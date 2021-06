Da Silveira, sobre escuelas cerradas y shoppings abiertos: "Hay imágenes de ese tipo que golpean nuestra sensibilidad"

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se refirió este martes a la dicotomía entre la suspensión de la presencialidad en la educación mientras que algunos sectores de la actividad económica, como los shoppings, permanecen abiertos en este contexto sanitario. El ministro justificó la medida diciendo que en la educación se mueven alrededor de un millón de personas mientras que esa cantidad de gente "no gira diariamente alrededor de los shoppings". "Hay imágenes de ese tipo que golpean nuestra sensibilidad, pero cuando uno analiza el problema y mira las cifras y dice qué podemos hacer para evitar esta situación, (...) el tema educativo inevitablemente aparece sobre la mesa. A mí, personalmente, me encantaría que no fuera así, pero la realidad es como es y los hechos son como son", afirmó el jerarca en una entrevista con el programa Doble click de FM Del Sol.

El ministro señaló que la educación "es la actividad considerada en sí misma que mueve más gente en Uruguay". Y agregó que si "se tiene en cuenta el total de alumnos, el total de docentes y el total de funcionarios no docentes que hay en la educación, más un montón de actividades que están vinculadas a la presencialidad como el transporte escolar" o como la alimentación que se brinda en los centros, la cifra de personas que moviliza supera el millón de personas. Al igual que en otras entrevistas, el ministro puntualizó la importancia de que los alumnos de primer año de liceo retomen la presencialidad, dado que en condiciones normales, debido a varias circunstancias, las estadísticas marcan que en esa etapa se provoca una importante "fuga de estudiantes". "Si en condiciones normales ahí hay una fuga de estudiantes, en condiciones de pandemia, el riesgo de que eso pase se refuerza", afirmó el jerarca. Los factores que provocan esa fuga, según el ministro, tienen que ver con los cambios en la forma de enseñanza, como pasar de tener una maestra a varios profesores, e incluso el tema del traslado, dado que, al haber menos centros de educación media, los alumnos que solían estar cerca de su escuela deban comenzar a trasladarse a mayores distancias a partir de 1º de liceo. Leé también Educación: alumnos de primero de liceo entre las prioridades para el retorno a clases presenciales Al igual que el primer año de la educación media, quienes tienen la prioridad para volver a la presencialidad son quienes cursan el primer ciclo de educación Primaria en Montevideo y Canelones, que incluye a niños de 1º a 3º de escuela y que actualmente solo están abiertos en lugares de contexto socialmente vulnerable. Asimismo, el otro grupo prioritario para regresar es el de segundo ciclo de Educación Primaria, que se encuentra con clases virtuales en todo el país. "Acá hay dos cuestiones a tener en cuenta cuando uno dice '¿a ver quiénes son los primeros que tienen que volver a clase?'. Unas son cuestiones de contexto: van desde lo económico y social hasta lo tecnológico. Y lo otro es lo que sabemos a partir de las cifras, de las estadísticas educativas, acerca de cuáles son los lugares donde hay más riesgo para que los chicos sigan estudiando", aseguró el ministro. "Voy a estar conforme el día que todos los alumnos del Uruguay estén asistiendo a clase en forma presencial", dijo Da Silveira. Y reconoció que "en el fondo" lo que están haciendo "es administrar una tensión". "Es la tensión entre la voluntad del gobierno de ir lo más rápido que se pueda a la presencialidad plena" y, del otro lado, "la seguridad sanitaria", afirmó.