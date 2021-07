Desde las cenizas del zaguero goleador, nace Ignacio Pallas entrenador, el nuevo DT de Fénix

Son las 12.30 y el entrenamiento del día acaba de terminar en el Parque Capurro. En la cancha camina Ignacio Pallas, quien sigue teniendo puestos los botines de fútbol pero cambió el short y la camiseta por la campera y el silbato.

Se nota un hombre atento, que si ve a uno de sus jugadores necesitando una corrección se lo lleva por cinco minutos a charlar en el costado del campo. "El fútbol es un combo", dice Pallas haciendo referencia a que el trabajo de un entrenador no se resume a elegir el 11 titular y hacer los cambios. "Es importante estar con el jugador en todas las situaciones que pueda estar viviendo tanto acá adentro, como en su vida". Y así estuvo los siguientes 20 minutos, hablando con un puñado de jugadores uno por uno para concluir en una charla final hacia el plantel completo.

Diego Battiste

Ignacio Pallas conversando con un jugador por separado

Para muchos, el momento de ser entrenador de fútbol es algo que se imaginan recién en los últimos años de jugador. Algunos se van dando cuenta que sus desempeños ya no son los mismos, que las lesiones toman más tiempo de recuperación y esa imagen que del futbolista corriendo 90 minutos en una cancha se va cambiando por una planificando los entrenamientos desde la oficina del cuerpo técnico. Pero este no es el caso de Ignacio Pallas. "Siempre me gustó dirigir. Cuando era chico había un juego de computadora que se llamaba PC Fútbol, que había que armar un equipo, ser el entrenador y definir todo. Me encantaba, jugué por mucho tiempo a eso. Y a medida que pasaban los años me di cuenta de que era lo que quería", le explica a Referí.

Enseñanzas en inferiores

Fueron muchos los años en los que Pallas pudo aprender de grandes jugadores y técnicos. Entre los que jugó en Primera División y en formativas, Pallas suma más de 20 años entrenando con una pelota en los pies.

En sus primeros años destaca a Gustavo Ferrín (actual coordinador de formativas de Liverpool), quien en su pasaje por séptima y sexta división de Defensor, le mostró cómo cambiar el chip y convertirse en un hombre a una corta edad.

"En la escuelita de Defensor, te mostraban cómo pasar del baby fútbol a las inferiores, que no es un momento fácil y precisás que esa persona que se te para enfrente pueda enseñarte cómo volverte profesional", explica.

Diego Battiste

Ignacio Pallas y Maureen Franco

De su pasaje en cuarta división en River, recuerda con gran cariño a Juan Verzeri (actual asistente técnico de Diego Aguirre en Inter de Porto Alegre). Mucho de fútbol sin duda, pero más que nada de la vida. "Tener bien al grupo", era algo que decía.

El ahora entrenador apunta que más allá de las decisiones que haya que tomar, ya sea poner a un 11, sacar a un futbolista o poner a otro, "el grupo responde si te cree y si está convencido en lo que vos le transmitís, te va a defender. Y esto es algo en lo que hago mucho hincapié, tanto en mí como en mi cuerpo técnico que también está convencido por ese lado. El mensaje que se da en todo momento es muy importante. Eso es lo que más me marcó de Juan".

Primera División

"Más allá de todos los entrenadores que tuve y todo lo que me enseñaron dentro de la cancha, Martín Lasarte fue el entrenador que lo agarré en el arranque de mi carrera futbolística. Si bien debuté con Fernando Morena en 2003, en River, los resultados no fueron los mejores y ahí nos agarró Martín Lasarte: un zaguero de las características mías, que me enseñó muchísimo adentro de la cancha. Y aunque ese año nos tocó descender, Martín sigue con nosotros", comenta Pallas, recordando que fue allí donde pudo absorber una gran cantidad de conceptos que marcaron las bases para poder convertirse en el zaguero de primera división que fue.

Finalmente, uno de los hombres más importantes para el nuevo DT de Fénix, fue Rosario Martínez, quien falleció este año.

