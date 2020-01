¿Qué leen los que leen? Un repaso por las lecturas de diez personalidades uruguayas

¿Qué leen los que leen? es un espacio que semanalmente aparece en la página de libros del suplemento Luces. Cada semana se convoca a un lector conocido a que responda tres preguntas específicas:

1 - ¿Cuál fue el último libro que le dejó una huella?

2 - ¿Qué libro está leyendo?

3 - ¿Qué libros tiene en su mesa de luz?

La idea es que, cada mes, la web de la sección se nutra de recomendaciones colectivas de los cuatro participantes del ciclo. En esta tercera edición –conjunta, porque en papel ya se publicaron todos– los participantes de son los diez seleccionados de fines de noviembre, diciembre y enero. Es, de alguna manera, un combo de recomendaciones que viene ideal para el meridiano del verano. A continuación, sus lecturas.

Manuela Da Silveira / Actriz, comunicadora

Es actriz. Es comediante. Salió en televisión. Escribió un libro. Manuela da Silveira es, en definitiva, inquieta y multifacética. Y eso mismo muestran sus lecturas: hay títulos de autoayuda, de psicología, uno sobre la fisiología humana y hasta la primera novela de uno de los mejores narradores nacionales contemporáneos.

1- La muerte: un amanecer, de Elisabeth Kubler Ross.

2- Pogo de Daniel Mella, para esta tarde de gripe en el sillón. Y el Atlas ilustrado de Fisiología Humana, de la editorial Susaeta

3- El cuerpo que sueña, de Arnold Mindell, y El payaso que hay en ti. Sé payaso, sé tú mismo, de Caroline Dream.

Federico Castillo / periodista y escritor

Escribe semanalmente en Búsqueda y junto a Horacio Varoli publicó Hasta la última gota, sobre Fabián O’Neill, y La ropa en la cancha, que recorre las idas y vueltas de Obdulio Trasante y Enrique Peña. Esta semana es el invitado de la sección y al ágape trajo ficción, crímenes locales y las memorias de la buena de Patti Smith.

1- No sé si fue el último, pero ninguno me dejó una huella tan grande como El Palacio de la luna, de Paul Auster. Me lo recomendó el querido Claudio Romanoff en mi primer día como periodista en una redacción. Me rompió la cabeza.

2- Estoy leyendo Historias policiales que marcaron la crónica roja uruguaya, de Eduardo Barreneche. Siempre quise leer un libro de Barreneche y este está hecho a su medida.

3- Éramos unos niños, de Patti Smith. Me lo regaló una amiga para mi cumpleaños número 40 en abril y lo tengo literalmente en la mesa de luz desde entonces. En las vacaciones lo termino.

Romina Paula / Dramaturga, escritora, directora argentina

Se define como autora, pero hizo de todo: escribió novelas, dirigió obras de teatro y hasta una película, De nuevo otra vez, que pasó por Cinemateca. Romina Paula es joven, pero su trayectoria en el panorama cultural bonaerense ya tiene años. Por eso, y porque pasó por Montevideo, fue invitada a este espacio.

1- Es un poco absurdo, pero fue El enigma de Fermat, un libro de divulgación matemática de Simon Singh. Es un libro que podés leer sin saber matemáticas, y lo disfruté mucho por ser un lenguaje muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Me lo regaló un amigo científico y logró interesarme sin haberme importado nunca el tema.

2- Cuántas aventuras nos aguardan, de Inés Bortagaray. Ya había leído su anterior novela, Prontos, listos, ya, y a este me lo regalaron en el festival de Cinemateca, así que proveché la venida a Uruguay para leerlo.

3- 38 estrellas, de la argentina Josefina Licitra. También me lo traje para acá, pero le ganó Inés. Así que lo voy a leer a la vuelta en Buenos Aires.

Gabriel Calderón / dramaturgo y director de teatro uruguayo

El repaso de las lecturas de Calderón da cuenta de su curiosidad perpetua por la investigación literaria, los grandes autores y las historias de siempre. El dramaturgo contestó la consigna con prisa debido a sus tiempos siempre agitados: cuando lo agarramos, estaba entre el preestreno de una nueva obra y un viaje a Bruselas.

1- Antología Universal del Relato Fantástico, de la editorial Atalanta y con la edición y prólogo de Jacobo Siruela.

2- Borges profesor. Curso de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, con la edición y las notas de Martín Arias y Martín Hadis.

3-Tiempo Pasado. Una novela de Jack Reacher, de Lee Child, y Los ensayos de Michel de Montaigne de la editorial Acantilado.

Fabián Severo / novelista y poeta

En 2017 se ganó con su novela Viralata el premio nacional de literatura; en 2019, sus versos se publicaron en la prestigiosa revista The New Yorker y ahora Severo cuenta sus lecturas en estas páginas, que no tienen ni de cerca la relevancia de las mencionadas anteriormente, pero que le regala al autor este espacio con muchísimo gusto.

1- Las cenizas del cóndor, de Fernando Butazzoni. Lo leí este año y me transformó. Aprendí de historia, me indignó y hasta sufrí con él. Pero también aprendí mucho de él como escritor. Hay un Fabián antes y después de ese libro.

2- Empecé con El jugador de Dostoievski, que ya había leído cuando tenía 19 años. El otro día buscando un libro breve para el viaje me reencontré con él. Ahora la experiencia es diferente, y por ejemplo sé cosas sobre Dostoievski y sobre cómo escribió ese libro que antes no.

3- He acumulado libros durante todo el año esperando el momento para leerlos. Pero el primero en la lista es El libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que lo tengo en portugués. Lo he leído por fragmentos, páginas sueltas, pero en vacaciones lo voy a leer completo.

José Miguel Onaindia / Director del Instituto Nacional de Artes Escénicas

Es abogado, gestor cultural, docente y ensayista. Se autodefine como un obstinado espectador de cine, artes escénicas y visuales. También como un lector compulsivo.

1- El ruido del tiempo, de Julian Barnes. Me impactó cómo el autor describe los estragos morales que un autoritarismo produce en un artista y el friso de época que traza a través del destino del personaje central, el gran compositor Dimitri Shostakóvich.

2- Estoy terminando una lectura que me llevó mucho tiempo, La cartuja de Parma, de Stendhal, que era una asignatura pendiente de mi adolescencia. Junto con esta larga novela, leí un sorprendente libro de relatos de Rosario Lázaro Igoa, Peces Mudos y Valió la pena vivir, de Hortensia Campanella.

3- Me esperan Viajar no lleva a ningún sitio, de Gabriel Peveroni y Plataforma, de Houellebecq, con la que completo la obra de este autor, que es uno de los que más me interesa de los contemporáneos, aún en sus posibles defectos.

Adela Dubra / Periodista

Comenzó su carrera como periodista cultural en el semanario Búsqueda y drigió la revista Galería. Además de tener una columna sobre novedades literarias en Buen Día Uruguay (canal 4), en 2020 Dubra estará del otro lado del mostrador periodístico como integrante del nuevo consejo directivo del Sodre.

1- La única historia, de Julian Barnes. Me impresionó porque cuenta una historia de amor y es triste. Tiene un pasaje sobre el “sexo triste” y el equilibrio anímico que es impresionante. Cuando ya no hay futuro.

2- Acabo de empezar Agudas, de Michelle Dean. Me lo recomendó Mercedes Estramil, que no le erra. A propósito, Mordida, su última novela, ahonda en por qué las mujeres muchas veces nos sentimos atraídas por hombres violentos. Es estupenda.

3- Lamento lo ocurrido, el libro de de cuentos de Richard Ford. También Un día en la vida de un editor, de Jorge Herralde. Y un libro que nunca me tentó, pero ahora sí, que es El loro de Flaubert porque Barnes me conquistó. También El robo de la historia, de Diego Fischer. El tema es muy bueno.

Gonzalo Cammarota / comunicador

Es el conductor del programa radial Justicia Infinita –que dejó de emitirse por Océano FM y en febrero arrancará en Urbana–, autor de cuatro publicaciones y asiduo lector que reseña libros en su cuenta de Instagram.

1- El Monje de Moka, historia atrapante e inspiradora. Es la historia de un americano/ yemení que un buen día decide explorar las raíces de su familia y país con el café. El pulso de la narración es perfecto y cabalga entre la historia novelada, la charla TED y un thriller de acción. Cuidado: su lectura puede provocar adicción al café.

2- La Violación de Nankín, que recoge una masacre llevada adelante por el ejército japonés que, según muchos investigadores, produjo en unos meses entre 250000 y 400000 muertes, en su mayoría ejecuciones, de soldados y, sobre todo, civiles chinos.

3- El frío de la muerte de John Connolly y La frontera de Don Winslow, que son de mis autores favoritos. También el ensayo El futuro de la humanidad de Michio Kako. Cada tanto, disfruto de ese tipo de lecturas de divulgación científica que problematizan nuestra especie. No todo se acaba con Harari.

Romina Di Bartolomeo / Modelo y activista

Filosa, combativa y directa: Romina Di Bartolomeo es una de las voces que más se hace escuchar dentro del colectivo afro en Uruguay. Es modelo, feminista y sus lecturas hablan por sí solas.

1- No soy muy de emocionarme con los libros, pero sería El largo camino hacia la libertad, la autobiografía de Nelson Mandela. Me lo regaló mi vieja para Navidad en 2014 y ahí es cuando empecé a problematizar el racismo en el mundo y mis propias experiencias.

2- Ahora estoy leyendo Teoría King Kong, de Virginie Despentes. Fue un regalo de Sonia, la madre de mi mejor amiga. Si bien es un libro corto, lo estoy leyendo de a buches porque con carnaval no estoy mucho en casa, pero me viene encantando.

3- Amos y esclavos en el Río de la Plata, de Arturo Ariel Bentancur y Fernando Aparicio. Es un interesante estudio sobre la trata esclavista en la región y se detalla la relación que tenían las personas esclavizadas y sus dueños. También Sangre azul, de Rolando Barbano.

María José Santacreu / Periodista cultural, directora de Cinemateca

Dice que le encanta saber lo que leen los demás, que es capaz de plantarse en el pasillo de un ómnibus hasta poder ver lo que está leyendo un pasajero, o incluso pausar películas si encuentra algún libro abierto en pantalla. Pero ahora le toca a ella: María José Santacreu responde y expone, a continuación, sus lecturas.

1- Asimetría, de Lisa Halliday, una excelente primera novela que mezcla el relato autobiográfico inspirado en la relación sentimental que la autora mantuvo con Philip Roth (que le llevaba 40 años) y la más pura invención (sobre la premisa de si es posible “ser otro” cuando se escribe).

2- En historieta: Nimona, de Noelle Stevenson, encantadora por donde se la mire. En novela: empezando a leer Falsa identidad, de Sarah Waters.

3- Novela: El último samurai, de Helen DeWitt. Historieta: Magia blanca, de Simen Hanselmann. Ensayo: Los restos del naufragio, de Francisco Álvez Francese.