Día 11 del Mundial Qatar 2022, seguí EN VIVO: Pulisic en duda para octavos

Se cumple este miércoles el día 11 de competencia en el Mundial Qatar 2022. Los grupos están cerrando y en esta jornada se disputan cuatro partidos: Dinamarca vs Australia y Túnez vs Francia a la hora 12 por el Grupo D, y Polonia vs Argentina y Arabia vs México a la hora 16:00 por el Grupo C.

El martes se definieron dos choques en octavos de final: Holanda vs Estados Unidos (sábado 3, a la hora 12:00) e Inglaterra vs Senegal (domingo 4, a la hora 16:00). Además, seguí la actividad en vivo de la selección uruguaya, haciendo clic acá