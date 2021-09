Desde las Malvinas a un clásico que la dictadura prohibió, una selección de los mejores libros del mes

.

Hispania Help - Mercedes Estramil

Los dilemas de una mujer uruguaya que percibe que su vida no tiene futuro y busca emigrar a España en pos de un nuevo comienzo son el armazón de esta historia sobre las frustraciones, los fracasos, la mediocridad y la esperanza de encontrar una nueva vida fuera de fronteras, publicada en 2009 y ahora reeditada por Estuario ($ 420). Intensa y ácida, la prosa de Mercedes Estramil narra con humor, pero también con una cuota importante de desazón implícita las vivencias de su protagonista, mientras se mueve a la deriva por trabajos paupérrimos, amistades falsas, un club de poesía en el que lo que menos importa es la poesía, una lectura apasionada y crítica de la saga Harry Potter, y sus fantasías sobre una película inexistente del cineasta estadounidense David Lynch, a quien admira y odia a la vez, que se imagina protagonizando. Entre las miserias y el glamour, el intento de olvidar el pasado y la imposibilidad de evadirlo, entre los sueños y la durísima realidad ,se mueve esta certera y feroz novela.

Cuento de hadas en Nueva York - J.P Donleavy

Argentina siempre se caracterizó por ser uno de los terrenos latinoamericanos más fértiles para la ficción y su edición, pero lo cierto es que en el mercado de las letras hay momentos en que las cosas no llegan, que los libros no cruzan las fronteras y el lector no puede hacer más que esperar sentado. Sin embargo, en los últimos años esta situación se ha revertido y las librerías uruguayas se han visto inundadas por pequeñas editoriales independientes del vecino país que traen nuevas voces, reediciones de libros perdidos y que echan luces a autores más o menos desconocidos. Una de estas “nuevas” pequeñas editoriales es Cía. Naviera Ilimitada, que presenta un catálogo que incluye elogiadas novelas argentinas recientes, como Transradio de Maru Leonhard, e historias “recuperadas”, como Cuento de Hadas en Nueva York ($790), del escritor estadounidense J. P. Donleavy. En esta historia a medio camino entre la melancolía y el humor desbocado, el autor presenta un mapa de la Gran Manzana en donde la muerte y el amor funcionan como disparadores de decenas de correrías que, en sus calles, pendulan entre la risa y la melancolía.

La otra guerra - Leila Guerriero

¿Se puede abrir una herida en otra? La guerra de las Malvinas fue algo así: una grieta de dolor donde, justamente, el dolor de la dictadura argentina era el común denominador. Para los argentinos el simple hecho de su mención despierta emociones encontradas: allí están los héroes, los caídos, las islas perdidas y espiritualmente recobradas. Para buena parte de los familiares de los combatientes, además, también fue durante mucho tiempo una zona gris, difusa. Los cuerpos de los soldados caídos no volvieron, quedaron enterrados en un cementerio hecho a las apuradas por un oficial inglés –Geoffrey Cardozo– y la historia quedó encallada en el páramo de las Falklands. En este libro, la periodista Leila Guerriero echa mano a la crónica para contar un momento crucial de esa historia: los esfuerzos que se hicieron en los últimos años para identificar a los 123 cuerpos enterrados en el campo yermo de las Malvinas, y las polémicas y encontronazos que esa decisión de una parte de los familiares despertó. La otra guerra (Anagrama, $490) es un vistazo breve pero hondo a cómo el dolor se arraiga en la piel y pasa a ser parte del status quo. Y es el relato preciso de cómo la justicia debe vérselas, a veces, con una historia oficial que daña más de lo que repara.

.

Ñamérica - Martín Caparrós

A esta altura de su trayectoria, el argentino Martín Caparrós es uno de los referentes inescapables de la crónica periodística en español. Como una de las principales voces de ese género en América Latina, es una oferta tentadora la de leer sus impresiones, vivencias, reflexiones e investigaciones sobre ella. En la línea de trabajos anteriores como el devastador pero también fabuloso El hambre, el bigotudo escritor se mete aquí con diferentes facetas de la América hispanoparlante, retratando sus grandes ciudades, sus pequeños pueblos, los dilemas, sufrimientos, éxitos y sueños compartidos por sus millones de habitantes, tan diferentes y en parte similares. El fútbol, los gobiernos, las desigualdades, los mitos y su historia son repasados por el argentino con su habitual precisión y un tono único que combina el ensayo, el diario de viaje, la entrevista y la crónica para enfrentarse a una misión nada fácil: la de pintar a más de 400 millones de personas y sus universos. (Literatura Random House, $ 850).

Evohé - Cristina Peri Rossi

Evohé, como el grito de las bacantes griegas en las bacanales, es una marca indeleble de Cristina Peri Rossi en la poesía en castellano. Escribió estos 16 poemas en Montevideo, en 1971, antes de exiliarse a Barcelona, donde aún reside. Eróticos, amorosos, pasionales y removedores, los versos de la escritora escandalizaon a una sociedad montevideana que cincuenta años después, en 2021, la consagró ciudadana ilustre. “Me sentí en medio de una revolución y de una contrarevolución, asombrada por las reacciones que producía y por las consecuencias que traía. Me convertí, sin haberlo deseado, en la Rimbaud de una ciudad donde, por lo demás, había nacido el conde de Lautréamont”, escribe ahora en el prólogo de esta reedición. (Estuario, $390). El libro, publicado originalmente por Editorial Girón, fue prohibido por la dictaduta militar pero continuó siendo leído y deseado durante décadas, convirtiéndose en una rareza en las bibliotecas y librerías. Ahora, décadas después, hay quienes se podrán acercar por primera vez a la obra, o regresar a ella, y la puedan leer como una alabanza del cuerpo femenino y el placer. Porque, como dice la propia autora, “el deseo es la fuente de toda actividad humana”.

Reminiscencias - José Grunberg

“Reminiscencias son los relatos vitales de un pediatra nefrólogo. En ellas vienen a su memoria –y se representan, también, ante nuestos ojos– vivencias que recorren casi nueva décadas de vida intensa”. Así, de manera simple y directa, se presenta este libro de memorias escritas por doctor José Grünberg, uno de los especialistas en enfermedades renales más destacados del área en el país. A lo largo de decenas de relatos, el autor teje una historia que atraviesa su vida y en la que se cuelan recuerdos de la infancia, pasajes por hospitales del mundo, retratos de pacientes que quedaron en su memoria, y más. El libro es también un reservorio de los años en que la medicina uruguaya empezó a tratar, por primera vez, a los pacientes con disfunciones renales, así como un vistazo a una voz marcada por la experiencia y la sapiencia.