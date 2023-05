Cupos para vivienda: la explicación del exministro que firmó la norma y que ahora usa Cabildo para defenderse

Carlos Colacce era el ministro de Vivienda en 2009, cuando se aprobó la norma que habilitó a la Dirección Nacional de Vivienda a otorgar casas de forma directa mediante cupos. Ese texto fue el que el senador Guido Manini Ríos utilizó para defender el accionar de la ministra Irene Moreira, que le asignó una casa a una militante de Cabildo Abierto sin que participara de un sorteo y utilizando uno de estos cupos.

Consultado por El Observador sobre la aplicación de esa norma, Colacce explicó que "la clave" del caso de la militante Mónica Píriz es que ella sí tenía las condiciones para acceder a la vivienda mediante el llamado al sorteo. "Esa resolución es un tema de inclusión social, en el marco de la ONU que tenía varias acciones con distintos ministerios y el Ministerio de Vivienda colaboró generando esos cupos para personas que no cumplen, que no son sujetos de crédito, que no pueden pagar una cuota o un alquiler, se incorpore a la vivienda con un criterio de inclusión social", explicó.

El exministro reconoció que no recuerda si durante su gestión se utilizaron estos cupos porque la norma se aprobó a finales de 2009, sobre el final de su mandato en el ministerio. Sin embargo, explicó que las personas que podían acceder a estos cupos no lo hacían mediante pedidos personales, sino que se conformaba una base de datos de personas que se habían presentado a llamados y que no cumplían con las condiciones para ser consideradas en los sorteos.

Por otro lado, Colacce explicó que la normativa dice que quien puede solicitar los cupos es el director Nacional de Vivienda y no el ministro. "Se quitaba la responsabilidad al ministro para que no hubiese arbitrariedad política, entonces el ministro ni se enteraba a quién se le había asignado ese cupo y la Dirección Nacional de Vivienda tenía sus criterios y su banco de datos para asignar esos cupos", contó el exministro y agregó que en el caso de Píriz "lo que sucedió es que la ministra mandó un mail para asignar a alguien a dedo y después se evaluó si cumplía con los requisitos".

El llamado establecía que los aspirantes debían tener un ingreso mínimo de 25 Unidades Reajustables que eran $39.600 pesos y un máximo de $ 95.040 a marzo de 2022, cuando se cerró el llamado.

Mónica Píriz, la militante beneficiada, cumplía con los requisitos al llamado del sorteo, según la información que recabó el MVOT en las entrevistas, porque sus ingresos eran en promedio de $ 42.776 mensuales por la facturación de una empresa unipersonal de "servicios de comunicación" al diario La Mañana –propiedad de la familia Manini Ríos–.

El llamado también establecía que la edad máxima de al menos uno de los titulares en el momento de la inscripción no podrá ser mayor a 60 años, algo que Píriz también cumplía.

También se pedía no ser promitente comprador del BHU ni de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), no tener mala calificación en la central de riesgos del BCU ni más de cuatro registros negativos en el Clearing de Informes (Píriz solo tenía dos incumplimientos). La asesoría de Planificación Operativa concluyó que Píriz se encontraba en condiciones de acceder a la vivienda mediante un préstamo del MVOT a través del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización.