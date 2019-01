De rivales a socios: Volkswagen y Ford se alían para construir camionetas

Volkswagen y Ford anunciaron este martes una alianza para desarrollar de forma conjunta furgonetas y camionetas a partir de 2022 para reducir costos y aumentar su competitividad en una industria en plena transformación.

El anuncio se produce después de más de seis meses de conversaciones entre los gigantes del automóvil, una negociación que abarca las divisiones de los coches autónomos y los modelos eléctricos. Las empresas dijeron que acordaron "investigar una colaboración para los vehículos autónomos, los servicios de movilidad y vehículos eléctricos" y que han comenzado a explorar estas oportunidades.

La alianza entre la empresa estadounidense y el gigante alemán para desarrollar furgonetas y camionetas de tamaño medio a partir de 2022 no incluye un acuerdo de propiedad cruzada, según el comunicado conjunto. El presidente ejecutivo de Volkswagen, Herbert Diess, dijo que la alianza "va a ser un fundamento para impulsar la competitividad".

Según la alianza, que va a ser dirigida por un comité conjunto encabezado por directivos de ambas compañías, Ford va a diseñar y construir camionetas de tamaño medio para ambas empresas. Ford también va a encargarse de construir furgones grandes para uso comercial para los clientes europeos y Volkswagen va a desarrollar modelos orientados al uso en las ciudades por particulares.

Esta alianza se produce después de que otras empresas del sector anunciaran acuerdos parecidos.

Honda invirtió US$ 2.500 millones en Cruise, una subsidiaria de GM, a cambio de una participación de 5,7%.

Toyota y Mazda tienen planificado abrir una fábrica conjunta en la ciudad de Huntsville, Alabama, en el sur de Estados Unidos, en 2021.

La industria se encuentra en una encrucijada por la carrera por desarrollar nuevas tecnologías, a la que se han sumado competidores de Silicon Valley como Uber, Tesla y Waymo-Google.

El desafío de las nuevas tecnologías

La experta Michelle Krebs de Autotrader dijo que es probable que la industria genere más colaboraciones como la anunciada por Ford y Volkswagen. "Un solo fabricante no puede hacer todas las cosas para todos los clientes del mundo, a medida que la tecnología de los vehículos y el desarrollo se vuelve cada vez más caro", dijo.

En una conferencia telefónica con reporteros e inversores, los presidentes de ambas marcas dijeron que están determinados a continuar con las conversaciones para expandir su acuerdo de colaboración para incluir nuevas tecnologías. La asociación debería traducirse en ahorro "considerables" y impulsar los beneficios operaciones de ambas empresas a partir de 2023.

La necesidad de este tipo de alianzas, no excluye las dificultades que implica que dos empresas con culturas muy diferentes trabajen juntas, explicó Karl Brauer. "Como muestran actualmente las controversias en torno a la alianza entre Renault-Nissan-Mitsubishi, una colaboración no es siempre fácil y el éxito no está garantizado", advirtió Brauer.

Este es el segundo gran anuncio de Volkswagen, después de que el lunes la marca revelara un plan de inversión en una planta de Estados Unidos para construir coches eléctricos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se felicitó el martes por el anuncio hecho por el fabricante alemán de vehículos Volkswagen de invertir US$ 800 millones para construir un nuevo auto eléctrico en su planta de Chattanooga, Estados Unidos.

"Volkswagen va a invertir US$ 800 millones en Chattanooga, Tennessee. Producirán vehículos eléctricos. Felicidades a Chattanooga y a Tennesse por el trabajo bien hecho. ¡Una gran victoria!", escribió el inquilino de la Casa Blanca, que el año pasado amenazó en varias ocasiones con imponer duras tasas a los autos alemanes.

Fuente: AFP