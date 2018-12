Darío Pérez prometió "clavarla al ángulo" y dejó al FA sin ley de financiamiento de partidos

La Cámara de Diputados había entrado en cuarto intermedio, cuando el legislador de la Liga Federal, Darío Pérez se acercó a uno de los extremos de la sala y pronunció seis palabras cuyo contenido recién se comprendería algunas horas más tarde. “La voy a clavar al ángulo”, dijo y se retiró con su tranquilidad habitual.

A diferencia de sus correligionarios, Pérez abandonó el Palacio Legislativo y dejó a su partido con 49 votos en sala cuando el Frente Amplio procuraba votar la ley de financiamiento de partidos políticos. El resultado fue evidente: un nuevo naufragio de un proyecto prioritario para el oficialismo por la falta de un voto. Llamado a su juego, la oposición no le dio un solo voto para levantar el receso parlamentario.

En el Parlamento, la actitud de Pérez sonó a vendetta por lo ocurrido hacía menos de una semana, cuando el Plenario Nacional del Frente Amplio le impuso una sanción de cuatro meses de sus derechos partidarios por no haber votado tres artículos del Presupuesto anterior. El legislador rechazó la sanción bajo el argumento de que el partido de gobierno medía con una “vara diferente” a los sectores y señalando que años atrás el Partido Comunista había recibido una sanción menor por la misma infracción.

Su ausencia fue criticada por los legisladores frenteamplistas, que llegaron incluso a tratarlo de “traidor”. En su fundamentación, el diputado de la Lista 711, Felipe Carballo, dijo que la bancada de gobierno había sido “traicionada por un legislador llamado Darío Pérez”.

“Nosotros teníamos el interés en dar la discusión de fondo pero nos enteramos hoy de alguna postura de algunos legisladores. Queremos dejar en claro que la voluntad de la bancada del FA era discutir este tema hoy con mucha firmeza y esperábamos que desde la oposición se acompañara con los votos para por lo menos dar la discusión”, dijo.

Un poco más cauto fue el legislador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez, quien había sido uno de los encargados de negociar con Pérez las modificaciones al proyecto original. Los legisladores mantuvieron tres reuniones, la última en la mañana del jueves en la antesala de la Cámara de Diputados, según supo El Observador. En rueda de prensa, Sánchez dijo que la bancada oficialista había aceptado las propuestas de la Liga Federal, pero que aún así Darío Pérez “no se hizo presente en sala”.

Según Sánchez, entre los cambios aceptados estaban: que los “montos menores” no quedaran regidos por inclusión financiera; que los medios de comunicación fijaran un precio para el minuto de televisión para todos los partidos por igual; que por este período, las listas departamentales o nacionales que no tuvieran personería jurídica pudieran abrir sus cuentas con tres firmas; y la obligación de que los partidos presentaran un balance auditado externamente que iría primero al Tribunal de Cuentas y luego a la Corte Electoral. “Será la ciudadanía la que laude. En un momento en que todo el mundo habla de transparencia, los que no levantaron la mano tendrán que explicarle a la gente por qué no lo hacen”, sentenció tirándole la responsabilidad a la oposición.

“No me grite diputado”

La decisión de no levantar el receso adoptada por los legisladores de los partidos Nacional, Colorado, Independiente, de la Gente y Unidad Popular, generó un feroz intercambio entre las bancadas, que provocó que la sesión debiera suspenderse en dos oportunidades.

“No dar los votos para hacerse cargo me parece que es una actitud vergonzante. La gente tiene que saber que en esta sala hay gente que no quiere que le controlen los ingresos que tendrá en la próxima campaña electoral”, dijo el diputado del MPP, Alejandro Sánchez, antes de ser interrumpido por el presidente de la Cámara, Jorge Gandini, quien consideró que había violado el reglamento ya que estaba realizando “alusiones políticas”. La temperatura en los intercambios continuó subiendo hasta que Gandini debió suspender la sesión tras pedirle a Sánchez que no le gritara.

Luego de algunos minutos, la discusión se retomó aunque la tensión seguía latente. Los legisladores del Frente Amplio cuestionaron la actuación de la mesa, ya que consideraban que había impedido a Sánchez expresarse, lo cual finalmente fue rechazado.

Al momento de la argumentación, la bancada oficialista puso énfasis en que la oposición no quería que se “transparentara” el financiamiento de las campañas. El diputado Alejandro Zavala (Ir) recordó la baja aprobación de los políticos en la última encuesta de Latinobarómetro y dijo que las Fuerzas Armadas, que años atrás habían dado un golpe de Estado, tenían mayor aprobación. “Tienen más confianza en los golpistas que en los demócratas”, señaló antes de mencionar que en la política y en la democracia no valía “todo” y que la autorregulación “no ha funcionado” por lo que había que poner límites.

El proyecto –que el FA aspira a volver a considerar al inicio de la próxima legislatura– fija una franja de tanda de 10 minutos por hora entre las 18 y las 23 y los reparte 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección, y 5% para los nuevos partidos.

También establece que los candidatos a presidente y vicepresidente no puedan donar a sus propias campañas más de 400 mil unidades indexadas (unos US$ 48 mil a valores actuales), elimina las donaciones anónimas y prohíbe los aportes de empresas.

Si bien no llegó a considerarse, la oposición en conjunto rechazó el proyecto aunque por motivos diferentes. El diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés, dijo que no atacaba “lo fundamental” que es la “más absoluta transparencia y cristalinidad a la hora de la rendición de cuentas”, mientras que Pablo Abdala señaló que tal como estaba redactada iba a ser “inaplicable”. “Establece límites muy rigurosos que no se justifican, y limita los ingresos pero no los gastos de la política”, señaló.

El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez dijo que el proyecto le daba “potestades a la Corte Electoral” que no podía cumplir ya que no tenía fondos suficientes. “Precisa más recursos humanos y tiene solo tres contadores para sus tareas”, agregó, mientras que el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, criticó que no se hubieran realizado modificaciones en comisión y planteó que la ley comience a regir luego del período electoral, en julio de 2020.

Por último, Daniel Peña del Partido de la Gente dijo que la ley atacaba a “otros temas” y que el Frente Amplio buscaba “favorecerse” con este proyecto, al tiempo que Eduardo Rubio de la Unidad Popular dijo que no votaba porque el proyecto “dejaba muchos baches”.