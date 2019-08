De la mano de Sofía Mora, Carrasco Polo le ganó a Yacht y se corta

Carrasco Polo le ganó 1-0 a Yacht en el partido más esperado de la 13ª fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino. Con este resultado, las polacas no solo mantuvieron el primer puesto sino que le sacaron seis puntos de ventaja a su escolta.

El gol del triunfo lo hizo Sofía Mora en la recta final del partido. La volante es uno de los símbolos de un equipo que va en busca del tetracampeonato pero que perdió a tres de sus grandes figuras para este año: la goleadora Teresa Viana, que a principios de año se fue a Italiano de Argentina, la defensora y capitana Florencia Piazza que está embarazada y la delantera Camila Piazza, flamante refuerzo de Lille de Francia.

El entrenador Matías Vázquez, quien sucedió este año a Ignacio Costas en el cargo, contó a Referí cómo experimenta Carrasco Polo este año de cambios: "El cuerpo técnico se armó con Diego "el Sueco" Correa y el profe Agustín Anzuela. Nos basamos en la metodología de juego de la periodización táctica, donde desde lo físico ya trabajamos el modelo de juego que queremos poner en práctica".

"Marcamos principios básicos de juego y los incorporamos al trabajo físico con y sin bocha, tratando siempre de mantener el modelo y sistema de juego que Carrasco Polo ya trae de muchos años con Jean Elizalde y adaptándolo a las bajas y a las nuevas incorporaciones. Como cuerpo técnico somo un equipo de trabajo que nos consultamos absolutamente todo tanto en la Reserva como en la Primera. Nuestro, profe que es entrenador de fútbol titulado funciona como también como entrenador. Los tres estamos muy presentes y participativos tanto en la parte física como en las tácticas de juego, teniendo una mirada unificada", agregó Vázquez.

"Con las partidas de Tere Viana y Camila (Piazza) perdimos 40 goles, con la de Flo (Piazza) a un pilar del grupo. También se lesionó Vale Agazzi pero no sabemos el grado de su lesión. El equipo recuperó jugadoras importantes como Elisa Etcheverry quien regresó de un viaje y Matilde Kliche que luego de su rotura de ligamentos se va metiendo en el campeonato", explicó el entrenador.

Kliche, una figura de Las Cimarronas, viene sumando minutos en Reserva y algunos en Primera buscando retomar su mejor versión.

"También pudimos incorporar cuatro juveniles: Agustina Suárez, Agustina Martínez, Micaela Grajales y Magdalena Verga, quienes en pocos meses pudieron encontrar un lugar en el equipo con muy buenas actuaciones convirtiéndose en jugadoras claves", agregó.

Biguá toma color

Biguá logró su segundo empate en las últimas tres fechas disputadas y se va rearmando tras sufrir a comienzos de temporada una partida grande de jugadoras rumbo a Yacht. El domingo empataron 0 a 0 con Old Girls.

"Recién ahora estamos logrando plasmar nuestro juego. Las más chicas están con mucho más confianza y la verdad que se bancaron toda la presión de Primera. Aportan mucho en ritmo y velocidad que es algo que nos faltaba en años anteriores", dijo a Referí Natalia Díaz, una de las que quedó como referentes del grupo.

Woodlands, ya sin Janine Stanley volvió a ganar, esta vez a Old Ivy por 4-2 al que superó en la tabla. Los goles fueron de Julieta Rey en dos ocasiones, Natalia Casal y Constanza Barrandeguy. Para Ivy anotaron Estefanía Secco y Belén Barreiro.

Old Christians y Náutico fue suspendido por problemas en la red lumínica de la cancha de Stella Maris.

Posiciones

Carrasco Polo: 31 (12 partidos jugados)

Yacht: 25 (12 partidos jugados)

Old Christians: 18 (10 partidos jugados)

Old Sampa: 17 (11 partidos jugados)

Old Girls: 17 (12 partidos jugados)

Náutico: 15 (11 partidos jugados)

Old Ivy: 10 (11 partidos jugados)

Woodlands: 11 (12 partidos jugados)

Biguá: 2 (11 partidos jugados)

Goleadoras

1- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 13

2- Sofía Mora (Carrasco Polo) 11

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) 10

3- Manuela Vidal (Náutico), Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

4- Belén Barreiro (Old Ivy), Clementina Cristiani (Old Sampa) 6

5- Kaisuami Dall’Orso (Carrasco Polo), Emilia Arias (Náutico), Josefina Curci (Old Christians) 5