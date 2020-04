Del consenso a las chicanas: Senado votó Fondo Coronavirus con "déjà vu de 2002"

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea el Fondo Coronavirus y establece un impuesto transitorio a los más altos sueldos públicos y jubilaciones (mayores a $ 120 mil nominales), así como a todos los cargos políticos.

Si bien el texto contó con el apoyo en general de la oposición, el Frente Amplio presentó un artículo sustitutivo para que el descuento a los salarios políticos (de un 20%) sea "permanente" y no solo por lo que dure la emergencia sanitaria. Ese agregado fue rechazado por el oficialismo, que cuestionó la actitud "miserable" y "rastrera" de los legisladores de izquierda.

Durante el debate, que tuvo lugar en la Cámara de Representantes para permitir un mayor distanciamiento entre los senadores, varios legisladores trajeron a cuento sus recuerdos de 2002, como el nacionalista Sebastián Da Silva, quien dijo sentirse en medio de un "déjà vu" que lo retrotrajo 18 años, cuando como diputado votó en esa misma sala el salvataje al sistema bancario. "Somos pocos sobrevivientes de aquella discusión. Está Gustavo Penadés y la señora presidenta (de la Cámara, Beatriz Argimón)", explicó.

El senador comunista Óscar Andrade pidió por su parte que Uruguay no salga "como en 2002, cuando los salarios pasaron de representar 30% del ingreso nacional bruto a un 17%". "Si no hay muchas medidas públicas para los más desfavorecidos, la lógica de mercado termina remachando la crisis en las amplias mayorías de nuestro pueblo", agregó.

Hasta Raúl Lorenzo Batlle, hijo del entonces presidente Jorge Batlle y suplente de Julio María Sanguinetti, recordó en la sesión la "salida uruguaya" de aquel entonces y planteó que el país afronta "un túnel que va a ser bastante largo" y "hay que dar la señal de que hay luz al fondo".

Por unanimidad, habilitan prorrogar elecciones

En la sesión también se votó por unanimidad el proyecto de ley que habilita a la Corte Electoral a postergar hasta octubre las elecciones departamentales. El texto fue fruto de un acuerdo entre todos los partidos ante la emergencia sanitaria. El mecanismo consensuado fue el artículo 322 de la Constitución, que enumera las facultades de la Corte. Por ley se agregó que el organismo podrá aplazar la fecha del acto eleccionario para este único caso.

"Patatín, patatán"

La dinámica de la larga sesión fue casi un calco de la que tuvo lugar días atrás en esa misma sala, cuando los diputados aprobaron la cancelación del cobro de la partida de prensa.

Al igual que en esa ocasión, el proyecto que llegó al Senado recogía –más allá de matices y constancias de la oposición– el voto afirmativo de todos los partidos representados.

Sin embargo, un sustitutivo presentado por el Frente Amplio torció la discusión a un terreno de pases de factura y acusaciones de "chicanas" políticas, al punto que varios legisladores reclamaron que el tire y afloje opacara el "acuerdo nacional" en torno al combate del coronavirus.

Horas antes de la sesión, la comisión de Hacienda recibió a la ministra de Economía Azucena Arbeleche y luego discutió varias modificaciones al texto original. Entre otras cosas se incluyó entre los sujetos pasibles del impuesto a los funcionarios de sociedades anónimas propiedad del Estado y a las personas públicas no estatales. "Sería una injusticia que un trabajador de Ancap pagara el impuesto y un trabajador de Ducsa o Alur, que son propiedad de Ancap, no lo pagara. La idea es que todas esas más de 60 sociedades anónimas propiedad del Estado, así como las que personas de derecho público no estatal (CND, Inefop, Fondo solidaridad, entre otras)", dijo el senador nacionalista Jorge Gandini.

También se acortó la duración máxima del impuesto. El texto original lo fijaba por dos meses con posibilidad de prorrogarlo hasta tres meses más. Finalmente se habilitó a prorrogarlo hasta dos meses más.

Ya en sala, el senador frenteamplista Mario Bergara (integrante de la comisión de Hacienda) aclaró que la oposición daría su voto afirmativo por la circunstancia "excepcional" y para acompañar "la señal" en tiempos de crisis.

"La discusión no puede ser llevada de la misma manera en que se haría en tiempos normales. Hay muchos aspectos del proyecto que hacen que en tiempos normales el Frente Amplio no lo hubiera acompañado en absoluto", remarcó.

Bergara dijo que si bien la izquierda ve "un montón de dificultades que hacen a aspectos conceptuales y a aspectos operacionales" –entre ellos, la percepción de que se debía incluir también un impuesto a los privados–, finalmente prevaleció "un posicionamiento político en el contexto de la crisis sanitaria".

Pese a ese "gesto" del FA, lo que no cayó bien en el oficialismo fue el agregado presentado una vez terminada la comisión con Arbeleche, respecto a fijar de forma "permanente" el impuesto de 20% a los cargos políticos.

"Es una picardía rastrera. Lo más chiquito de la miseria política", dijo Da Silva sin demasiados pelos en la lengua. El senador suplente dijo que una "muestra" de que se trataba de una "chicana" es que en la propuesta presentada un día antes a Lacalle –al que nombró irónicamente como "Plan integral transversal patatín patatán– no se mencionaba "nada" acerca de prolongar el recorte en el tiempo. Además, Da Silva retrucó afirmando que el FA debía pedir "disculpas" por "haber dejado sin plata los cajones del Estado". Su correligionario Amín Niffouri lo apoyó tildando a la oposición de "demagógica".

Andrade fue uno de los que recogió y devolvió el guantazo. "Si la plantea el gobierno está bien, pero si la plantea la oposición es chiquita, miserable, perversa; es la mayor de las maldades", ironizó. El sindicalista preguntó qué daño ocasionaría la extensión del impuesto y dijo que "nadie puede pensar que en unos meses el Uruguay va a estar muy bien como para eliminar el descuento". "Le hacemos un favor al sistema político todo si la señal de austeridad es permanente", agregó.

Charles Carrera, del MPP, remarcó que la medida había sido propuesta un año atrás por su sector –en ese momento planteó un impuesto de 15% a cargos políticos, pero no obtuvo apoyos en el FA– y cuestionó que se adjudicara "mala fe" e "intencionalidades" a su partido.

El nacionalista Sergio Botana dijo que los opositores "actuaban" para "las cámaras de televisión" y que todo sería "cháchara" que quedaría "en la nada". "Ojalá quede que el sistema político uruguayo todo se puso de acuerdo en actuar con responsabilidad", concluyó.