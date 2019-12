De San Luis a José Ignacio: ¿cuánto cuesta alquilar este verano?

Maldonado, Rocha y Canelones son los departamentos que normalmente reciben más turistas durante la temporada de verano. Un análisis de oferta, demanda y precios de alquileres realizado por Mercado Libre da cuenta que tres balnearios de Maldonado son los que presentan mayor cantidad de inmuebles disponibles y con valores promedio que oscilan entre los US$ 45 y US$ 373 por noche.

Punta del Este, La Barra y Piriápolis son los balnearios que posicionan a Maldonado como el destino turístico por excelencia de Uruguay. De los casi 40 mil alquileres temporarios publicados en la plataforma de comercio electrónico, más de 30 mil son de propiedades ubicadas en las localidades de ese departamento.

La mayoría de las casas y apartamentos que se pueden alquilar por día, semana o mes se sitúan en los distintos barrios de Punta del Este. Hay más de 25 mil opciones para elegir en la península. Le siguen La Barra y Piriápolis que todos los veranos presentan alto movimiento turístico.

Nueve de los diez destinos más caros para alquilar están en Maldonado. José Ignacio lidera la lista con un precio promedio de US$ 373 por noche. En segundo lugar se ubican La Barra y Punta Ballena con un promedio de US$ 333 por noche, le sigue Punta del Este con US$ 327 y cierra Manantiales con US$ 320.

Bastante más alejado del kilómetro cero se ubica el departamento de Rocha que presenta una oferta variada de más de 2000 propiedades. Punta del Diablo, La Paloma y Barra del Chuy son los destinos preferidos de la costa rochense. Más cerca de Montevideo, las playas de Atlántida, Parque del Plata y La Floresta son las elegidas de la zona canaria.

En cuanto a los precios, la oferta es variada. San Luis es el balneario que ofrece alquileres más económicos desde US$ 45 en promedio por noche. En Punta del Diablo se puede alquilar por US$ 65 en promedio por noche, mientras que en La Paloma el mínimo en promedio por noche alcanza los US$ 83, según el reporte.

Por otro lado, los apartamentos tienen precios más accesibles que las casas dentro de un mismo balneario. En Piriápolis una casa tiene un promedio por día de US$ 90 mientras que un apartamento puede llegar a costar US$ 57. En Punta del Este la diferencia es aún mayor, el precio promedio por día de una casa es US$ 327 y el de un apartamento US$ 248.

Según surge del análisis, la demanda es mucho mayor por casas que por apartamentos, y menos del 15% de las propiedades en oferta tiene piscina.