"Con él sentía que había algo importante en la forma de ser, en su caso en ser recto. Él tenía esa mística especial acá en el club y juntos nos hicimos fuertes para tirar para adelante al grupo, incorporado mucho a lo que fue Martin Ligüera también en esa época que estuvimos juntos. Entre los tres nos pusimos el plantel al hombro y tiramos para adelante para que a este equipo le fuera bien y pudiera clasificar a Copa Sudamericana después de mucho tiempo".

Diego Battiste

Ignacio Pallas hablando con un jugador por separado

La amistad con Martín Ligüera y el comienzo de los estudios

Su compañero del cuerpo técnico, el Ruso Vega, con quien son amigos desde los 14 años, empezó a hacer el curso en 2010 y lo invitó a recorrer el camino juntos, pero Pallas le respondió que no, porque todavía estaba más en el lado de jugar que en el de comenzar a prepararse para ser entrenador.

"En 2014 llegó Martín Ligüera a Fénix y arrancamos a compartir mucho. Martín es otro jugador del que aprendí todo, no solo de fútbol, sino que fue uno de los que más me marcó como persona, y hablando con Rosario Martínez en tono de broma y luego más en serio, decíamos hacer el curso juntos. Y en el 2015 arrancamos a estudiar", cuenta Pallas que terminó sus últimos seis meses de estudios desde México, cuando se encontraba defendiendo a Puebla.

El respaldo del plantel, la directiva y el peso del barrio Capurro

El principio de una nueva etapa viene cargada de incógnitas. Eso lo sabe muy bien el nuevo entrenador. "Uno no puede saber realmente la situación que se enfrentará hasta estar en ese momento. Más aún cuando sos entrenador, una figura que debe estar atenta a todos los detalles a su alrededor y que sufre del escrutinio del periodismo y los hinchas constantemente".

Afortunadamente para Pallas, llega con la espalda de ser el capitán y de haber jugado en la institución durante ocho temporadas.

"Todo es nuevo a nivel profesional. A pesar de haberme preparado y haber hablado con profesionales, siempre hay incertidumbre, por eso rescato mucho el apoyo de todos los compañeros, en el convencimiento de la directiva para irme a buscar y agarrar en esta posibilidad, en la gente del club y los hinchas que mostraron un aprecio enorme por todos lados", dice Pallas mientras añade que tiene claro que si no están los resultados, será complicado que siga.

Diego Battiste

Ignacio Pallas, nuevo entrenador de Fénix

El hecho de que el nuevo entrenador haya sido parte de los albivioletas durante tanto tiempo, le da un valor extra. No solo conoce a la gente, ya que desde 2011 está en Capurro (sin contar su paso por Paraguay y México) y los que trabajan en Fénix siguen siendo las mismas personas, sino que sabe lo que genera la institución como club de barrio.

Algo que quiere transmitirle a sus jugadores es que en Fénix la gente les va a dar esa fuerza anímica extra. "Es un club donde se conocen todos entre todos, hoy no hay gente y es otra cosa, pero los que vienen a los entrenamientos siempre están apoyando, salís de entrenar y te cruzás con la gente del barrio que te tira el grito de apoyo y eso a mí me generó un sentimiento que me ha quedado marcado. También sé que a muchos compañeros le ha pasado lo mismo y quiero que le suceda esto a mis jugadores."

Preguntas Bonus

¿Cuáles son los objetivos de Ignacio Pallas como entrenador?

"Crear una identidad en el plantel, en mi equipo. Que transmita para afuera, que nos podamos defender entre todos, que se sepa contra qué Fénix se van a encontrar y procurar hacernos fuerte de local, en Capurro que siempre es díficil venir a jugar acá".

¿El Leeds de Bielsa o el Aleti del Cholo Simeone?

"El Atlético del Cholo".

¿Cómo se va a vestir en su primer partido?

"Esa es un poco la disyuntiva (se ríe). No lo voy a decidir todavía. Traje no, puede ser una vestimenta casual o el equipo deportivo del club.