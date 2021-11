Después de revisar 2500 currículums un empresario dio consejos de armado para conseguir una entrevista

¿Cómo armar un currículum? Esta pregunta aparece en los buscadores web cada vez que alguien quiere conseguir trabajo. De hecho, la consigna tiene más de 6 millones de resultados en Google porque si bien hay un estándar para escribirlos, todavía quedan muchas dudas.

El consultor SEO, Andrés Kloster estuvo un año con llamados de trabajo en su propia empresa, y recibió más de 2500 currículums. Luego de analizarlos decidió hacer un listado con tips y cosas que no recomienda para maximizar las chances de pasar a un entrevista en una búsqueda laboral.

Como consigna general, el consultor dijo: "Si no cumplís con los requisitos de una búsqueda aplicás igual. La descripción del puesto es un ideal; generalmente no se consigue un perfil que cumpla el 100% y a veces un gran 70% compensa el 30% que falta". Además, agregó: "Se entrega en PDF con el nombre del archivo "Nombre Apellido - CV".

Luego, Kloster continuó enumerando consejos concretos y detallados para cada una de las partes de currículum. Aquí las propuestas del consultor:

Longitud

Una página, en excepciones puntuales un máximo de dos. Es un resumen con la información justa, no más. En una búsqueda laboral hay cientos de postulantes por lo que no hay tiempo para muros de texto.

Siguiendo esta línea, kloster dijo que "tiene que ser fácil de leer". Recomendó buscar una plantilla común y minimalista: letra negra sobre fondo blanco en una o dos columnas.

Foto

Lo ideal es no incluir foto.

No obstante, Kloster afirmó que hay empresas que siguen esperando que los currículums tengan foto. Entonces, recomendó que sea mirando a cámara, transmitiendo tranquilidad y normalidad.

"Si la posición a la que apuntás es muy informal, foto con traje y corbata es raro. Si la posición es muy formal, foto con camisa hawaiana abierta y sombrero es raro", sostuvo. Lo ideal es que la foto sea como te presentarías a la entrevista.

Información de contacto

Solamente incluir teléfono, mail y LinkedIn. Kloster sugirió que quien está en búsqueda activa de trabajo esté atento a las notificaciones de estos tres servicios, especialmente a LinkedIn.

Sugirió tener LinkedIn actualizado con la misma información que en el currículum y, si para quien esté en búsqueda activa, prender las notificaciones de la app.

Introducción

Se puede agregar un pequeño, "pequeño", repite Kloster, texto con el background.

También es relevante incluir las aspiraciones. Es importante que sea coherente con el puesto al que se aplica. "Si estás aplicando a una PYME, no puede decir `busco sumarme a una empresa de gran renombre y trayectoria internacional para...´", ejemplificó.

En este sentido, remarcó que el ideal es tener tener más de un currículum según el tipo de aplicación.

Habilidades

"No pongas estrellitas, no pongas barras de progreso: ¿Qué es 70% de Excel? ¿Qué es "tres estrellitas" de proactividad?", enfatizó Kloster en mayúscula.

En habilidades va un listado de habilidades que tengan que ver con la posición a la que aplicás, tanto soft como hard skills.

Idiomas

En esta sección no hay mucha historia. Incluir los idiomas y su nivel. Kloster recomienda usar el Marco Común Europeo de Referencia (CEFR), e incluir acreditaciones si hay.

Luego del consejo concreto, agregó: "Si tenés inglés básico, llevalo a intermedio. Si tenés inglés intermedio, llevalo a avanzado. Si tenés inglés avanzado, llevalo a bilingüe. Cada `subida de escalón´ abre muchas puertas".

Experiencia personal

Es una de las secciones que más se mira, excepto que la persona apunte a una posición junior. Se debe hacer una lista con los trabajos del más reciente al más antiguo. El formato recomendado es: posición - empresa - mes de inicio - mes de finalización (o "actualidad"). Luego, incluir un resumen de la posición.

Para Kloster, el resumen de cada posición es crucial. "Tratá de explicar de forma asertiva y detallad qué hacías, que responsabilidades tenías, qué resultados conseguías, cuántas personas tenías a cargo (si aplica), etc. Invertí tiempo", señaló. Un error común es que la descripción de las tareas sea muy básica.

Ahora bien, si uno de los trabajos previos no tiene nada que ver con la posición a la que aplica, puede no incluirlo. En caso de que decida agregarlo, debe darle una vuelta de tuerca a la descripción para que demuestre alguna habilidad que pueda ser valorada por quien está leyendo su currículum.

Educación

De más reciente a más antiguo, como la experiencia laboral. Si el promedio universitario es alto, se pone, sino no. El secundario no es obligatorio ponerlo. No hay que poner la primaria y tampoco hay que poner el jardín.

Suman las becas ganadas, premios obtenidos, participación en olimpíadas de matemática, etc.

En cuanto a los cursos, recomendó agregar solo los que tengan que ver con la posición; los que sumen valor.

