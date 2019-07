Decurnex valoró las contrataciones de Nacional

El presidente de Nacional, José Decurnex, valoró las contrataciones que hizo el club en el reciente período de pases del fútbol uruguayo, en el que los albos incorporaron a los futbolistas Sergio Rochet, Hugo Magallanes, Rodrigo Pastorini, y los argentinos Pablo Barrientos y Cristian Duma.

“Son todas apuestas”, señaló este miércoles en declaraciones al programa Tirando Paredes de radio 1010AM, donde señaló que el club hizo una búsqueda (scouting) profesional de futbolistas.

“Ya estamos haciendo scouting para fin de año, porque es la única forma que uno se puede mover de manera rápida y ser efectivo con las contrataciones, sino no tenés manera”, explicó, y agregó que si se hace un trabajo profesional en ese sentido “tenés que hacer alguna apuesta”.

“A Sergio Rochet lo veníamos mirando desde hace seis meses. Es un golero con una gran proyección, de 25 años, más de 1,90 metros, hace cuatro o cinco años que juega en Europa”, señaló.

Sobre el zaguero Magallanes, que llegó desde Cerro Largo, expresó que lo venían mirando desde hace mucho tiempo.

Lo mismo dijo del delantero argentino Duma, quien llegó desde el ascenso de su país y en primera instancia jugará en Tercera. “Lo veníamos viendo hace más de seis meses y lo vemos con una proyección muy interesante”.

Y sobre Pastorini, que llegó de Wanderers, dijo que es un “excelente jugador”. “Es una muy buena apuesta que también le puede dejar a Nacional un rédito de futuro”

En tanto, sobre Barrientos, de 34 años, dijo que es “un caso distinto”. “Es un jugador consolidado, nadie puede discutir su trayectoria y calidad, activo y vigente hasta hace poco tiempo. Por otras razones el proyecto de Nacional lo sedujo enormemente. Pitu deja mucho dinero en la mesa al salir de Toluca".

“Apuesta a algo distinto, venir a un club grande de Sudamérica, el conoce muy bien lo que es el fútbol del Río e la Plata, venir a un club que está en octavos de la Copa Libertadores. Lo acerca familiarmente a Buenos Aires. Y el desafío de volver a jugar con Bergessio, que fueron compañeros en San Lorenzo y Catania”, agregó.

Lo económico no influyó en los pases que no se concretaron

Decurnex habló sobre los pases que no se concretaron y destacó que eso no se debió por falta de dinero en el club.

“Ninguna contratación se cayó por un tema económico. Analizamos con Iván (Alonso) y el cuerpo técnico más de 50 jugadores. Ninguno de esos jugadores le dijo a Nacional que no por un tema económico y a ninguno de ellos no se pudo acceder por un tema económico. Porque cuando scouteás con tiempo, minuciosamente, la primera reacción de un futbolista es si le interesa el proyecto y el equipo”, señaló el titular albo, quien agregó que desde hace seis meses han seguido jugadores para el actual mercado.

Agregó que en el caso del paraguayo Adam Bareiro, el pase no se dio porque se filtró el nombre y finalmente el jugador fue a San Lorenzo.

Sobre el chileno Ángelo Henríquez, señaló que el atacante no quiso definir su situación en 24 horas, cuando se cerraba el período de pases uruguayo, ante la posibilidad de que pueda surgir otra opción en los mercados que siguen abiertos

También indicó que el club prefirió hacer contrataciones y no pedir jugadores cedidos. “El préstamo está bien para casos puntuales pero no está bien para todo un plantel, porque no te genera valor ni plusvalía. Los jugadores te dan un rédito inmediato pero al club económicamente no le sirve”, comentó.