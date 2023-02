Leve aumento de las exportaciones en el comienzo de 2023

El primer mes del año comenzó con un crecimiento de las exportaciones de bienes de 2% en la comparación interanual. El aumento se fundamentó básicamente por mayores colocaciones de celulosa, lácteos, arroz y otros alimentos.

El Instituto Uruguay XXI informó este miércoles que las exportaciones, incluyendo las zonas francas, alcanzaron los US$ 852 millones en enero.

El crecimiento general tuvo como actor principal a la celulosa que exportó US$ 168 (con suba interanual de 91%) millones y superó en el primer del año a la carne vacuna. La celulosa, que lideró el ranking, representó el 18% del total exportado.

La carne vacuna quedó en segundo lugar con ventas por US$ 131 millones con un descenso interanual de 39%. Uruguay XXI explicó que la baja de las ventas confirmó la tendencia del menor dinamismo de las compras chinas de los últimos años. Sin embargo, añadió, que ese mercado continúa siendo el principal para la carne uruguaya.

Carne de exportación

En el tercer lugar se ubicaron los productos lácteos con exportaciones por US$ 86 millones y crecimiento de 33%. Hubo menores ventas hacia China, Argelia y la Federación Rusa. En contraste, Brasil aumentó las compras, que pasaron de US$ 5 millones a US$ 33 millones.

El rubro otros alimentos realizó exportaciones por US$ 72 millones con una marcada suba de 117%, mientras que el arroz tuvo colocaciones por US$ millones, también con un fuerte crecimiento de 222%.

Mercados

Brasil comenzó el año como líder en el listado de compradores de bienes uruguayos. Las exportaciones fueron por US$ 137 millones. Los productos principales fueron los lácteos con US$ 33 millones, los plásticos con US$ 20 millones, la malta con US$ 18 millones y los vehículos con US$ 12 millones.

China fue el segundo principal destino con compras por US$ 107 millones y una baja interanual de 50%. Los principales productos fueron la carne vacuna con US$ 67 millones, los subproductos cárnicos con US$ 11 millones, la cebada sin procesar con US$ 8 millones y la madera con US$ 7 millones.

Las ventas hacia la Unión Europea (UE) en el mes llegaron a US$ 74 millones y un crecimiento de 61%. El rubro otros alimentos fue el principal colocado en el bloque europeo. Luego se ubicó la carne vacuna en segundo lugar, seguido por la madera y el arroz.

En el cuarto lugar quedó Estados Unidos con compras por US$ 47 millones e incremento interanual de 20%. Los tres productos principales fueron la carne vacuna, los subproductos cárnicos y la madera.

Aranceles

El Instituto Uruguay XXI dedicó un capítulo del informe mensual a los aranceles pagados por las exportaciones uruguayas.

Recordó que Uruguay tiene acuerdos comerciales con 18 países y eso le permite el acceso con mejores condiciones arancelarias.

En 2021 (últimos disponibles en Uruguay XXI), las exportaciones pagaron aranceles por US$ 485 millones. Fue la cifra más alta de los últimos seis años relevados. En 2020 habían sido por US$ 332 millones.

La carne vacuna fue el producto que más aranceles tuvo que pagar por sus exportaciones con US$ 292 millones, seguido por los productos lácteos con 39 millones y los subproductos cárnicos con US$ 35 millones.

Por el ingreso a China se pagaron aranceles por US$ 254 millones, para hacerlo en la UE fueron US$ 60 millones y US$ 36 millones para Estados Unidos.