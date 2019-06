Old Ivy le ganó a Old Girls y el Uruguayo de hockey arde

Se disputó el domingo la última fecha de la primera ronda del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino en la que Old Ivy logró un resonante triunfo ante Old Girls por 3 a 2.

El equipo de Ignacio Dotta se impuso con dos goles de Belén Barreiro y uno de Belén Algorta marcando María Arancibia y Paula Acosta para las azulgranas.

"Fue un gran partido, de ida y vuelta constante, parejo. Los dos equipos tuvimos nuestros momentos, pero nosotras pudimos encontrar los goles antes. Después casi se nos vienen, tuvimos varios cortos en contra sobre el final, pero pudimos aguantar el mejor momento de ellas y finalmente llevarnos los tres puntos", dijo a Referí Carolina Vega, capitana y figura del equipo.

"Creo que el partido lo ganamos por la confianza que venimos teniendo en nuestro propio juego y que fuimos aumentando partido a partido en este campeonato", agregó.

Últimas fases regulares de Old Ivy



2015: 8 puntos

2016: 14 puntos

2017: 8 puntos

2018: 10 puntos

Culminada la primera rueda, Old Ivy ya igualó la cantidad de unidades que sumó el año pasado y está a cuatro puntos de equiparar su campaña de 2016 (14 puntos).

"Creo que se nos están dando los resultados por el trabajo que venimos haciendo desde el año pasado con este cuerpo técnico y también por el grupo unido que construimos desde hace ya varios años con las mismas jugadoras jóvenes que llegamos a primera en 2015 y 2016.

Tenemos muy claro el rol que tiene cada una en la cancha y a qué jugamos como equipo; creo que esa es de nuestras principales virtudes. También sabemos que para ganar necesitamos dar 100% de entrega y actitud en cada partido y que no podemos regalar nada", afirmó Vega quien tiene pasado en Las Cimarronas y que tuvo un pasaje por el hockey de Australia.

"Volví en agosto de 2017, estuve allí seis meses. Fue una gran experiencia conocer y vivir en un país espectacular. Tuve la oportunidad de jugar al hockey allá y estuvo muy bueno conocer otra realidad, una infraestructura increíble y un gran nivel de todo el hockey local", reveló.

"Vamos partido a partido, preparando a cada rival para poder seguir sumando y quedar lo más arriba posible. Esperemos seguir así, que los resultados se sigan dando y podamos entrar al playoff directo que hasta ahora no hemos podido", concluyó Vega.

Polo aprieta el acelerador

Carrasco Polo tomó la punta la semana pasada al ganarle a Old Christians y en la novena fecha se sostuvo dando un golpe de autoridad: perdía 2-0 en cancha de Náutico y terminó ganando 3-2.

Abrieron la cuenta para Náutico Manuela Vidal y Lucía Laborde pero las polacas lo remontaron con anotaciones de Agustina Suárez, Elisa Etcheverry y Sofía Mora.

Yacht, en silencio, sumó su tercera victoria consecutiva al vencer a Biguá 2-0 con tantos de Federica Burgos e Inés Revello. Rossana Paselle lleva tres partidos sin recibir goles. Es escolta a un solo punto de Polo.

Old Christians y Old Sampa, los grandes animadores del arranque del campeonato, se enfrentaron entre sí con triunfo de las azules por 2-1 con tantos de Micaela Astigarraga y Josefina Curci contra uno de Mariel Larghero.

Posiciones (todos con 8 partidos jugados)

Carrasco Polo: 19

Yacht: 18

Old Christians: 15

Old Sampa: 14

Old Girls: 13

Náutico: 11

Old Ivy: 10

Woodlands: 4

Biguá: 0

Goleadoras

1- Camila Piazza (Carrasco Polo), Manuela Vilar del Valle (Yacht) 9

2- Sofía Mora (Carrasco Polo), Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

3- Emilia Arias, Manuela Vidal (Náutico), Belén Barreiro (Old Ivy), Clementina Cristiani (Old Sampa) 5

4- Sol Amadeo (Carrasco Polo), Josefina Curci, Victoria Barbero (Old Christians), Milagros Algorta (Old Girls), Manuela Quiñones (Old Sampa) 4

5- Maite García (Old Ivy), Josefina Barrandeguy (Woodlands) 3

Sin Las Cimarronas

Los clubes ya no pudieron contar para la pasada fecha con las jugadoras de la selección uruguaya, Las Cimarronas, que el viernes se fueron a Buenos Aires para jugar dos amistosos con la selección junior del vecino país en el Cenard. El sábado perdieron 2-1 con gol de Sol Amadeo y el lunes 3 a 0. El lunes, a la hora 23, emprendieron viaje a Japón. Con escalas en México DF y Tokio, donde deben cambiar de aeropuerto, llegarán el jueves a Hiroshima donde a partir del sábado 15 de junio disputarán la segunda fase de la Hockey Series que otorga dos plazas para un repechaje olímpico para Tokio 2020.