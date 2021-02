D’Alessandro se puso la tricolor, pisó el Parque y se animó a hacer jueguito de championes

Bajo una lluvia de papelitos blancos, Andrés D’Alessandro salió por primera vez al Gran Parque Central para su presentación oficial como nuevo jugador del Club Nacional de Football.

Con el short y las medias azules, y una campera a tono, el jugador se asomó por el túnel del estadio tricolor, tomó una pelota que lo esperaba, subió la escalinata y piso el césped del escenario en el que jugó para Inter de Porto Alegre en la Copa Libertadores 2019.

Bajo el sol del mediodía y una temperatura calurosa, con apenas algo de viento refrescante, el argentino tuvo una breve bienvenida del presidente José Decurnex y luego tomó la palabra para responder durante 45 minutos a las preguntas de los periodistas presentes.

“No se asusten que no estoy de botines, tengo zapatillas, pero voy a jugar de botines”, dijo el Cabezón, al saludar y mencionar un detalle que había pasado desapercibido y por el que no le pidieron que hiciera jueguitos con la pelota, como sí ocurrió con Ángelo Gabrielli, quien había sido presentado un rato antes y mostró su habilidad con el balón.

El argentino hizo jueguito con sus zapatillas

Luego, hubo silencio, sonó el cierre de la campera al bajar y se vio a D’Alessandro con la camiseta blanca de Nacional, lo que generó aplausos de los presentes, entre los que estaban dirigentes y funcionarios del club, y 10 socios que fueron sorteados para estar en la presentación.

Lo primero que llamó la atención fue el estado físico del jugador de 39 años, muy fino, algo que siempre ha sido una característica de su biotipo a lo largo de su carrera y lo que fue destacado por varios de los periodistas que le hicieron preguntas.

“Ya tengo ganas de jugar, no puedo, pero falta poco”, dijo el Cabezón, que podrá salir a la cancha recién en la próxima temporada al igual que Gabrielli. En varios momentos, el jugador lamentó tener que esperar algunas semanas para poder salir a la cancha.

La presentadora le mencionó su fecha de cumpleaños, el 15 de abril, recordándole que es de Aries y que, como se definió, es “muy calentón”, algo que el argentino admitió, entre risas.

D'Alessandro con la pelota en el Parque

D’Alessandro valoró mucho que ya pudo sumarse al plantel. “Me da una alegría inmensa poder empezar a entrenar”, destacó, y señaló que eso fue algo de lo que quería, poder practicar lo antes posible.

Sobre sus primeros días en Los Céspedes, dijo que está en un grupo joven “con mucha fuerza” y que se ha unido a los más grandes. “He hablado con Rafa (García), con el Chino (Recoba, asistente técnico), con Gabi (Neves), con Gonzalo (Bergessio). Y voy a tratar de unirme de a poco y de aportar desde afuera”.

Explayándose en cada respuesta y siempre con una pelota en sus manos, D’Alessandro habló de todo lo que se le preguntó. Dijo que el Chino Recoba es “un libro abierto” sobre Nacional y también se refirió a su edad y a su rol con los jóvenes. “Me da muchas ganas, me da fuerza y me da vida poder contagiarme de los jóvenes. Hoy el fútbol cambió mucho y nosotros, los más grandes, tenemos que adaptarnos a los más jóvenes. Antes era el revés”, manifestó. “No vengo a retirarme”, destacó.

Los que le hablaron de Nacional

El argentino también mencionó a todos los uruguayos que le hablaron de Nacional. “Tengo relación de algunos años con el Chino y con Iván (Alonso), he hablado algunas veces con “el Loco” Abreu, me he encontrado con quien trabajó en Sao Paulo, con la Tota Lugano, tuve de compañero al Diente López, un enfermo de Nacional que no habla de otra cosa que no sea Nacional, un crack. Y todos me han hablado de Nacional, que a todos les ha dejado algo muy importante que son los valores. Todos me han hablado de valores, lo que representa el club a nivel mundial. Y eso es importante y me acuerdo de lo que hablé con cada uno”.

El jugador argentino Andrés D´Alessandro

Consultado por Referí acerca de la importancia que tuvieron Iván Alonso y Recoba para su llegada y la chance que tuvo de ir a Peñarol, de donde lo pidió Diego Forlán cuando era su DT, D'Alessandro indicó: "Tengo amigos de los dos lados. Uno es grande reconociendo al rival y no tengo por qué no hablar de Peñarol. Tengo el máximo de los respetos y voy a hacer de todo para ganarle. Tengo amigos allí como Forlán, el Tony (Pacheco), Darío (Rodríguez) que está en el cuerpo técnico”.

“Tuve varias oportunidades y elegí Nacional. Lo sentí en el momento y no fue por Iván o por el Chino. Hablé primero con el presidente e Iván se mantuvo un poco al margen por todo esto que genera ser amigo de un gerente. Le dije que se mantuviera al margen. 'No quiero que digan que vine a Nacional porque soy amigo'. Me gustaron los colores de Nacional y por eso también vine. El día que tenga que discutir algo con Iván, lo vamos a discutir, la amistad queda fuera de las cuatro líneas de la cancha", agregó.

El sol picaba cada vez más fuerte en La Blanqueada y el argentino bromeó al respecto: “Estoy bien hidratado”, señaló. “Hace calor, ¿ustedes no tienen calor ahí?”, preguntó a los presentes. Luego, también dijo que era bueno tener algo de colorcito después de haber llegado a Uruguay y que durante sus primeros 12 días en el país hubiera lluvias.

