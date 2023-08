¿Cuándo define Damiani si se presenta o no a las elecciones en Peñarol?

Las elecciones de Peñarol que se celebrarán en diciembre se acercan, mientras el club da sus primeros pasos en el Torneo Clausura y la Ciudad Deportiva Néstor Gonçalves avanza en su construcción.

Uno de los nombres de mayor peso de cara al acto eleccionario es el de Juan Pedro Damiani quien aún no tiene definido si será o no candidato.

Damiani está en diálogo constante con Gastón Tealdi quien retornó el mes pasado al consejo directivo de Peñarol luego de terminar su ciclo como vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Aún no está claro si Damiani volverá al ruedo tras perder las elecciones con el actual presidente Ignacio Ruglio en diciembre de 2020 o si depositará su confianza en Tealdi para que este sea el líder del damianismo en los comicios.

Leonardo Carreño

Gastón Tealdi

Según pudo saber Referí, Damiani adoptará su decisión en los primeros días de setiembre.

El 16 de julio volvió al Campeón del Siglo, estadio que construyó bajo su mandato, y declaró a medios radiales: "Siempre critiqué la política. Estamos a 16 de julio y las elecciones son en diciembre. Estoy más para el no que para el sí. Mi familia es un no, rotundamente. Tendría que tomar dos café conmigo mismo. Pero me parece una locura en este momento hablar de eso. Hay un período de pases, un torneo definitivo para ser campeón uruguayo. Estoy lejos de ese tema, pero es mi casa y no me puedo amputar de volver a mi casa, esta casa que entre todos la construimos y donde me siento partícipe de eso".

Un día después, Ruglio hizo su primer guiño público a una eventual reelección en declaraciones a Telemundo: "Ya somos gobiernos, si me preocupo ahora en vez del período de pases a quién voy a meter en la lista, no estaría dando una buena señal. Cuando sos gobierno, tu mejor camapaña es que Peñarol sea campeón. Tengo que reforzarme, terminar la Ciudad Deportiva, seguir ordenando las cuentas y esa va a ser la mejor campaña. Cuando llegue setiembre, octubre digo: 'Así está Peñarol de cara a definir el Campeonato Uruguayo, camino a ganar dos de tres agarramos el club en US$ 17 millones de deuda, lo tenemos en US$ 7 millones, se le debía a cinco cuerpos técnicos y a 17 jugadores y ahora no se le debe a nadie'. Cuando Damiani dijo que íbamos a dar un salto al vacío no hay una deuda de cuerpo técnico o jugador de nosotros, ganamos un Uruguayo, clasificamos a semifinales de la Copa Sudamericana, conquistamos la primera Libertadores sub 20, creamos la Intercontinental sub 20 y Dios quiera que ganemos dos de tres Uruguayos".

Foto: Leonardo Carreño.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol

Un mes después, el 16 de agosto, Ruglio le puso fecha a su decisión. Lo hará saber en los primeros días de setiembre. "No lo tengo decidido. Si bien nuestra obligación es mostrarle al socio, que es el que decide, lo que hemos hecho para que por lo menos la gente sepa que se hizo. A principio de setiembre voy a tomar la resolución que implica a un montón de gente decirle vamos a seguir tres años más. El mapa político se va a armar también según como le vaya a Peñarol en el Clausura", le dijo a Carve Deportiva.

Los primeros días de setiembre también serán una fecha de toma de decisiones para Damiani. Y a partir de entonces, sea cual sea la decisión, su sector comenzará una ronda de charlas con otros potenciales candidatos de modo tal de encontrar afinidad de ideas, proyectos y visiones institucionales y así tejer posibles alianzas. El rol articulador de Tealdi será clave en esa faena.

Al día de hoy hay varios potenciales candidatos. El presidente Ruglio, Evaristo González, Marcelo Areco, Edgardo Novick, Edgard Welker así como también las agrupaciones de Guillermo Varela (Generación 129), Marcos Acle (Agrupación Peñarolenses) y Alejandro González (Viví Peñarol).

A agosto le queda una semana. Y setiembre vendrá cargado de novedades políticas en Peñarol.