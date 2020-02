De Mario Levrero a la economía del S XXI: ¿qué están leyendo estas cinco personalidades?

¿Qué leen los que leen? es un espacio que semanalmente aparece en la página de libros del suplemento Luces. Cada semana se convoca a un lector conocido a que responda tres preguntas específicas:

1 - ¿Cuál fue el último libro que le dejó una huella?

2 - ¿Qué libro está leyendo?

3 - ¿Qué libros tiene en su mesa de luz?

La idea es que, cada mes, la web de la sección se nutra de recomendaciones colectivas de los participantes del ciclo. En esta cuarta edición –conjunta, porque en papel ya se publicaron todos– los participantes de son los cinco seleccionados de febrero y el primer fin de semana de marzo. Es, de alguna manera, un combo de recomendaciones que viene ideal para encarar el tercer mes del año. A continuación, sus lecturas.

Mariana Enriquez / escritora argentina

La última ganadora del Premio Herralde –por su libro Nuestra parte de noche– ordena muy bien sus lecturas: tiene un plan que incluye los próximos diez libros que va a leer y trata de mezclar géneros y orígenes. Acá no va tan lejos, pero expone los últimos –y los próximos– libros que tiene en su agenda.

1 - Beloved, de Toni Morrison.

2 - El hielo de Vladimir Sorokin y Intruder in the Dust, de William Faulkner.

3 - La masacre de Kruguer de Luciano Lamberti y Seis formas de morir en Texas de Marina Perezagua.

Federico Dalmaud / director de TV Ciudad

Aunque desde que asumió la dirección de TV Ciudad –hace casi tres años– piensa más que nada en televisión, Federico Dalmaud siempre encuentra un rato para leer. Cuando le consultamos por sus lectura estaba de paseo por Estados Unidos y casualidad o no, sus elecciones tienen mucho que ver con ese viaje.

1 - El último que me dejó una huella, que en realidad son más preguntas que huellas, es Quién domina el mundo de Noam Chomsky. Es un análisis profundo, desde una perspectiva

crítica a la geopolítica norteamericana, que arroja luz sobre algunas cuestiones internacionales. Imprescindible para entender ciertos asuntos.

2 - Estoy leyendo (me lo traje para el avión) Educar sin culpa, de Alejandro De Barbieri, para ver si saco algunos tips para lidiar con asuntos de la paternidad que a veces necesitan una pequeña guía.

3 - Me espera Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, que lo tengo desde hace meses. Tengo la esperanza de agarrarlo en los próximos días, si es que encuentro un hueco para un buen rato de lectura.

Diego Naser / Director de orquesta

Aunque inserto en la página de libros del suplemento, ya hemos visto que este segmento habilita el cruce de disciplinas. Y está bueno que pase. Esta semana, por ejemplo, la literatura se cruza con la música: Naser, fiel a su rol como director de orquesta, despliega una serie de lecturas que evidencian su pasión por su carrera.

1 - Sobre la música, del filósofo Arthur Schopenhauer. Este libro contiene conceptos acerca del arte en general y de la música en particular que muy a menudo me encuentro citando en diferentes charlas para analizarlos y discutirlos en profundidad.

2 - Harmonielehre, el libro de la armonía de Arnold Schönberg

3 - El coraje de la verdad, de Michel Foucault, El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty y El precio de la desiguladad de Joseph Stieglitz.

Rossana Taddei / cantautora

Nació en Montevideo pero se crió entre Suiza y Uruguay. Desde los 15 años se dedica a la música, a la que alimenta con varias fuentes, entre ellas, lo que lee. Al punto que en su repertorio hay unos cuantos poemas musicalizados.

1 - La novela luminosa de Levrero, igual que en su momento Historias de cronopios y de famas de Cortázar, que me sacudió porque nunca había leído nada igual y a partir de ese momento me di cuenta que me gustaba eso.

2 - Ahora estoy con La metafísica de los tubos, de Amélie Nothomb. Me encanta como escribe, su personalidad, su decir, la mezcla de la ironía, lo metafórico, lo político y lo psicológico que ella maneja, y lo hace con mucho humor. Y poemas de Prisca Agustoni.

3 - Estoy haciendo una investigación de poetas mujeres de la región suiza de Ticino para un proyecto musical, así que estoy leyendo eso, pero tengo varios pendientes que están ahí. Y también la poesía de Wislawa Szymborska, una polaca ganadora del Nóbel de Literatura, una bestia.

Juan Miguel Carzolio / Periodista

Está todas las tardes al frente de Hora de cierre en radio Sarandí y también integra el equipo periodístico de Desayunos informales, en la mañana de canal 12. Se define como inquieto y cabalero. Su héroe de ficción favorito es Don Quijote. Le interesa la economía, por si no queda claro con la siguiente selección de textos.

1 - No recuerdo un libro que no me haya marcado. Pero de la última década hay dos fundamentales: La Civilización Empática de Jeremy Rifkin, y ¿Quién controla el futuro? de Jarom Lanier. Por ese último hace 5 años cerré mi Facebook (en principio era una prueba de 3 meses).

2 - La Economía en 3D, de Martín Lousteau y Economía para el 99% de la población, de Ha-Joon Chang. Releyendo ambos, más por trabajo que por placer. Pero son dos libros divertidos. Por placer el último que empecé fue La Guerra de las Salamandras, del checo Karel Capek.

3 - Uno nuevo, Capitalismo progresista: la respuesta a la era del malestar, de Joseph Stiglitz. Y uno viejo: La Guerra del Fin del Mundo, de Mario Vargas Llosa, que es de 1981, pero viaja a fines del siglo XIX. En el medio queda todo el siglo XX.