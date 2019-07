Sebastián Fuentes: "Ahora el fútbol nos da revancha"

Pedro Tristant, @pedrotristant

En Defensor Sporting de la primera parte del año nadie habla. Ese torneo Apertura en el que los violetas llegaron a estar últimos y en el que fue cesado Jorge Da Silva ya quedó atrás y ahora los futbolistas intentan enfocarse en lo que viene. “Lo bueno es que tuvimos la rebeldía de sacarlo adelante cuando no estaba fácil y eso habla muy bien del grupo”, destacó el golero Sebastián Fuentes a Referí.

Por lo complicado que fue el Apertura es que la victoria del sábado, ante Nacional, se festeja más. El plantel se fue rápido del Gran Parque Central, pero en el Franzini se juntaron los jugadores y disfrutaron de la victoria. “Da gusto ver el plantel así porque si bien el principio del año estuvo complicado, ahora el fútbol nos da revancha”, dijo Fuentes, que fue la figura del partido, aunque él no opine lo mismo.

El golero de 32 años cree que su mayor esfuerzo se dio en los últimos minutos diez minutos del partido. Y entonces destaca el alto rendimiento de Álvaro “Tata” González, de Martín Rabuñal, de Nicolás González, de Hernán Menosse. “En general todos tuvimos un buen nivel. Todos tuvimos tremendo compromiso y eso ayuda a que yo resalte”, comentó.

Aunque no lo reconozca, el golero fue clave para la victoria de Defensor en el comienzo del Torneo Intermedio. A los cuatro minutos ya sacó un tiro de Kevin Ramírez con la rodilla y en el segundo tiempo llegarían más atajadas: a Gonzalo Bergessio que definió sobre el área chica, dos cabezazos de Sebastián “Papelito” Fernández e incluso un rebote en el Tata González que se metía.

“La del Papelito es la más jodida (la segunda, que cabecea sobre su palo izquierdo) porque es un doble cabezazo, se la bajan y yo justo me freno porque sentí que me iba a pasar. Me pega en la cabeza y por suerte la pudimos sacar para el córner”, recordó el golero.

Para Fuentes, Nacional se hizo fuerte sobre el final del segundo tiempo y Defensor estaba bien para solucionarlo, pero Defensor fue el que dominó en la primera parte. “En el primer tiempo no tuvieron mucha aproximación porque lo dominamos casi todo nosotros”, comentó. “Al principio ellos se vinieron con una presión alta, nos quisieron meter adentro del arco y sabíamos que podía pasar”, analizó el golero.

Fuentes destacó la actuación defensiva de sus compañeros que “exigieron al máximo” a Bergessio, a Fernández, a Matías Zunino, a Gonzalo “Chory” Castro. “Estaban intensos en todo momento para que no pudieran definir cómodos. Mismo en el gol son tres contra uno y el Chory saca el zapatazo entre el medio de las piernas. Fue virtud de él, pero desde ahí se veía el compromiso”.

Un equipo joven con varios referentes

Fuentes tiene 32 años y a principio de año llegó desde Progreso a Defensor Sporting, el equipo donde hizo formativas. En Uruguay también jugó en Sudamérica, Central Español, Juventud y Cerro. Y también jugó en Costa Rica, Ecuador, Colombia y Paraguay.

En un plantel joven dirigido por Ignacio Risso, Fuentes es uno de los jugadores que más experiencia tiene. Pero el golero no asume un rol del líder porque también hay otros jugadores que son referentes como Mariano Pavone, Hernán Menosse, Matías Malvino o Martín Rabuñal, que pese a sus 25 años es el capitán.

“Cada uno cumple un rol y cada uno lo hace de manera distinta. Yo tengo mi manera de ser y desde dónde puedo lo aplico. Trato desde mi lado dar todo y acompañar y estar ahí liderando, pero desde otro lado”, dijo.

“No te voy a decir soy líder porque hay muchos. Martín (Rabuñal) es el capitán y le sobra capacidad para liderar. Después todos acompañamos.Todos tenemos diferentes características, todos sumamos desde nuestro lado”, agregó.

El cambio de pisada

Sebastián Fuentes se ganó la titularidad en la quinta fecha del Apertura cuando el técnico aún era Jorge “Polilla” Da Silva. Hasta ese momento en Defensor atajaba Gastón Rodríguez, pero una serie de errores hicieron que perdiera la titularidad.

“Gastón jugó muy buenos partidos, fue importante en algunos juegos, pero también cometió algunos errores, reiterados en algunos casos, y a veces es bueno hasta por él mismo darle un descanso”, explicó Da Silva a en ese momento a Referí.

En esa fecha, los violetas enfrentaban a Liverpool en Belvedere. El debut de Fuentes no fue el mejor: recibió seis goles en un partido que finalizó 6-2. Pero desde ese día, atajó todos los partidos. Ignacio Risso, que llegó en la octava fecha, los respaldó como titular.

A Fuentes nunca le había tocado tener una racha tan mala, de tantos goles, de estar tan abajo en la tabla. “Lo bueno del fútbol es que vas creciendo día a día, momento a momento y vas aprendiendo más que nada. Eso fue una etapa de aprendizaje, no importa la edad que tengas en el fútbol: siempre hay algo para aprender. Fue una mala experiencia, pero es parte del fútbol y cuando nos dedicamos a esto sabemos que puede pasar”, reflexionó.

Fuentes se siente cómodo con la forma de juego que impulsa el entrenador violeta. “Siempre fui muy abierto a las metodologías y trato de aprender de todas. En esta metodología me siento muy cómodo porque me veo muy identificado”, afirmó.

Y esa idea de Risso es clara: ser intensos en la propuesta, presionar al rival y manejar los tiempos del partido. “Ser protagonistas y tomar la inciativa”, como dijo la semana pasada el entrenador a Referí.

La llegada de Risso le hizo bien a Defensor. “Lo positivo es que la banda enseguida se enchufó, enseguida le dio para adelante. Dentro de la cancha se está notando”, comentó Risso.