De amor y amigos

Es día de Pícnic!, es día de conversar un rato, vos y yo, sobre cuestiones de la vida, esas otras que hacen a la vida tan hermosa, incluso cuando es dura y caprichosa. He pensado bastante en la amistad, luego de terminar un libro que es la historia de una gran amistad entre dos niños-jóvenes-adultos (Tomorrow, tomorrow and tomorrow de Gabriella Zevin). Y luego de leer esta muy buena nota (Por qué el fin de la amistad duele tanto o más que el fin del amor), sobre la película que ya se estrenó en Uruguay y que compite en nueve nominaciones al Oscar: Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh, la historia de una amistad que es todo y termina en nada.



“Ese duelo, el del fin de la amistad, es uno que se suele barrer bajo la alfombra como si nada cuando en la mayoría de las ocasiones esas amistades que se terminan son relaciones incluso más largas que las de pareja. Y pueden llegar a doler más”, escribe Emanuel Bremermann en esa nota. Tiene razón y hoy te propongo hacer un inventario de tus amigos, un inventario de lo que has cuidado (o descuidado) esas relaciones y, tal vez, un inventario de duelos que nunca permitiste que dolieran.



A veces pensamos que los amigos son importantes en la niñez y adolescencia, y es cierto que los amigos de entonces que perduran, suelen ser especiales porque nos conocen desde siempre. Pero solemos olvidar la importancia de hacer amigos cuando somos adultos y muy adultos (y conservarlos), algo que requiere mucha más iniciativa que cuando somos chicos y que además nos da más “miedo”, porque somos conscientes de potenciales rechazos y frustraciones. “Recuerda que es más probable que le agrades a la gente más de lo que supones”, dice Marisa Franco en una nota publicada por el New York Times. Es una psicóloga que estudia la amistad y que en 2002 escribió el libro “Platónico: cómo la ciencia del apego puede ayudarte a hacer y mantener amigos (sin traducción al español por el momento).



Mientras que vos leés estas líneas estaré almorzando con dos amigas queridas que me conocieron de adulta (o casi), y que siempre me dan alegrías. La vida es mucho más linda con amigos para celebrarla y padecerla. Siempre. Soy Carina Novarese, me gustaría saber cómo cuidás a tus amigos y te leo si contestás este mail. Te deseo una buena semana, de amigo a amigo, porque así te siento a través de Pícnic!