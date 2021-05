Cuarta suba al hilo en el precio de la celulosa que superó los US$ 500 por tonelada

El precio de la celulosa exportada desde Uruguay volvió a mejorar, con otra suba en abril (de 5,9%, dada la mejora de US$ 28,3 por tonelada) y acumula cuatro alzas consecutivas, por lo cual durante 2021 siempre ajustó hacia arriba.

En abril el precio promedio fue US$ 504,4 por tonelada, superando la barrera de los US$ 500 por primera vez desde setiembre de 2019.

Con relación al valor de diciembre de 2020 (US$ 393,7 por tonelada), la suba de US$ 110,7 por tonelada acumulada es de un 28,1%.

Según datos aportados El Observador desde Uruguay XXI, agencia que elabora un indicador de evolución del valor con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas, la empresa Montes del Plata y el Nuevo Sistema de Nueva Palmira, durante abril se exportaron 211.191 toneladas de celulosa por US$ 106,5 millones, lo que establece el mencionado promedio.

Comparando lo sucedido en abril de este año con los registros de ese mismo mes de 2020 (se exportaron 248.341 toneladas por US$ 101,2 millones para un promedio de US$ 407,9 por tonelada), hubo una mejora de 23,6% en el precio promedio por tonelada, pero a la vez una caída de 14,9% en el volumen exportado y una suba de 5,2% en el monto considerado en esos negocios.

Los mejores registros, en 2018

Con base en una serie de datos iniciada en enero de 2018, el mayor volumen mensual se exportó en junio de ese año, 287.328 toneladas, lo que dio lugar al mayor ingreso mensual, US$ 187,5 millones. No obstante, el mejor precio promedio se logró también en 2018, pero unos meses después, en noviembre, con US$ 687,6 por tonelada.

Lo acumulado en 2021

En los cuatro primeros meses de este año se exportaron 893.305 toneladas por US$ 394,9 millones, con un promedio de US$ 442 por tonelada.

Lo que pasó en 2020

El año 2020 terminó con una retracción de 28% en las exportaciones desde Uruguay de pulpa de celulosa medidas en dólares, respecto a 2019. Se ubicaron en US$ 1.101 millones, según datos de Uruguay XXI.

Este monto igual ubicó a la celulosa como el segundo producto de exportación del país, detrás de la carne y por encima de la soja.

La caída obedeció esencialmente, se explicó, a una baja del precio de exportación (que tuvo una reducción del orden de 30%).

El precio internacional de la celulosa en 2020 tuvo un valor 40% por debajo del máximo alcanzado en 2018, debido a los altos niveles de stocks mundiales, indicó también Uruguay XXI.