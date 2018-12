Jourdan y el nuevo modelo de Nacional: jugadores 24/7

El nombre es alemán, el apellido francés, el pasaporte comunitario es italiano y nació en Uruguay. Se llama Kerstin Jourdan, es abogada especialista en Derecho deportivo y forma parte del equipo de José Decurnex para modernizar y profesionalizar a Nacional. La Dra. K (su nombre en Twitter) habló con Referí de su vinculación con el fútbol, cómo llegó a la AUF y cómo serán los contratos que firmarán los jugadores tricolores en el futuro.

¿Cómo surgió la idea de conjugar la abogacía con el deporte?

Ni mi profesión ni la pasión por el fútbol surgen de mi familia, porque ninguno es abogado o está relacionado con el fútbol. Mi padre falleció cuando yo era muy niña. El relacionamiento con el fútbol nace con amigos, en aquellas época en los que uno podía ir con sus amigos y compartir la tribuna Olímpica con los de Peñarol. Respecto a la carrera, de niña siempre quería ser abogada porque miraba esas series típicas estadounidenses, de juicios orales. Cuando empecé la carrera era un poco distinta a lo que había pensado y tenía que encontrarle la manera de que fuera menos monótona y un poco más ágil. Y cursando la carrera con amigos que eran periodistas o que se dedicaban al deporte, empecé a apasionarme más de lo que ya era y encontré que existía en Facultad una materia opcional que se llama Derecho deportivo y dije ¡qué bueno! poder mezclar la carrera con una materia que está buena, diferente, es nueva y que le daba un poco de sentido para mi que ya estaba terminando y era todo lo mismo, aburrido. Hice la opción esa y quedé encantada, empecé a asistir a congresos, a relacionarme con gente del deporte y siempre tuve el ángel de hacer buenos contactos. Hace como cinco o seis años entré al estudio jurídico de Horacio González Mullin que se especializa en derecho deportivo. Yo venía trabajando de manera independiente y vinculándome porque no es tan sencillo para una mujer, aunque en ese sentido no puedo decir nada porque siempre me trataron de maravillas. Así uní la pasión del deporte a mi profesión.

¿Y su relación profesional con el fútbol?

Como hincha de Nacional iba todos los fines de semana a ver los partidos de divisiones formativas y me empecé a vincular con muchos directivos, algunos que ya no están, con técnicos, y por el relacionamiento que uno tiene conocí mucha gente en AUF, pero mi vinculación con AUF surgió porque salió un llamado del Colegio de Abogados de la noche a la mañana y pedían que presentara el currículum. Yo conocía a varios dirigentes que incluso estaban en el Ejecutivo de la AUF, pero pensé que se trataba de algo del Colegio de Abogados. No tenía idea para lo que era. Estaba empezando a sentir como una monotonía el trabajo del estudio y necesitaba un desafío. Un día voy a presentar un reclamo en la AUF y viene un jefe de administración y me dice, 'mirá que me llegó tu curriculum, ya estás adentro, falta que la asamblea te apruebe'. No sabía de que me estaba hablando y ahí caí que me estaban designando para estar en la comisión de dirigentes de clubes y para ser la presidenta. Lo que también se intentó hacer con el Colegio de Contadores fue llamar gente de afuera vinculada con el fútbol para que no haya la típica pelea entre Nacional y Peñarol, clubes grandes, clubes chicos. Está bueno y se ve que no había gente en ese momento que tuviera experiencia en el derecho del deporte como la tenía yo. En base a eso se presentó en la asamblea en octubre del año pasado que me designaron a mi y a varios más. A partir de ahí estoy trabajando en AUF, aunque ahora terminamos ese período de licencias. Reglamentariamente tenemos un trabajo que empieza en agosto y termina a finales de octubre pero nosotros como tenemos que constatar que los requisitos se sigan cumpliendo seguimos trabajando con los clubes, porque queremos que se profesionalicen y estamos ahí como un órgano de consulta para cuando llegue el momento de pedir las licencias no vengan a último momento, aunque a pesar de todo el trabajo que hacemos es bien de uruguayo venir a último momento con miles de dudas.

¿Cómo se integró al proyecto de José Decurnex?

En principio me vino a buscar Iván Alonso, yo tenía contacto con él. Me planteó qué era lo que tenía proyectado para trabajar en el club y me dijo que quería que estuviera en su equipo por mi profesionalidad y porque la parte legal hoy en día es prioritaria, con los contratos modernos, por ejemplo. Le dije bárbaro, encantada de la vida, trabajar para el club que soy hincha es un privilegio y un orgullo de ser parte. Por otro lado, días después me llamó José y me dijo lo mismo. Le comenté que había hablado con Iván, me dijo que Iván no le había dicho pero que él también confiaba en mi. En ese momento empezamos a trabajar. A José lo tenía de vista porque él va al palco que yo voy cada tanto, es primo de un compañero de palco, pero justo da la casualidad que en muchos ámbitos en los que él se reunía yo lo conozco, siempre tuve muy buenas referencias de él y cuando se presentó conmigo yo sabía con quien me estaba presentando y fue una sinergia buenísima porque lo que él quería para el club era lo que pensaba, fue un ida y vuelta que estuvo muy bueno porque me sentí plenamente identificada con el proyecto que tiene para la institución y cuál quería que fuera mi rol.

