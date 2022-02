Da Silveira dijo que conversan con MSP para no aplicar protocolos que exigen cuarentenas a niños no vacunados

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo que su cartera está “conversando en estas horas” con el Ministerio de Salud Pública (MSP) para evitar aplicar los protocolos sanitarios que se dieron a conocer este miércoles, y que profundizan las distinciones entre menores vacunados y no vacunados contra el covid-19.

“A mí personalmente es una decisión que no me gustaría tomar. Estamos conversando en estas horas para encontrar caminos para que no sea necesario hacerlo”, dijo Da Silveira, consultado sobre las nuevas exigencias que fueron catalogadas, por parte de pediatras y trabajadores de la educación, como “discriminatorias”.

"Estamos conversando en estas horas sobre este tema. La realidad es muy dinámica. Esperemos que para el día en que empiecen las clases podamos haber flexibilizado algunos límites a favor del buen funcionamiento de las comunidades educativas", añadió Da Silveira este jueves.

El ministro de Salud Pública Daniel Salinas informó este miércoles que los menores de 18 años con dos o tres dosis de la vacuna –o que hayan cursado la infección en los últimos 60 días– no tendrán que aislarse en caso de un brote en su clase. En cambio, los que tengan solo una dosis o no estén vacunados tendrán que aislarse ocho días, pudiendo reintegrarse antes solo si presentan un test rápido negativo. De esa forma, un niño asintomático que no esté vacunado deberá encuarentenarse más de una semana, mientras que uno vacunado podrá asistir a clases.

Además de la distinción en las cuarentenas entre niños vacunados y no vacunados, el MSP determinó que eso no correrá para los alumnos de nivel terciario, a quienes "no se va a pedir cuarentena ante ningún caso", solamente automonitoreo de síntomas y consulta médica si es necesaria.

La decisión del MSP va en camino contrario a la recomendación inicial emitida por la Comisión Asesora de Vacunas en noviembre, cuando prestó el visto bueno a la vacunación contra el coronavirus en niños entre 5 y 11 años. El organismo enfatizó en esa fecha que el estatus vacunal "no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad".

El pediatra Sebastián González Dambrauskas opinó que la diferenciación "es una pésima noticia", a "contramano" de lo que se había expresado en noviembre.

"No se entiende por qué ante una enfermedad leve, que se sabe que la vacunación no previene la infección, los estamos tratando de una manera según si están vacunados o no", argumentó.

Pablo Cayota, exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y hoy director del colegio Santa Elena por su lado, sostuvo que con la resolución "inevitablemente surge que hay un nivel de discriminación en niños vacunados y no vacunados en relación al tipo de cuarentena que tienen que hacer con un brote".

Cayota remarcó que la vacuna contra el covid-19 no es obligatoria y que además "ni los niños ni los adolescentes son los que toman la decisión".

"Un despropósito discriminar a niños y adolescentes por su estado vacunal. Además la gestión sanitaria escolar se volverá complejísima y se provocarán daños importantes pues habrán muchas cuarentenas. Permitan de una vez que niños y adolescentes recuperen su vida plena. Basta", escribió en su cuenta de Twitter.