Carrasco Polo y Yacht se cortan en la pelea por el número 1

Se disputó el domingo la 12ª fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped femenino en el que Carrasco Polo y Yacht ganaron sus partidos cortándose en la tabla rumbo al número 1 de los playoffs.

Carrasco Polo derrotó a Old Sampa tomándose revancha de la caída en la primera rueda en su única derrota de la temporada. El equipo de Matías Vázquez se impuso por 4-2 con dos goles de Sofía Mora y uno de Lucía Castro y Kaisuami Dall'Orso marcando Lucía Santucci y Rocío Salles para Sampa.

Yacht goleó 3-0 a Old Ivy con tantos de Anastasia Olave, Karina Bisignano y Manuela Vilar del Valle.

La tabla de posiciones no sufrió ninguna alteración.

Woodlands volvió al triunfo después de 11 fechas al vencer 3-0 a Old Girls con goles de las jugadoras que retornaron de la selección (quinto puesto en los Juegos Panamericanos), Constanza Barrandeguy y Janine Stanley. El restante lo hizo Aldana Gonzáles. Old Girls sufre las bajas temporales de Milagros Algorta, Cecilia Casarotti, Sophie Tatton y Alexandra Calfopoulos.

Después de cinco fechas sin triunfos, Náutico rompió su mala racha al derrotar 3-0 a Biguá con dos goles de Manuela Vidal y uno de Agustina "Guchi" Taborda quien retornó de la selección junto con Jimena García y Agustina Prattes. También volvió a las canchas Manuela Serra que estaba de viaje. Tuvo fecha libre Old Christians

Posiciones

Carrasco Polo: 28

Yacht: 25

Old Christians: 18

Old Sampa: 17

Old Girls: 16

Náutico: 15

Old Ivy: 10

Woodlands: 8

Biguá: 1

Goleadoras

1- Manuela Vilar del Valle (Yacht) 13

2- Camila Piazza, Sofía Mora (Carrasco Polo) 10

3- Manuela Vidal (Náutico), Cecilia Casarotti (Old Girls) 7

4- Clementina Cristiani (Old Sampa) 6

5- Kaisuami Dall’Orso (Carrasco Polo), Emilia Arias (Náutico), Josefina Curci (Old Christians), Belén Barreiro (Old Ivy) 5