Daniel Ferrés asumirá en lugar de Macedo en comisión de la competencia del MEF

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas- tiene nuevo delegado tras la designación del economista Daniel Ferrés, según una resolución publicada por Presidencia. El pasado 16 de marzo de 2021 había culminado el mandato de la economista Luciana Macedo en dicho organismo.

Ferrés es director de la Maestría en Finanzas y Postgrado en Data Science en la Universidad de Montevideo (UM). Tiene un Ph.D en Management por IESE Business School y es magíster en Research in Management por IESE Business School (Universidad de Navarra).

También es magíster en Economía (MSc in Economics, University of Wisconsin- Madison) y magíster en Competencia y regulación de mercado (MSc in Competition and Market Regulation por Barcelona GSE, Universitat Pompeu Fabra). En la UM es también profesor e investigador en las áreas de finanzas corporativas, gobierno corporativo y defensa de la competencia. Actualmente, es Research Affiliate del Public-Private Research Center de IESE Business School e Investigador Asociado en el Sistema Nacional de Investigadores (Uruguay).

El economista también desarrolla actividades de consultoría en temas económicos y de estructuración de financiamiento corporativo. Ha sido consultor e investigador en distintos proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el International Development Research Center (IDRC) y la Fundación Carolina. También trabajó como consultor para distintas empresas y estudios jurídicos nacionales en temas de defensa de la competencia.

Por otro lado, la resolución oficial ratificó la integración de las doctoras Natalia Jul y Alejandra Giuffra hasta el 16 de marzo de 2023 y 16 de marzo de 2025, respectivamente.