Darwin Núñez: el viaje a Europa, la ausencia en la selección y sus números récord en Europa

La temporada de Darwin Núñez en Benfica de Portugal fue para enmarcarla debido a todo lo que hizo el uruguayo en la misma.

Con el club luso disputó 41 partidos en los que convirtió 34 goles y dio cuatro asistencias.

Entre esos tantos, anotó seis en la Liga de Campeones a rivales como Barcelona (2), Bayern Múnich, Ajax y Liverpool (2).

El artiguense terminó como máximo goleador de la Primeira Liga de Portugal con 26 anotaciones.

Pero fue su notable rendimiento mostrado ante Liverpool y lo que hizo a lo largo de la Liga de Campeones para Benfica, lo que despertó el interés del técnico alemán de Liverpool, Jürgen Klopp para contratarlo.

Los números de Darwin fueron decisivos para que Klopp se fijara en él

El pasado 4 de abril, antes del enfrentamiento entre ambos clubes por la Champions, el entrenador de los de Anfield Road lo elogió.

Cuando se le preguntó acerca de cuán crucial sería detener a Núñez en el partido de ida de los cuartos de final, Klopp dijo: "No es el único. ¡Tienen un muy buen equipo, tengo que decirlo! Un muy buen equipo con una buena manera de jugar".

"Pero sí, él es su hombre peligroso, es un buen delantero. ¡El próximo de Uruguay! No sé cómo van a jugar juntos: Edinson Cavani, Luis Suárez y él en un mismo equipo.

Y agregó: 'Probablemente eso también sea un desafío".

"Pero él es un chico top. Y sí, los goles que anotó, obviamente el que hizo contra Ajax en Ámsterdam, fue enorme, grande. Sí en la fase de grupos (contra Barcelona) también. Así que no es tímido. No fue titular en el último partido, entró en el descanso debido a que regresaba de jugar con su selección. Así que esperamos que comience mañana (el martes) y tenemos que asegurarnos de que no reciba muchos balones", dijo Klopp.

La ausencia con la selección

Darwin no estuvo en la victoria de Uruguay por 5-0 sobre Panamá este sábado en el Estadio Centenario en lo que fue la despedida de la selección uruguaya al Mundial de Qatar 2022, debido a que viajó hacia Europa.

Allí se realizará primero la revisión médica para, posteriormente, firmar contrato con Liverpool de Inglaterra.

Como informó Referí este sábado, se llegó a un acuerdo de palabra en una reunión en Lisboa entre Benfica y el club inglés para que el uruguayo sea nuevo futbolista de los dirigidos por Klopp.

@Uruguay

Darwin entrenó en Montevideo con la selección, pero no jugó ante Panamá debido a que era esperado en Europa para la revisión médica y para firmar contrato con Liverpool

El monto de la transferencia es de € 100 millones en lo que se transforma en la más cara de la historia de un futbolista uruguayo, que se pagarán de la siguiente manera: € 80 millones, más € 20 millones de bonos.

Además, como ocurre siempre con los pases, el futbolista se lleva el 20% del monto de la misma.

Darwin percibirá € 16 millones por el 20% de la transferencia, dejando aparte los € 20 millones por bonos.

Además, pecibirá por estos cinco años de contrato de € 6 millones anuales.

Los números de un pase histórico

La transferencia de Darwin Núñez a Liverpool tiene ribetes históricos desde varios puntos de vista.

Por un lado, es la más cara del actual período de pases del mercado europeo:

Jugador Origen Club comprador Monto en euros Darwin Núñez Benfica Liverpool 100.000.000 Aurélien Tchouaméni Monaco Real Madrid 80.000.000 Erling Haaland Borussia Dortmund Manchester City 75.000.000

Asimismo, es el pase por el cual pagó más Liverpool en toda su historia.

Hasta el momento, el nuevo club al que pertenecerá Darwin Núñez, había pagado € 76 millones por el defensor holandés Virgil Van Dijk a Southampton de Inglaterra, y ese había sido el monto más caro que había abonado por algún futbolista.

EFE

Los gritos de gol de Darwin Núñez fueron el común denominador de la temporada que terminó en Europa

Sin ir más lejos, hace algunos meses, por la gran promesa del fútbol colombiano, Luis Díaz, abonó € 47 millones, menos de la mitad que lo que abonará por el uruguayo.

Estas son las mayores compras de Liverpool en su historia:

Jugador Origen Monto en euros Darwin Núñez Benfica 100.000.000 Virgil Van Dijk Southampton 85.000.000 Alisson Roma 62.500.000 Naby Keita Leipzig 60.000.000 Luis Díaz Porto 47.000.000 Christian Benteke Aston Villa 46.500.000

Pero otro número que también marca lo que significa esta transferencia la publicó el diario deportivo Récord de Portugal.

El de Darwin es el segundo pase más caro en la historia que se registró desde ese país.

Los € 100 millones que pagará Liverpool por el uruguayo, son superados solamente por los € 126 millones que abonó Atlético de Madrid de España por el portugués Joao Félix, hasta hace pocos días, compañero de Luis Suárez, y quien lo sigue siendo de José María Giménez.

Estas son las mayores ventas de las historia de la Primeira Liga portuguesa:

Jugador Origen Club comprador Valor en euros Joao Félix Benfica Atlético de Madrid 126.000.000 Darwin Núñez Benfica Liverpool 100.000.000 Rúben Dias Benfica Manchester City 68.000.000 Bruno Fernandes Sporting Lisboa Manchester United 63.000.000 Hulk Porto Zenit 60.000.000 Eder Militao Porto Real Madrid 50.000.000 Luis Díaz Porto Liverpool 47.000.000

Aquella historia de 12 horas de reunión de tres dirigentes de Peñarol con el jeque árabe Turki Al-Sheikh para venderlo a Almería cuando solamente había convertido cuatro goles en la Primera división mirasol y que se transformó en un pase récord, sigue dando que hablar, ya que Darwin Núñez es el futbolista que más dinero le ha dejado a un club uruguayo, en este caso, a los aurinegros, que por todo su periplo europeo terminarán por embolsar € 16 millones.