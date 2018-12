Decurnex cambia las formas e intenta dar a Nacional un perfil empresarial

El presidente de Nacional José Decurnex quiere cambiar a Nacional y las primeras señales que dio parecen ser saludables. La comisión directiva que asumió oficialmente el 11 de diciembre se comprometió a bajar entre 40% y 50% el presupuesto del club que rondaba los US$ 15 millones y la primera medida que se adoptó fue antipática: aumentar 50% el costo de la cuota social. Pero así como se apeló al esfuerzo del asociado, también el club dio otra señal positiva con la contratación del cuerpo técnico que lidera el argentino Eduardo Domínguez y que fue presentado este jueves. El club puso un techo de dinero para gastar en su entrenador y no se apartó de él, aunque eso le pudo costar el naufragio de la negociación.

“Nosotros pretendemos que Nacional sea un club serio y por eso queremos asumir obligaciones económicas que podamos cumplir”, dijo el miércoles el vicepresidente Alejandro Balbi a la hora 20 cuando las gestiones con Domínguez se habían trancado por diferencias de dinero. Cuatro horas después el club anunció el arreglo por sus canales de información oficial. “La diferencia era poca, pero cualquier cifra pequeña cuando la llevas a 12 meses de contrato es importante”, explicó a Referí el dirigente Gonzalo Lucas.

Desde el club se informó que la rebaja en el rubro cuerpo técnico fue “significativa” con respecto a los entrenadores anteriores, cumpliendo con la premisa de reducir “sensiblemente” el costo total de lo que se gastaba en el área deportiva. De todas formas, el cuerpo técnico de Domínguez obtendrá ingresos extras en caso de obtener determinados logros deportivos, como ser campeón uruguayo o avanzar en la Copa Libertadores. Su vínculo con el club será por dos años.

Es claro que esta nueva forma de gestión, más realista y sincera, puede trabar futuras operaciones con los futbolistas, como la renovación del contrato con Gonzalo Bergessio, goleador de la temporada 2018. Al menos ese fue el mensaje que le pasaron al delantero a partir de la negociación con el entrenador, en donde no había más dinero del que propusieron en la última oferta.

Del plantel anterior quedan 12 contratos que vencen el 31 de diciembre (ya se fueron Sebastián Rodríguez y Tabaré Viudez) y algunos no continuarán en el club. Los que permanezcan deberán acomodarse al #NacionalQueSeViene, el hashtag que utiliza la institución en sus redes sociales y “ajustarse al nuevo planteo del club”, aunque también la directiva deberá negociar con aquellos que tengan deudas.

“Nacional tiene varios contratos que vencen a fin de año, más algunos contratos adicionales, y creo que es un área donde hay que tomar decisiones de fondo en los niveles salariales que vamos a pagar de acá al futuro”, dijo Decurnex a Referí durante la campaña electoral y aclaró que esto no significa que haya jugadores importantes: “Vamos a tener referentes porque se necesitan para competir adecuadamente en las copas internacionales, pero habrá un balance con el mundo de formativas”. Esta es una medida que el club tomará en los primeros dos meses.

Sesiones de dos horas

El funcionamiento de las sesiones de comisión directiva también cambió con la llegada de la nueva directiva. Ahora las reuniones semanales no duran más de dos horas y es uno de los aspectos que destaca José Fuentes, dirigente que ingresó a la directiva por la oposición: “Personalmente me parece bárbaro, que sean cortas y productivas. Yo me siento cómodo porque era lo que hacía en mi vida empresarial. A mi me aburrían esas reuniones de cuatro o cinco horas hablando de cualquier cosa”, dijo a Referí.

La propuesta del presidente fue que las reuniones comience a la hora 17:30 y terminen a la hora 19:30. “Es un tema conceptual” contó Lucas a Referí y agregó que “es una forma de funcionamiento profesional para estar concentrados en los temas y ser eficientes”. Así funcionan en general las grandes empresas, donde se acuerdan determinadas reglas y se distribuyen los roles de los integrantes del directorio o de la directiva en este caso.

“En Nacional hay quienes se encargan del área deportiva, otros de las finanzas, del Interior, de las formativas. Antes todos opinaban de todo y quizá por eso las reuniones eran muy extensas. Ahora, si bien se nos consulta a todos y cada uno da su opinión, hay responsables de cada área”. Es por eso que también se intenta que durante esas dos horas se dejen de lado los teléfonos celulares, para evitar distracciones.

Gerencia de comunicación

Otra de las novedades de esta nueva gestión fue la presentación del técnico en el Gran Parque Central. La idea fue de la Gerencia de Comunicación que lidera el periodista Martín Sarthou. “Queremos hacer una comunicación integral que abarque mucho más que la relación con la prensa. La idea es generar mucho contenido para los medios pero también tener un vínculo directo con los socios del club, privilegiar al socio, que valga la pena pagar la cuota”, explicó Sarthou a Referí.

Los socios tendrán acceso exclusivo a algunos contenidos, ya sean podcast, vídeos o fotografías, y además “tener una usina de contenidos para generar asociaciones estratégicas con las marcas que ya patrocinan al club u otras que vamos a buscar y que le reporten al club beneficios económicos”.

Además, formar “una cultura de comunicación” entre los futbolistas de formativas para que cuando tenga que presentarse en una conferencia de prensa pueda “trasmitir una serie de valores que representen a Nacional”, expresó Sarthou. Esta es una de las aristas que Iván Alonso quiere promover y que Kerstin Jourdan detalló a Referí.

También se intentará “potenciar el fútbol femenino, a determinadas figuras del equipo y que quede bien marcado cuando un actor del club, ya sea técnico, jugador o dirigente, hable institucionalmente o lo haga a nivel personal”.