Caída de las exportaciones de bienes en el primer trimestre del año

Las exportaciones de bienes uruguayos terminaron marzo con una baja interanual y arrastraron dos meses de caída. Al completar el primer trimestre del año también se verificó un descenso de las ventas externas respecto a un año atrás.

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las exportaciones de marzo, incluyendo las zonas francas, fueron por US$ 1.033 millones con un descenso interanual de 4%.

El acumulado del primer trimestre fue de US$ 2.814 millones frente a US$ 2.898 millones del mismo período de 2022. Así, las colocaciones tuvieron una retracción de 3% en la comparación interanual del período comprendido entre enero y marzo.

Sobre marzo el informe oficial señaló que la variación negativa se debió básicamente a menores ventas de carne vacuna que fueron las de mayor incidencia en el mes. Sin embargo, pese a la disminución interanual la carne vacuna se posicionó como el principal producto vendido con US$ 214 millones y descenso de 20%. El peor desempeño fue por las exportaciones a China que cayeron 34%.

Carlos Pazos

Carne para exportación

La celulosa se ubicó en el segundo lugar del mes. Las ventas fueron por US$ 166 con una variación positiva de 12%.

En tercer puesto estuvieron los productos lácteos. Las exportaciones totalizaron US$ 65 millones con suba interanual de 7%. El documento indicó que las ventas hacia el mercado brasileño pasaron de US$ 7 millones en marzo del año pasado a US$ 28 millones en igual mes de 2023. Ese aumento compensó caídas en mercados como Argelia y China.

En el cuarto lugar se ubicaron los concentrados de bebidas. Este rubro mostró un crecimiento de 10% en la comparación interanual y tuvieron un monto exportado de US$ 9 millones. Pese a eso, en el acumulado de los tres primeros meses tuvieron una retracción de 4% en la comparación con el primer trimestre de 2022.

El resto de los productos más vendidos fueron la madera con US$ 52 millones, subproductos cárnicos con US$ 49 millones, colza y carinata con US$ 45 millones, arroz con US$ 43 millones, vehículos con US$ 36 millones y malta con US$ 29 millones.

Destinos

China volvió a ocupar el primer lugar del ranking de países. Ocurrió pese a la baja por séptimo mes consecutivo. En marzo adquirió bienes por US$ 177 con una disminución de 25% en la relación interanual. Las ventas de carne vacuna y de subproductos cárnicos bajaron 34% y 27%, respectivamente.

Brasil retomó el segundo lugar como comprador de bienes uruguayos. Las exportaciones fueron por US$ 161 millones con una suba de 22%. Las colocaciones de productos lácteos que habían representado el 5% de las ventas hacia Brasil durante el año pasado pasaron a 17% en 2023.

El tercer destino de exportación fue la Unión Europea (UE). El bloque tomó el 10% del total lo que significó US$ 92 millones y un incremento de 41%. La colza y carinata registró colocaciones por US$ 25 millones.

Estados Unidos quedó en el cuarto lugar con US$ 76 millones y aumento de 26%. La carne vacuna representó el 40% de las ventas hacia ese mercado, seguida por los subproductos cárnicos con 30% la madera con 13%.

El quinto puesto fue para Argentina. Las ventas hacia ese país fueron por US$ 50 millones con una suba interanual de 27%. El crecimiento en el dinamismo de las exportaciones de vehículos, que pasaron de US$ 3 millones en marzo del año pasado a US$ 10 millones en el tercer mes de 2023.