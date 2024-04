Diana Krall vuelve a Madrid y actuará en el Teatro Real en julio

Diana Krall ofrecerá el 29 de julio en el Teatro Real de Madrid un concierto dentro de su nueva gira internacional en la que repasará sus casi tres décadas de carrera, según ha anunciado este jueves su promotora en España.



Las entradas de venta general estarán disponibles el próximo día 21 a partir de las 10:00 horas en la web y taquillas del teatro madrileño.

Se dispondrá asimismo una preventa en estos mismos canales para amigos y patrocinadores del Teatro Real desde el día 19 y para abonados, desde el 20.



La artista canadiense actuó en España por última vez en el ciclo madrileño Noches del Botánico de 2022 y este concierto supondrá además su regreso al Teatro Real, donde debutó en 2016 como parte del Universal Music Festival.



Con más de 20 millones de discos vendidos, según estimaciones de su oficina, y dos premios Grammy, Krall (Nanaimo, Canadá, 1964) inició su carrera en 1993 con el lanzamiento de manera independiente del disco 'Stepping out', al que siguieron otros tres álbumes más.



Con 'When I look in your eyes' (1999), su quinto trabajo, la artista cosechó uno de sus primeros grandes triunfos, al ser distinguida con su primer Grammy como mejor vocalista de jazz.



En 2020 lanzó el que es de momento su último trabajo de estudio, 'This dream of you', el decimoquinto de una discografía que incluye también el célebre 'The look of love' (2002) o el más reciente 'Wallflower' (2015), que fue número 1 en España.

EFE