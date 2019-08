Dawson y los centros: “si salgo y le erro voy a quedar más pegado”

Los dos goles de pelota quieta recibidos por Peñarol levantaron la cascarita de la herida en la defensa aurinegra. El equipo, como reveló el informe de Referí del pasado lunes, ya tomó 10 goles de balón detenido lo que llevó al golero Kevin Dawson a declarar “soy consciente de que lo tengo que trabajar, pero no me voy a cargar con la mochila de salir a todos los centros porque si salgo y le erro voy a quedar más pegado”.

El golero mirasol, en conferencia de prensa brindada en Los Aromos, explicó qué sucedió en los goles recibidos en el juego contra los violetas el pasado fin de semana en el Franzini.

Carlos Pazos

“El primer gol es un centro con pierna cerrada donde yo no puedo estar muy adelantado porque si el delantero le pega al segundo palo me cuesta más ir para atrás. Es una pelota que cae entre la defensa y el golero donde si salgo me agarra con toda la gente viniendo y tomé la decisión de meterme dos pasos para atrás, pero Rabuñal cabecea y mete el gol”, comenzó diciendo Dawson.

Posteriormente explicó lo que sucedió en el empate definitivo de Defensor, producto de un tiro de esquina.

“La segunda es una pelota que peinan en el primer palo y aparece Menosse solo. Luego hubo más tiros de esquina. Obvio que hay virtudes del pateador. El cuerpo técnico nos va a mostrar los videos y lo trabajaremos porque en esta parte del campeonato nos puede costar caro”.

Sin mochila

Camilo dos Santos

Dawson explicó que la salida a cortar los centros es un tema que lo tiene atento pero no se va a cargar la mochila de tener que salir en todas las pelotas que llueven en su área.

“Son centros que vienen al punto penal capaz que un poquito para adentro del arco, entonces salir con mucha gente es complicado. Sé que lo tengo que trabajar, aunque lo trabajamos en toda la semana, pero son decisiones de décimas de segundos. En ese partido (con Defensor) opté por quedarme. Hubo uno en el segundo tiempo que salí y me cometieron falta”, dijo el uno mirasol en la conferencia.

Leonardo Carreño

Posteriormente agregó: “Soy consciente que lo tengo que trabajar pero tampoco es algo que me tenga desesperado. No quiero meterme la mochila de que tengo que salir a todos los centros porque por ahí por un segundo, si salgo y le erro, voy a quedar más pegado que lo que te puedan decir como el otro día. Lo trabajaremos, pero me tiene tranquilo y no me quiero cargar con esa mochila de tener que salir a todos los centros”.