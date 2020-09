Cuánto dinero desembolsó el gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria

En la tarde del lunes, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, presentaron el proyecto de ley de presupuesto para este quinquenio.

El texto, que entró por Cámara de Diputados –donde tendrá un plazo de 45 días para ser discutido–, fue acompañado de otros dos documentos: el análisis presupuestal y la exposición de motivos. En este último las autoridades económicas del gobierno desglosaron los gastos asociados a la emergencia sanitaria que rige en el país desde el 13 de marzo.

El Estado desembolsó un monto total de US$ 768 millones para hacer frente a la pandemia, lo que implica el 1,6% del producto interno bruto del país.

Presidencia

Más de la mitad de lo gastado –US$ 396 millones– correspondió a los seguros de desempleo, una herramienta a la que recurrieron en forma masiva las empresas ante el resentimiento de la actividad, con un pico de 67 mil solicitudes en abril.

El texto presentado al Parlamento destacó la flexibilización de los requisitos para acceder al beneficio y la ampliación a personas con multiempleo que vieran afectado su trabajo en una de sus ocupaciones.

El segundo aporte más abultado fue por concepto de “resignación de aportes”, que entre otras cosas determinó facilidades de pago y exoneraciones a empresas de Industria y Comercio y monotributos del Mides entre marzo y abril.

El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, gastó US$ 116 millones por medidas tomadas ante el impacto socioeconómico de la emergencia sanitaria. El documento resaltó la duplicación de los montos transferidos a la Tarjeta Uruguay Social, que alcanza a 87 mil familias, así como también el refuerzo de las Asignaciones Familiares del Plan de Equidad; las dos medidas se mantendrán hasta el final de setiembre.

También destacó los subsidios por $ 6.700 a 10 mil monotributistas del Mides durante cuatro meses, un aumento de más del doble de la demanda de almuerzos diarios provistos por el Sistema Nacional de Comedores –21 mil comidas en contraste con 9.000 antes de la pandemia–, el alcance del beneficio para obtener una canasta para casi 300 mil personas –$ 1.200 a través de una app móvil o en su defecto la solicitud de la canasta física de 14 kilos–, y un extracupo en refugios para personas que viven en la calle.

Los seguros por enfermedad –extendidos para mayores de 65 años o personas que constataron su situación de riesgo ante el nuevo coronavirus– insumieron US$ 49 millones, lo que implica el 6% del total gastado.

La compra de insumos para hacer frente a la pandemia requirió un desembolso de US$ 40 millones –5,2%–. Por otro lado, un acuerdo negociado entre el gobierno, las cámaras de la construcción y representantes de los 45 mil trabajadores del sector insumió US$ 10 millones. El contrato determinó una licencia especial con el cobro de una partida única de $ 16.500 entre el 24 de marzo y el 5 de abril.

El documento elaborado por las autoridades económicas resaltó otras medidas, como la creación de una línea de garantía a través del Sistema Nacional de Garantía, que se denominó SiGa Emergencia y otorgó US$ 72 millones en créditos para microempresas, US$ 123 millones para las pequeñas y US$ 119 para las medianas. Se destacaron además los préstamos blandos de la Agencia Nacional de Desarrollo por $12 mil para monotributistas y pequeñas empresas, así como la reducción de requisitos de encaje por parte del Banco Central del Uruguay para las instituciones financieras con el fin de garantizar mayor liquidez al sistema.

A pesar de los US$ 768 millones gastados, Uruguay figuró en los últimos lugares entre los países de la región en cuanto a lo invertido para paliar los efectos de la emergencia sanitaria. El informe fue presentado semanas atrás por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), lo que generó molestias en el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.