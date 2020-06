Cuando la pandemia parecía controlada, un nuevo brote pone en alerta al gobierno

La historia se vuelve a repetir. La curva venía en fuerte descenso y nuevamente se registró un repunte. Cuando todos los focos de coronavirus estaban controlados y había solo 12 casos activos en el país, Uruguay recibió un sacudón que despertó a un departamento –y posiblemente a un país– que había bajado la guardia en las medidas recomendadas: Treinta y Tres es testigo de un brote de al menos 18 infectados y 215 personas en cuarentena.

El gobierno, entonces, debió pasar de contar los días para llegar a cero casos a volver a poner la mirada en un nuevo incendio a apagar. Es por eso que este lunes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, viajará al departamento, tal como lo hizo cuando se dispararon los casos en Rivera. Junto a él irá el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Salud, Daniel Salinas, el ministro de Defensa, Javier García, y el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani. Las autoridades encabezarán una reunión Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) a las 11 horas.

Leonardo Carreño

Pero esta vez la película tiene un guión más complejo: la gran mayoría de los contagiados y los contactos recluidos e hisopados son personal de la salud. Según informó a El Observador el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, son "más de 80" los trabajadores que están en cuarentena y/o esperando los resultados de los tests. Y muchos de ellos trabajan en los dos prestadores del departamento, en el público y en el privado. La falta de este personal esencial pone en alerta la situación sanitaria de la zona.

Es por eso que ASSE y la mutualista local juntaron esfuerzos para evitar una eventual saturación del sistema. Entre ambos prestadores se organizó una puerta única de emergencia en aquellos sectores o especialidades en los que ahora es dificultosa la cobertura.

Los contagios en estos centros de salud comenzaron con el caso de una nurse que integra el equipo de gestión del hospital de Treinta y Tres. En el Ministerio de Salud Pública (MSP) entienden que la mujer pudo haber contraído el virus aproximadamente diez días atrás en un viaje al Chuy que realizó por el día con un grupo de amigas. Una segunda hipótesis plantea la posibilidad de que se haya contagiado con un caso autóctono asintomático como parece haber ocurrido con un caso positivo detectado en Nueva Palmira (Colonia) semanas atrás.

De todas formas, con el virus en su cuerpo viajó a Montevideo a una reunión que tuvo en ASSE con ocho personas. Esas personas fueron testeadas y dieron todas negativo. Sin embargo, la nurse tuvo distintas actividades en Treinta y Tres en los últimos días y –como indican las cifras– los contagios comenzaron a crecer. Eso hace que se trate de un nuevo brote epidémico: el quinto, justo por delante de los que se dieron en el casamiento de Carrasco, el Hospital Vilardebó, los residenciales de ancianos y Rivera. En la tarde de ayer el ministro de Salud, que viajó a Treinta y Tres este domingo, aseguró en conferencia de prensa que los contagios habían trepado a 18, y que se esperaba que hubiera más casos positivos con el avance de los testeos.

El ministro indicó que en las últimas horas se habían detectado cuatro casos nuevos en el departamento, que se suman a los catorce positivos confirmados entre el viernes, sábado y domingo en este departamento, de los cuales 12 corresponden al personal de la salud.

"Controles en locales y fronteras hay muchos. Se está haciendo mucho esfuerzo por parte de las autoridades, pero no se puede controlar la vida privada, amistades o incluso cada lugar de trabajo. Eso es responsabilidad de cada ciudadano y debe quedar bien claro, a partir de este brote, que si la gente no aplica las medidas recomendadas no hay esfuerzo del gobierno que pueda evitar la propagación de la epidemia", dijo a El Observador la directora general de Coordinación del MSP, Karina Rando.

Escuelas y otras medidas

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública (MSP) resolvió finalmente que las escuelas del departamento de Treinta y Tres a la que concurran alumnos que tuvieron contacto con positivos de coronavirus no abrirán ni tendrán clases durante el lunes. La medida regirá solo para ese día y se tomó para poder efectuar la limpieza correspondiente de las áreas.

Si bien a primera hora de este domingo se había informado que las escuelas seguirían abiertas y que solo los grupos en contacto con personas contagiadas no concurrirían, finalmente se tomó esta decisión. Las autoridades también anunciaron que estos centros volverán a abrir el martes, pero sin la concurrencia de alumnos y docentes de los grupos que estuvieron en contacto con positivos, al menos hasta tener los resultados de los respectivos test. El resto de las escuelas abrirá con el protocolo anunciado previamente.

Horacio Pintos

Actualmente, dos niños de dos escuelas públicas y cuatro alumnos de un colegio privado están en cuarentena por tener contacto con casos positivos.

Consultado sobre la posibilidad de realizar testeos masivos en las escuelas a donde asisten estos alumnos contagiados, el consejero del Codicen Oscar Pedrozo aseguró a El Observador que "no corresponden por el momento". "En nuestros protocolos no están indicados y aún el MSP no lo ha indicado. Tal vez el MSP, como en otras oportunidades, defina testeos aleatorios pero por el momento no se nos ha informado", explicó.

Pero además del ámbito educativo, hay otras medidas tomadas por el gobierno departamental que harán que la vida cotidiana en Treinta y Tres vuelva a ser similar a la de la segunda quincena de marzo.

La feria dominical en la ciudad de Treinta y Tres fue cancelada y la intendencia exhortó a los ciudadanos a no concurrir al Río Olimar, a plazas y a otros espacios públicos donde se pueda generar aglomeración de gente. Además se resolvió el cierre de bares y pubs.

La Intendencia de Treinta y Tres resolvió además no atender al público de forma presencial a partir de este lunes y comenzará a desinfectar espacios públicos.

Y teniendo en cuenta que más de 80 trabajadores de la salud están en cuarentena, las mutualistas también se adecuarán a esta realidad. “Las instituciones más afectadas, que son las dos más importantes y con más afiliados, han pasado al régimen pre nueva normalidad para preservar el funcionamiento y los recursos humanos. Volvieron al sistema de consultas telefónicas, a atender las urgencias en los blocks quirúrgicos (a los pacientes neoplásicos) y suspender las cirugías con coordinación”, informó el director departamental de Salud, José Quintín Olano.

Cinco nuevos casos más allá de Treinta y Tres

Además de los nuevos infectados detectados en Treinta y Tres, se registraron cinco nuevos casos en Montevideo y Canelones, según informó el reporte de este domingo del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Actualmente hay 37 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad. Cuatro de ellas se encuentran en cuidados intensivos y ninguna en cuidados intermedios.

Del total de casos positivos confirmados, 120 corresponden a personal de la salud. 107 de ellos ya se recuperaron, 12 están cursando la enfermedad y uno falleció.

Los departamentos con casos activos al día de hoy son 8: Canelones, Colonia, Montevideo, Rivera, Salto, San José, Tacuarembó y Treinta y Tres.