¿Y cuál será su rol?

Asesoría legal, nosotros queremos hacer contratos modernos encajados a la idea que tiene José en base a que queremos que se mejore el marketing, comunicación, el tema de la imagen, más ahora con todos los planteos que se han hecho por parte de los jugadores y con las reformas estatutarias que se vienen, los paradigmas de FIFA. Si bien el club tiene muchas cosas, nosotros creemos que hay que actualizarlas. Básicamente, si un contrato no se regula en todos esos aspectos nosotros no le podemos pedir a un jugador que por favor vaya a firmar autógrafos. En otros clubes del mundo los jugadores tienen sesiones de autógrafos, van a ciertos lugares, hacen obras de beneficencia, representan al club, y es lo que nosotros pretendemos porque los jugadores son nuestro principal patrimonio y nuestra imagen para vender hacia afuera. Entonces, si no tenemos jugadores que no representen el escudo Nacional es difícil salir bien a vender esa marca y también que los jugadores crezcan económicamente. Nosotros lo pensamos no solo para los jugadores de Primera división, sino también cuidar la imagen de los chicos que están en Formativas. Hoy en día no hay nada regulado, obviamente el tema menores es complejo porque no están regulados en ninguna parte del mundo, pero sí lo que nosotros queremos es cuidar la imagen de ellos, cuidar la imagen del club porque necesitamos salir al mundo y eso se hace a través de la imagen. También tener ciertos compromisos, ciertas actitudes, que hoy capaz que no se ven.

¿Todo eso va a estar escrito en los contratos que ellos firmen con el club?

Exactamente, eso será parte de su obligación. Tantas conferencias de prensa, por ejemplo. Lo que vamos a hacer desde el día 1 es básicamente formar al jugador para que pueda sentarse en una conferencia y hablar con coherencia. Eso va a estar incluido en los contratos, como también sanciones en caso de que no cumplan ciertas obligaciones. Por ejemplo, en otros países se regula que no se puedan andar en jet sky o hacer deportes de riesgo. ¿Cuántos caso se dieron de famosos jugadores que se estrellaron contra una pared y el club tiene que salir a cubrir ese puesto, porque ese jugador te deja a vos? Que se comprometa las 24 horas, al menos ese es nuestro concepto. Eso es con relación a los jugadores de Primera división. Con relación a los de Formativas mi idea es darles información desde que son niños y se calzan los botines para jugar, porque lo que tienen es muchas carencias y formación. Si bien hay un gran trabajo a nivel institucional y eso no se puede desconocer porque hay sicólogos, nutricionistas, pero nadie los obliga a ir. Me parece que hace falta controlar en ese sentido. Entonces les tenemos que brindar esa información, cuáles son sus derechos, para que no vengan terceros a comerles la cabeza hablando mal y que nos saquen a nosotros el patrimonio del club para llevárselo y no dejarnos nada. Por eso queremos informar al jugador y también a su familia, porque muchas veces por un par de zapatillas dejan el club que les dio todas las herramientas para que se formara como jugador. Se van por un pedido de supermercado y al fin y al cabo el que le dio las herramientas es el club. Nosotros entendemos las carencias, los conozco a todos, pero tienen que cuidar un poco lo que se les dio. Lo que queremos buscar es una fidelización que no existe, porque si no no pasaría que los jugadores se vayan libres, sin que el club cobre un derecho de formación. Si hay una fidelidad, amor al club, lo cuidaría un poco más.

¿Eso es como parte de la Fundación Nacional que pretende Decurnex?

La fundación va a ir por otro lado pero tiene que ver en parte. Lo que te estoy hablando es la parte de la responsabilidad social. De hecho también tenemos idea de colaborar con exjugadores, darle las herramientas legales, existen pensiones graciables que se pueden solicitar, hay que cuidar también al que defendió la camiseta porque a veces pasan las fiestas y no tienen ni familia ni un plato de comida, andar pidiendo no está bueno y sabemos que lo hacen. Dar herramientas para ayudarlos es una consigna para nosotros.

Instaurar todo eso requiere tiempo, capaz que no alcanzan tres años.

