Carrasco Polo en fase de despegue en el Uruguayo de hockey

Tras perder su invicto en la cuarta fecha contra Old Sampa, Carrasco Polo hilvanó una racha de siete triunfos consecutivos y se consolidó en el primer puesto del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino. El domingo goleó 4-1 a Old Ivy y estiró su ventaja sobre el escolta Yacht al que Náutico le empató agónicamente su partido.

Polo selló su goleada con doblete de Kaisuami Dall’Orso y un tanto cada uno de Magdalena Verga -una de las caras nuevas del plantel superior esta temporada- y Sofía Mora. Para Ivy anotó Maite García.

Las polacas no pudieron contar con su goleadora Camila Piazza, quien se encuentra con la selección en los Juegos Panamericanos de Lima, pero el plantel sigue fuerte con jugadoras de selección recientemente fogueadas por la disputa del Hockey Series en Hiroshima como Dall'Orso o Sol Amadeo.

Su escolta es Yacht que empató 2-2 contra Náutico al que le arrancaron ganando con gol de Karina Bisignano, quien sobre la hora igualó el partido que Náutico dio vuelta transitoriamente con anotaciones de Lucía Dieste y Josefina Olaso.

Old Christians recuperó el tercer puesto superando la línea de Old Sampa al golear 4-0 a Woodlands con tantos de Carolina Mutilva, Josefina Curci, Paula Carvalho y Sol Cardoso.

Old Sampa perdió 2-1 con Old Girls que se impuso con tantos de Paula Acosta y María Arancibia contra uno de Lucía Lamberti. Biguá tuvo fecha libre.

Posiciones

Carrasco Polo: 25

Yacht: 22

Old Christians: 18

Old Sampa: 17

Old Girls: 16

Náutico: 12

Old Ivy: 10

Woodlands: 5

Biguá: 1

Goleadoras

1- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 12

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) 10

3- Sofía Mora (Carrasco Polo) 8

4- Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

5- Clementina Cristiani (Old Sampa) 6

Próxima fecha

Old Ivy - Old Sampa

Old Girls - Yacht

Náutico - Woodlands

Old Christians - Biguá

Libre: Carrasco Polo