Otra vez Darío Pérez dejó al FA sin el voto 50 y no habrá ley de financiamiento de partidos

A los gritos están terminando el año en el Parlamento: el diputado rebelde del Frente Amplio, Darío Pérez (Liga Federal) dejó a su partido otra vez sin el voto 50 y, en esta ocasión, el oficialismo no pudo levantar el receso parlamentario que era necesario para votar la discutida ley de financiamiento de partidos.

Ante la ausencia de Pérez, la oposición se negó a darle los votos al Frente Amplio y, de esta manera, el proyecto habrá de naufragar. Tras la imposibilidad de levantar el receso, se desató un feroz intercambio entre los legisladores. El diputado Alejandro Sánchez (MPP) fundamentó el voto acusando a la oposición de no querer transparencia. Eso disparó los gritos de la bancada nacionalista, en particular del diputado Pablo Abdala.

Ante lo que había sido una nueva amenaza de Pérez de no acompañar la iniciativa del oficialismo para regular el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, la bancada oficialista había pedido un cuarto intermedio de la sesión de la Cámara de Diputados que discutía el proyecto de ley.

El diputado de la Liga Federal acababa de ser sancionado por el Plenario del Frente Amplio con cuatro meses de suspensión de sus derechos partidarios por hacer lo mismo que hizo este jueves.

Para contar con el voto 50 el texto –que elimina las donaciones anónimas, prohíbe los aportes de empresas, fija topes a las autodonaciones y establece un reparto de publicidad gratuita en televisión– deberá ser modificado. Pérez anunció que no habría de votar la iniciativa tal cual estaba redactada, dejando al partido de gobierno en minoría ya que la oposición tampoco lo apoya.

El miembro informante por el Frente Amplio, Daniel Caggiani, dijo en rueda de prensa que “seguramente” se realicen entre 10 y 15 modificaciones con el objetivo de conseguir el apoyo de Pérez y otros partidos y que el proyecto no naufrague.

Caggiani señaló que entre los puntos que podrían modificarse están los topes a los aportes que pueden hacer los candidatos y los minutos gratuitos y pagos de televisión. Actualmente el proyecto fija una franja de 10 minutos por hora –entre las 18 y las 23– y los reparte 45% en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección, y 5% para los nuevos partidos. En tanto, establece que los candidatos a presidente y vicepresidente no podrán donar a sus propias campañas más de 400 mil unidades indexadas (unos US$ 48 mil a valores actuales).

“Hay una serie de modificaciones importantes que contemplan la mirada de los diferentes partidos políticos y ayudan a encontrar los caminos de entendimiento mutuo”, agregó Caggiani.

El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, criticó que no se hayan realizado modificaciones en comisión y planteó que la ley comience a regir luego del período electoral, en julio de 2020 para que de tiempo "a un reordenamiento” de los partidos y las instituciones encargadas de la fiscalización. Posada también rechazó el hecho de que los estados contables sean controlados por la Corte Electoral y no por el Tribunal de Cuentas. “La Corte Electoral no tiene recursos humanos suficientes como para establecer control”, dijo.

En la misma línea opinó Conrado Rodríguez del Partido Colorado, quien dijo que el proyecto le da “potestades a la Corte Electoral que ya ha dicho que no puede cumplir porque para auditar los fondos de los partidos precisa más recursos humanos y tiene solo tres contadores para sus tareas más las declaraciones juradas de los partidos y las listas”. Los colorados propondrán 16 modificaciones en el articulado.

El Partido Nacional tampoco está dispuesto a votar el proyecto porque considera que la ley tal como está redactada “resultará inaplicable”. “Es una norma que establece límites muy rigurosos que en tal caso no se justifican, y limita los ingresos pero no los gastos de la política”, señaló Pablo Abdala.

Cámara de Diputados aprobó proyecto que regula el uso de viáticos

La iniciativa establece el proceso por el cual los funcionarios deben rendir cuentas de los gastos efectuados con los dineros públicos y devolver los excedentes.

Por 80 votos en 81, la Cámara de Diputados aprobó en la mañana de este jueves el proyecto de ley que regula el otorgamiento y uso de viáticos a los funcionarios públicos. La miembro informante por el Frente Amplio, Lilian Galán, dijo que uno de los objetivos era mejorar la transparencia de toda la función pública.