D’Alessandro también señaló que ya habló con el entrenador Jorge Giordano. “Él sabe de qué manera puedo aportar y mostrar mi mejor versión en la cancha. No estoy para hacer el ida y vuelta como lo hacen hoy los jóvenes, pero sí me voy a adaptar a lo que Nacional necesite”.

El jugador argentino Andrés D´Alessandro firmó autógrafos en su presentación

El argentino dijo que está siguiendo la campaña de Inter, su exequipo, que a falta de dos fechas puede volver a ser campeón brasilero luego de 41 años, un título del que él formaría parte. Al respecto, señaló que ya hay hinchas de Inter que son hinchas de Nacional por su llegada y dio a entender que pronto habrá algo entre ambos equipos con él como nexo.

Ya en el final, luego de estar 45 minutos parado bajo el sol y respondiendo todo lo que se le preguntó, el enganche, posición que defendió, se animó a hacer jueguito con las zapatillas, firmó pelotas y se las regaló a los socios, para irse entre risas, diciéndole “a vos no te pongo de arquero” a uno que no logró atajar el balón que le lanzó, y con muchas ganas de volver para jugar su primer partido en el Parque y “con el hincha tricolor cuanto antes”.

El proyecto de Nacional

"Para que ustedes se queden tranquilos, plata seguro que no es lo que vengo a buscar a Nacional. Soy muy agradecido y gracias al fútbol hoy le puedo dar a mi familia una vida que no pude tener de chico. En este caso soy agradecido a Nacional que me presentó un proyecto y me encantó porque no me habló de plata y yo tampoco lo hice. Las prioridades para mí que voy a cumplir 40 años, en esta etapa de mi vida, son diferentes. Tuve chances de ir a otro lado y elegí Nacional, por el club, por Uruguay que le tengo un gran cariño y por gente que conozco que me habló muy bien del club y principalmente por el proyecto. Además, lo principal, que viene ganando, ganando títulos, ganando clásicos que sé que es importantísimo acá en Uruguay".

Sus objetivos y la vida en Uruguay

“Sigo con hambre de ganar, con hambre de jugar al fútbol y de ganar títulos. Mi prioridad es mi familia, mis hijos, que puedan tener una vida tranquila y Uruguay me lo da. Estoy cerca de Argentina, de mis viejos, cerca de Brasil donde se criaron mis hijos y entonces se dio todo para que Nacional me abriera las puertas”

Jugar sin gente

“Hoy no digo que tenemos la suerte, porque queremos jugar con gente y tener al hincha cerca, vivir lo que siente la gente en el Parque. Pero hoy por ahí está un poco más fácil jugar sin la gente. Porque existe una presión del club grande, la obligación de ganar, y la gente te lo hace saber. Pero eso ya tiene que estar incorporado, en Nacional tenemos que saber que hay que ganar siempre, si se puede jugar bien, mucho mejor”

Ganar y jugar bien

“Soy de los que piensa que jugando bien estoy más cerca de la victoria, de ganar. A mí el resultado no me dice mucho, si juego mal es como que siempre me queda un gustito amargo. Siempre busco jugar bien, trato de jugar bien y eso es lo que me va a llevar a ganar títulos, lo que me va a mantener en un campeonato tan difícil como el Uruguayo. Lo principal para mí es tener carácter y personalidad. Saber que hay una camiseta y un club muy pesado y que acá hay que ganar siempre. Me parece que eso ya lo tienen incorporado los jugadores”.

Gonzalo Bergessio

“Nos conocemos, jugamos en San Lorenzo seis meses. He hablado con él por teléfono después que se cerró todo con el club, lo llamé para saber cómo era el club y cómo se trabajaba. Hoy es el capitán del equipo, el referente, el jugador que marca el camino a los más chicos, junto con Rafa y los más grandes, y trataremos, como tratan todos, de que les lleguen más pelotas y haga más goles. Es un jugador que tiene unas características impresionantes como 9 de área, que te da varias opciones en el ataque, lo demostró ayer con la jugada que se creó dentro del área. Y está dando lo que todos le piden, que son goles. Aparte de eso, él trabaja mucho, es un jugador que se dona para el equipo, corre, marca. Debe ser difícil para los centrales marcarlos porque es pesado. Lo tuve de mi lado y no se cansa, corre, muy profesional, se cuida mucho, que es lo principal para que pueda jugar cada tres días. Es una referencia para todos”.

Los clásicos

“Los clásicos son diferentes. Seguramente mis compañeros me van a ayudar en eso y me van a pasar toda la experiencia que han vivido durante años jugando clásicos. Ahí sí yo no negocio jugar bien, ahí yo quiero ganar, no me importa jugar bien. Ahí hay que ganar como sea, si se juega bien mejor. El hecho de jugar bien te va a dar una consistencia en el campeonato con la que ha largo plazo voy a tener más posibilidades de ser campeón y de ganar más partidos. Pero cuando llega el clásico hay que ganar, eso siempre lo tuve en mente en el River-Boca, en el Inter-Gremio, hay que ganar como sea, porque es importante y te da un impulso diferente y como tiene sus cosas a favor tiene sus cosas en contra cuando lo perdés”.