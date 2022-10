¿Cuál es el futuro de Luis Suárez tras coronarse campeón Uruguayo con Nacional?

Luis Suárez (35 años) logró este domingo su tercer título de campeón Uruguayo con Nacional. El primero fue el Especial 2005 (no sumó minutos, pero estuvo en el banco), luego la temporada 2005/2006 y tras regresar de Europa, ganó la edición 2022 marcando goles decisivos en el clásico contra Peñarol y dos en la final de este domingo frente a Liverpool.

El delantero regresó este año a los tricolores después de una nota con Referí publicada el 7 de julio, donde admitió su sorpresa porque no lo habían llamado de Nacional, sabiendo que estaba en condición de libre tras terminar su contrato con Atlético de Madrid.

"Estoy sorprendido porque los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación. Porque si llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo hubiera pasado con la de Nacional, que fue mi casa", dijo el delantero a Referí.

Diego Battiste

En el clásico jugado en el Parque marcó un golazo

Ese mismo día comenzó la campaña de los hinchas en redes sociales con el hashtag #SuarezaNacional que se transformó en tendencia mundial durante varios días y el presidente del club José Fuentes se puso en contacto con el futbolista, que estaba en España.

Luego Fuentes viajó a Madrid, se reunió con el Pistolero que analizaba propuestas de clubes de Europa y de Estados Unidos, y el 26 de julio, el ídolo tricolor informó con un video que publicó en sus redes, que volvía a Nacional después de 16 años.

Siempre quedó claro por parte del jugador y de los dirigentes de Nacional, que el contrato era hasta el final de la actual temporada.

El 9 de setiembre, en diálogo con Referí, Suárez reforzó este concepto. Tras la pregunta, ¿es una locura pensar en Suárez el año que viene en Nacional?, respondió:

"Sí. Hay que ser realista, porque lo dije y me comprometí a eso, y no voy a generar expectativas que no voy a cumplir".

Leonardo Carreño

En diálogo con Referí

De modo que la final de este domingo fue el último partido oficial de Suárez con la camiseta de Nacional en el presente ciclo. El delantero ahora se unirá a los entrenamientos de la selección uruguaya en el Complejo Celeste, preparando el Mundial Qatar 2022 que comienza el 20 de noviembre.

Luego de la Copa del Mundo, continuará su carrera en el exterior. La posibilidad más fuerte es la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Los Ángeles Galaxy es uno de los clubes que siempre se interesó en el uruguayo. La prensa deportiva de Estados Unidos especula con que su llegada en 2023 será para sustituir al mexicano Javier "Chicharito" Hernández, aunque éste acaba de cumplir con una cláusula que le exigía el club para renovar automáticamente.

Una segunda opción es el Atlanta United, que terminó su vinculación con el venezolano Josef Martínez, y otra posibilidad es Seattle Sounders, donde juega Nicolás Lodeiro, amigo de Suárez.

Tampoco se puede descartar su regreso a Europa. Su desempeño en el Mundial puede marcar una tendencia, sobre el futuro del Pistolero.