Son trabajos a largo plazo. Nuestra directiva funciona estatutariamente cada tres años, este es un proceso a largo plazo, como el del Maestro Tabárez. El resultado no los vamos a ver de la noche a la mañana, pero son las bases fundacionales para el club que queremos todos. Hacer todo lo posible para lograr lo pretendido o por lo menos encaminarlo para que el día de mañana obtenga sus frutos.

¿Hay que cambiar la mentalidad y la metodología de trabajo?

La metodología y la mentalidad sale a la luz cuando te fijas el tiempo que estuvimos para aprobar un Estatuto y estuvimos a punto de que se suspendiera la Asociación por un tema de poderes. Entonces si nosotros no cambiamos es difícil. Qué mejor que estén todos los involucrados, los grupos de interés, fútbol femenino, fútbol playa, que todos quieren el fútbol y que puedan brindar ideas para sacarlo adelante. Después se quejan de que no hay dinero, pero a ninguno se le cae una idea para hacer algo. Me pasó en seminarios, en conferencias, tratando el tema de las licencias, que te dicen: 'Pero Conmebol no nos da dinero'. Todos los clubes pueden hacer algo bueno, Conmebol ayuda, existe un programa que se llama Forward y ninguno contrató a una persona para que diga tienen que hacer tal y tal cosa. Como dijo José, no pretendemos ser el Barcelona ni el Real Madrid, queremos ser el Club Nacional de Football que tiene historia y queremos que tenga presente y un buen futuro. Hoy tu vas por la calle y son pocos los chicos que llevan la camiseta de Nacional o de Peñarol, ni te digo de los cuadros más chicos, hoy van con camisetas de Barcelona, Real Madrid, la Juve, del jugador de turno, es como que se ha perdido eso, entonces está bueno que aflore ese sentimiento. Por algo tenemos grandes jugadores en el mundo, ídolos y acá somos un fútbol milagroso, pero hagamos las cosas mejor para potenciar eso.

¿En Uruguay no se hacen contratos obligando a los jugadores a que por ejemplo no anden a caballo porque se pueden lesionar?

Ninguno. Te pongo el caso de Lucas Viatri, horrible lo que le pasó (se quemó la cara con fuegos artificiales), pero cómo puede suceder que él tenga la irresponsabilidad de manejar eso. A ti el club te contrata porque se supone que tenés las aptitudes físicas para poder competir y tenés que considerar tu imagen y tu oportunidad para cumplir tu rol. Como trabajador te pagan un salario, cumplís tu horario, cumplís tus obligación. En Uruguay no existe esta regulación y únicamente son contratos que se ven en el exterior, porque acá tienen ese pensamiento de que van entrenan, terminan el partido y se van a la casa a jugar a la Play. Se pagan salarios altísimos y vas a entrenar una hora y te vas a tu casa a dormir la siesta. No. He sido partícipe de ir a entrenamientos en otros lados, donde el jugador llega a las 8 de la mañana, desayuna con el resto de sus compañeros, charlan, se cambian, hacen musculación, entrenan, tienen una charla táctica y recién después se van a sus casas. Eso también se tiene que regular. También que tomen clases de inglés, de computación, y tienen que cumplir con ese horario porque si no está regulado no lo hacen. Que un jugador venga de la casa a tomar clases de inglés, por ejemplo. La idea es formar a los jugadores para que puedan dar conferencias, y también para mañana cuando terminen su carrera deportiva tengan las herramientas suficientes como para salir adelante.

En Uruguay es costumbre la mediocridad.

El otro día vi una foto de De Pena y Romero con las novias andando en los gomones. ¿Sabés el golpe que te das si te caes?. Es súper arriesgado. No se puede. Uno no viene a militarizar, lo que uno pretende es que estén aptos físicamente para poder cumplir con su rol para el que fue contratado; básicamente es eso. Excepto que tenga una desgracia o una enfermedad grave, pero en cosas que tu buscas disminuir tu aptitud física y no estás cumpliendo con el salario que te pagan, porque en Uruguay se pagan salarios demasiado altos y para que vengan una hora de entrenamiento es un poco descabellado.

¿Usted también asesora a jugadores que se van al exterior?

Trabajo con algunos jugadores, actualmente, y en el estudio hacíamos de intermediario y con unos pocos clubes, porque el estudio no se quería identificar con un club en concreto. Lo que hice este último año fue básicamente estar con jugadores, acompañarlos, no de representante, sino en asesoramiento jurídico integral. Cuando se van al extranjero tienen mucha carencia de información, entonces se van con sus esposas, con sus familias, y no tienen idea, hay que hacer miles de trámites, cosas básicas que son imprescindibles para que el jugador se pueda manejar. El representante va y cobra su comisión, y si después el jugador cobra o no es lo mismo, y está bueno ayudarlo en todos esos aspectos.