Cimarronas de exportación: cuatro talentos a ligas top europeas

La selección uruguaya de hockey sobre césped disputó este año dos torneos importantes sin poder llegar a sus instancias definitivas.

En la segunda fase de la Hockey Series, disputada en Hiroshima con dos plazas en disputa para un repechaje olímpico, el equipo de Nicolás Tixe quedó afuera en cuartos de final. Posteriormente, en los Juegos Panamericanos de Lima terminaron quintas tras ser goleadas por Canadá y Chile 5-0 pero desquitándose con un 4-0 a México para confirmar el quinto lugar de Toronto 2015.

Si bien a nivel de selección, Uruguay no logra meterse en la elite de este deporte (pesa la carencia de una cancha de agua y la escasa posibilidad de jugar partidos de preparación al más alto nivel), las jugadoras uruguayas son muy reconocidas a nivel continental. Janine Stanley, Sofía Mora y Agustina Nieto supieron integrar el equipo ideal panamericano que se designa cada dos años. Teresa Viana y Camila De María también obtuvieron la misma distinción pero en la modalidad de hockey sala.

Este año, la vidriera de Japón, en la que Uruguay enfrentó a potencias como India, Polonia y Chile, además de Fiyi, sirvió para que tres jugadoras fueras contratadas para seguir sus carreras en Europa.

Manuela Vilar del Valle, volante ofensiva de Yacht de 26 años, pasará a jugar en HC Oranje Rood de la primera división de Holanda, la gran potencia mundial e histórica de este deporte en la rama femenina.

"Voy a tener de compañeras a jugadoras de la selección de Holanda, también está Manu Urroz que es chilena y Jimena Cedrés, una argentina que antes jugaba en Las Leonas. También pasó por el equipo María José Granatto, Leona, pero ahora volvió a Buenos Aires. Tengo contrato de trabajo para jugar, aunque capaz que hago algunas horas de trabajo en formativas, pero hasta que no llegue allá no sé todavía", reveló Vilar del Valle a Referí.

Trabajadora en el área del turismo y jugadora de un manejo notable, dinámica, capacidad ofensiva e inteligencia, Vilar del Valle tuvo un pasaje por River Plate de Argentina tras surgir en Yacht donde fue tricampeona en 2011, 2012 y 2013. Volvió al equipo hace unas temporadas y es una de las mejores jugadoras del medio además de ser la máxima anotadora de la historia con Las Cimarronas.

El domingo, contra Old Ivy marcó uno de los tres goles para la victoria de su equipo y se despidió (siendo la máxima anotadora en lo que va del certamen) porque por contrato ya no puede jugar más a nivel local. El 26 de este mes parte rumbo a su nuevo destino, un club nuevo, fundado en 2016 con sede en Eindhoven que ganó la Copa de Holanda este año.

Camila De María, defensora y odontóloga de 28 años, pasará a jugar de Náutico a Uhlenhorst Mülheim de Alemania.

PanamHockey

"El viernes me voy, estoy muy copada, la liga alemana es brutal. En Hiroshima, al técnico de Rusia que es holandés (Moses Lodarmassey) y dirige a este equipo, le gustó como jugué y me ofreció la posibilidad. No es fácil que te elijan porque son muy exigentes. Ahora voy a vivir de esto que tanto me gusta. Voy a llegar a mitad de pretemporada. El torneo se juega en setiembre y octubre", contó a Referí.

Al mismo equipo se irá a jugar Janine Stanley, volante de 28 años, licenciada en Gerencia y Administración además de entrenadora en Cuervos Hockey y Woodlands, equipo este último al que defiende y por el que marcó un gol el domingo tras su retorno de Lima.

PanamHockey

La única uruguaya que había jugado en Alemania había sido Carolina Mutilva, quien en 2014 defendió a Tus Lichterfelde.

"Irme a jugar al exterior era una cuenta pendiente para mí. Siempre tuve el interés, pero por motivos personales hasta ahora no lo había hecho. Tener la posibilidad de jugar en una de las mejores ligas del mundo es algo increíble, estoy feliz. Es una oportunidad que voy a aprovechar al máximo y que llega en el momento correcto. Va a ser una gran experiencia que sin duda me va permitir seguir creciendo como jugadora y como persona en el más alto nivel", expresó Stanley a Referí.

Por último, Camila Piazza, goleadora de Carrasco Polo, partirá para jugar en Lille de Francia. A principio de año ya se había ido Teresa Viana a Italiano de Argentina. En River Plate argentino juega Georgina Petrik.

PanamHockey

"La verdad es que es una oportunidad única que se medio y todavía no caigo de todo lo que está pasando. Es como un sueño para mí y estoy feliz porque es algo que venía buscando hace tiempo esforzándome para que ocurra. Voy a intentar disfrutarlo al máximo para seguir creciendo como jugadora y como persona para que al final también sume para el hockey uruguayo", dijo la delantera de 22 años que trabaja como maestra de inglés y profesora de hockey.

Lille es el vigente tricampeón de Francia y juega competiciones europeas por lo que el desafío de Piazza será doble.

Las Cimarronas