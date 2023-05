Ingresos por exportaciones: la carne cayó al segundo puesto del ranking

Los ingresos por exportaciones de celulosa quedaron por encima de los obtenidos por colocaciones externas de carnes, considerando el cuatrimestre inicial de 2023, con base en datos informados por Uruguay XXI.

En una situación infrecuente, dado que la carne ha sido el rubro líder, por celulosa ingresaron US$ 680 millones con un crecimiento de 37% con relación a lo obtenido en el mismo período de 2022, en tanto por carnes ingresaron US$ 663 millones, en ese caso con una caída de 30% comparando lo logrado de enero a abril del año pasado.

El tercer lugar en el podio lo ocupa, lejos, el ingreso por exportaciones de productos lácteos, con US$ 284 millones, en ese caso con un avance de 13% comparando el cuatrimestre inicial de 2023 y 2022.

Si la lectura es solamente sobre los datos de abril, durante el mes pasado ingresaron US$ 172 millones por celulosa (26% más que en abril del año pasado) y US$ 136 millones por carnes (46% menos que en abril de 2022).

Juan Samuelle

Complejo industrial cárnico, en Durazno.

Caída en ingreso global

Las exportaciones uruguayas de bienes reportaron en lo que va de este año US$ 3.665 (considerando zonas francas), un 8% menos que lo obtenido en el mismo lapso de 2022, informó Uruguay XXI. Si no se consideran las partidas desde zonas francas la caída es mayor, un 12% (totalizando US$ 3.026 millones).

Juan Samuelle

Proceso de elaboración de planchas de celulosa.

Alzas y bajas

En abril de 2023 las solicitudes de exportación, incluyendo zonas francas, totalizaron U$S 859 millones, lo que implica una disminución de 23% en términos interanuales. Soja y carne bovina fueron los productos con mayor incidencia negativa que explicaron gran parte de la caída mensual. En tanto, la celulosa, el arroz y los productos lácteos tuvieron un impacto positivo en el cuarto mes del año.

La caída en carnes

En el caso de las carnes, hubo una triple baja en lo que va de 2023 respecto a igual lapso del año pasado: menos volumen embarcado, menos monto total recibido y menos precio promedio por tonelada.

Según datos revelados en ese caso por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) al inicio del quinto mes del año, a los que accedió El Observador, se exportaron 220.739 toneladas (peso embarque), un 15,2% menos que lo exportado en 2022 al 6 de mayo. En el caso de los ingresos totales, ascienden este año a US$ 894,3 millones, con un descenso de 25,9% con relación a lo acumulado en el mismo lapso de 2022. Considerando el precio promedio por tonelada, en el ejercicio anual en curso alcanzó los US$ 4.052, valor un 12,6% menor al que se registró a esta altura del año pasado.

MGAP

Exportación de carne hacia Japón.