Meg Ryan, premiada en España como "reina de la comedia romántica" Barcelona

La actriz estadounidense Meg Ryan fue galardonada con el Premio de Honor de los Premios RNE (la radio pública española) Sant Jordi de Cinematografía, que la reconoce como "reina de la comedia romántica".

Los galardones se entregan el próximo 24 de abril en Barcelona (noreste).

Nacida en Connecticut (EE.UU.) en 1961, Meg Ryan entró en el mundo de la interpretación como figurante en Nueva York, mientras estudiaba Periodismo, y enseguida debutó en la gran pantalla en la última película de George Cukor, 'Rich and Famous' (1981).

La fama le llegó con 'When Harry Met Sally' (1989), con guión de Nora Ephron, en la que compartía reparto con Billy Cristal e interpretó el orgasmo fingido más famoso de la historia del cine en el restaurante neoyorquino Katz.

Meg Ryan se consagró como la reina de la comedia romántica con títulos como 'Sleepless in Seattle' (1993), 'French kiss' (1995) y 'You've Got Mail' (1998), protagonizada con Tom Hanks que se convirtió en una de sus parejas de reparto más estables.

La actriz huyó del encasillamiento e interpretó a grandes personajes en filmes como 'When a Man Loves a Woman' (1994), donde encarnó a una madre de familia alcohólica, el drama bélico 'Courage Under Fire' (1996) y el thriller erótico 'In the Cut' (2003).

Alejada de la gran pantalla, en 2015 Meg Ryan se puso detrás de las cámaras siguiendo la estela de otras actrices de Hollywood, y coprotagonizando el drama 'Ithaca' con Tom Hanks y su hijo Jack Quaid, fruto de su matrimonio con Dennis Quaid.

La actriz estará en Barcelona desde el próximo domingo para presentar en el festival BCN Film Fest 'What Happens Later', una comedia romántica que dirige y protagoniza con David Duchovny, que narra el reencuentro de una expareja.

En esta 68ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, 'La sociedad de la nieve', dirigida Juan Antonio Bayona, fue considerada la mejor película española; Carolina Yuste recogerá el premio a mejor actriz española por 'Saben aquel'.

Asimismo, el hispanoargentino Alberto Ammann recibirá el premio a mejor actor por su trabajo en 'Upon entry', título dirigido por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez, que también fue reconocida como mejor ópera prima. EFE