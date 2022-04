Klopp elogió a Darwin Núñez: "Es un hombre peligroso, un chico top"

Jurgen Klopp, el técnico de Liverpool de Inglaterra que este martes visita a Benfica a la hora 16 uruguaya por los cuartos de final de la Liga de Campeones, elogió en conferencia de prensa al líder de ofensiva de Benfica, Darwin Núñez, quien es pretendido tanto por Manchester United como por Arsenal, y dice que Liverpool deberá encontrar una manera de evitar que el uruguayo influya en el juego del martes.

El club inglés viajó a Lisboa para el choque con uno de los grandes portugueses, con Núñez, quien es el máximo goleador en la Primeira Liga con 21 goles en 19 partidos como titular, la amenaza destacada para los anfitriones.

Paul Ellis / AFP

Jürgen Klopp visita con Liverpool a Benfica de Darwin Núñez

Su forma ha alertado a clubes como Manchester United, Arsenal e incluso Barcelona, ​​con un posible pase de verano (europeo) de 60 millones de euros (50,3 millones de libras esterlinas) esperado, y Klopp ha quedado muy impresionado con el solicitado delantero de 22 años.

Cuando se le preguntó cuán crucial será detener a Núñez en el partido de ida de los cuartos de final, Klopp dijo: "No es el único. ¡Tienen un muy buen equipo, tengo que decirlo! Un muy buen equipo con una buena manera de jugar".

"Pero sí, él es su hombre peligroso, es un buen delantero. ¡El próximo de Uruguay! No sé cómo van a jugar juntos: Edinson Cavani, Luis Suárez y él en un mismo equipo.

EFE/EPA/José Sena Goulao

El presente goleador de Núñez es excelente

Y agregó: 'Probablemente eso también sea un desafío".

"Pero él es un chico top. Y sí, los goles que anotó, obviamente el que hizo contra Ajax en Ámsterdam, fue enorme, grande. Sí en la fase de grupos (contra Barcelona) también. Así que no es tímido. No fue titular en el último partido, entró en el descanso debido a que regresaba de jugar con su selección. Así que esperamos que comience mañana (el martes) y tenemos que asegurarnos de que no reciba muchos balones", dijo Klopp..