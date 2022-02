Brotes en clases: con cuarentena solo para no vacunados, MSP contradice recomendación de no discriminar

El cambio de indicaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) para las cuarentenas ante los brotes en las clases despertó cuestionamientos entre expertos al profundizar las diferencias entre niños vacunados contra el covid-19 y no vacunados, y acentuó así el debate en torno a la "discriminación" en la población menos vulnerable ante al virus.

Si bien el MSP redujo las exigencias para cada uno de los grupos –vacunados y no vacunados–, los nuevos protocolos ahondaron las diferencias entre los niños que recibieron las dosis contra la enfermedad y aquellos que no lo hicieron, contradiciendo así la recomendación inicial emitida por la Comisión Asesora de Vacunas en noviembre, cuando prestó el visto bueno a la vacunación contra el coronavirus en niños entre 5 y 11 años.

El organismo enfatizó en esa fecha que el fármaco "no debería suponer una limitante en este grupo etario para su acceso a cualquier actividad".

El ministro Daniel Salinas informó este miércoles que los menores de 18 años con dos o tres dosis de la vacuna –o que hayan cursado la infección en los últimos 60 días– no tendrán que aislarse en caso de un brote en su clase. Ese escenario ocurre, de acuerdo a la guía oficial, cuando hay dos o más casos confirmados en el aula.

En cambio, los que tengan solo una dosis o no estén vacunados tendrán que aislarse ocho días, pudiendo reintegrarse antes solo si presentan un test rápido negativo. De esa forma, un niño asintomático que no esté vacunado deberá encuarentenarse más de una semana, mientras que uno vacunado podrá asistir a clases.

"Inevitablemente surge que hay un nivel de discriminación en niños vacunados y no vacunados en relación al tipo de cuarentena que tienen que hacer con un brote", declaró a El Observador el experto en educación y director del colegio Santa Elena, Pablo Cayota. El pediatra Sebastián González Dambrauskas coincidió con esa línea y afirmó que "es una pésima noticia la diferencia" entre niños según su estado vacunal, a contrapelo de la recomendación de noviembre. "Es a contramano de lo que se quería evitar", dijo a El Observador.

"No se entiende por qué ante una enfermedad leve, que se sabe que la vacunación no previene la infección, los estamos tratando de una manera según si están vacunados o no", argumentó. Cayota, por su lado, sostuvo que está a favor de la vacunación, pero recordó que la vacuna contra el covid-19 no es obligatoria, y criticó que para estos casos "ni los niños ni los adolescentes son los que toman la decisión".

Consultado por El Observador, el ministro Salinas defendió que las indicaciones fueron elaboradas por expertos "de acuerdo a la mejor evidencia disponible", y dijo que a su juicio "no hay una discriminación", en tanto la vacunación "no se exige para el inicio de clases y está en la conciencia de cada quién". Ante la repregunta de si un aislamiento más exigente para no vacunados no implicaba en los hechos una discriminación, el jerarca no respondió.

El pediatra Álvaro Galiana –uno de los expertos citados por el ministro– afirmó que "en uno de los grupos –los vacunados– tenemos mayor tranquilidad". "La población vacunada, aún teniendo la enfermedad, va a ser seguramente más leve o no va a tener complicaciones grave. En cuanto al intervalo, es probable que el vacunado tenga menos tiempo de eliminación y de contagiosidad que el no vacunado", dijo Galiana. El experto planteó que "el no vacunado es un individuo que puede contagiar a su entorno con más facilidad, y lo que se le exige es que tenga un test negativo al retomar las clases".

La distinción con los universitarios

"Una segunda preocupación tiene que ver con algo que no le encuentro explicación: un mayor nivel de castigo hacia los más pequeños en relación a los adultos. No se entiende por qué a nivel universitario no tienen que hacer ese tipo de cuarentenas y sí los pequeños, donde la enfermedad ha sido más benigna", planteó Pablo Cayota.

Además de la distinción en las cuarentenas entre niños vacunados y no vacunados, el MSP determinó que para los alumnos de nivel terciario "no se va a pedir cuarentena ante ningún caso", solamente automonitoreo de síntomas y consulta médica si es necesaria.

Cayota –que es director de un colegio privado– cuestionó también "la complejidad y los vericuetos que se establecen" con las nuevas indicaciones, que a su entender "van a cargar a los centros de una gestión sanitaria de control y monitoreo que va a provocar en que se apliquen criterios diferentes según el director o gestor con la responsabilidad de aplicarlo". El experto sentenció que "no es inocuo cuarentenar un grupo, se generan daños y todavía estamos curando heridas profundas".

Fuentes del sector privado consultadas señalaron que están a la espera del protocolo específico de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para evaluar cómo poner en práctica los nuevos criterios. "Va a requerir de un sistema de información muy complejo y que depende mucho de qué datos proporciona la familia", auguró Cayota, quien además cuestionó cuál es el amparo jurídico para que centros educativos puedan exigir un certificado de vacunación.

El pediatra Gustavo Giachetto, integrante de la Comisión Asesora en Vacunación, había afirmado semanas atrás en entrevista con Radio Sarandí que "no se pueden armar protocolos centrados en la vacunación", al tiempo que llamó a "ser categóricos en decir que el mayor impacto" para niños y adolescentes "es lo parapandémico", como las medidas de prevención.

Según los datos oficiales, solo un 2,44% de los niños entre 5 y 11 años tienen las dos dosis de la vacuna, al tiempo que casi el 50% recibió la primera. Entre los 12 y los 14, ya hay un 74% con las dos inyecciones, mientras que entre los 15 y los 19 ya hay un 85,32% con dos dosis.