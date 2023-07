Ignacio Ruglio le hizo un guiño a su reelección en Peñarol: mirá lo que dijo

El actual presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, dio la primera señal pública para volver a ser candidato a la presidencia del club de cara a los comicios que se llevarán a cabo en diciembre.

Entrevistado el domingo por Polideportivo de Canal 12, Ruglio dijo que todas sus energías están actualmente enfocadas en hacer un período de pases que refuerce a Peñarol de cara al Torneo Clausura para ir en procura de la conquista del Campeonato Uruguayo.

Pero también afirmó que cuando lleguen los meses previos a las elecciones (setiembre y octubre) si llega a ganar dos de los tres campeonatos uruguayos bajo su mandato, tendrá un buen camino allanado rumbo a la reelección.

"Ya somos gobiernos, si me preocupo ahora en vez del período de pases a quién voy a meter en la lista, no estaría dando una buena señal. Cuando sos gobierno, tu mejor camapaña es que Peñarol sea campeón. Tengo que reforzarme, terminar la Ciudad Deportiva, seguir ordenando las cuentas y esa va a ser la mejor campaña. Cuando llegue setiembre, octubre digo: 'Así está Peñarol de cara a definir el Campeonato Uruguayo, camino a ganar dos de tres agarramos el club en US$ 17 millones de deuda, lo tenemos en US$ 7 millones, se le debía a cinco cuerpos técnicos y a 17 jugadores y ahora no se le debe a nadie'. Cuando Damiani dijo que íbamos a dar un salto al vacío no hay una deuda de cuerpo técnico o jugador de nosotros, ganamos un Uruguayo, clasificamos a semifinales de la Copa Sudamericana, conquistamos la primera Libertadores sub 20, creamos la Intercontinental sub 20 y Dios quiera que ganemos dos de tres Uruguayos", afirmó.

Juan Pedro Damiani, el domingo en el Campeón del Siglo, también dio una señal de que puede volver a la arena política en diciembre.