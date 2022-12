Diego Alonso: “Los jugadores vinieron a hablar conmigo y aclaramos el tema, los entiendo"

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, habló este jueves en conferencia de prensa en la previa del partido ante Ghana de este viernes a las 12:00.

“Sentimos el respaldo (de los jugadores) porque los hemos sentido desde el primer día. No sentimos algo diferente a lo que sentimos el primer día cuando llegamos a la selección”, dijo.

“Los jugadores nos han abierto los brazos desde el primer día”, agregó. “Desde ese lugar, mucha tranquilidad, teniendo todos el mismo objetivo”.

Sobre el juego de este viernes en el que Ghana, señaló: “Entendemos la importancia del partido y lo que nos estamos jugando. Sabíamos que era una posibilidad llegar al último partido teniendo la posibilidad de jugarnos la clasificación. Acá estamos, vivos y creyendo en nosotros mismos".

"El grupo está fuerte, está bien, nos sentimos identificado en nuestro objetivo, en la convivencia, en el respeto que nos tenemos", manifestó

Agregó que espera que su equipo "pueda liberarse" y jugar como lo ha hecho anteriormente en Eliminatorias.

“Depende de todo... De que nos podamos soltar y de que podamos tener la confianza que hemos tenido en las Eliminatorias y en los amistosos”, señaló. “Un equipo que tenía como alegría para poder jugar, vivo, que quería... Eso lo tenemos que recuperar. Lo que tuvimos en la segunda parte (ante Portugal). Creo que es un tema más que de rendimiento, de confianza”.

“Soltarnos en una instancia donde deberíamos estar -que no se me malinterprete- disfrutando de estar en una fiesta, en un Mundial, de poder dar lo mejor de nosotros”, agregó. “Pasa por ahí, por la confianza. Creo en ellos, creo en los futbolistas, desde el primer día en que llegué a la selección y sigo creyendo. Así que tenemos que insistir en dar esa confianza, que el equipo pueda en liberarse y jugar como hemos hecho en infinidad de ocasiones. Lamentablemente en estas instancias no hemos sido capaces de jugar al nivel que podemos juger”.

“Vuelvo a repetir: creyendo 100% en el equipo, 100% en los jugadores, porque a los que le toque jugar van a dar el 100% de sí”, señaló.

La mano de Suárez

Un periodista le preguntó en inglés sobre la mano de Suárez en 2010 y si quisiera que hiciera lo mismo este viernes con tal de ganar o si preferiría “algo más fair play”.

“Todos los partidos son historias distintas y no considero que haya una situación similar a esa que ocurrió”, respondió. “Simplemente nos vamos a enfocar en poder hacer un buen partido, en tratar de ser mejor que el equipo rival”.

Consultado por si Nicolás De la Cruz y Giorgian De Arrascaeta pueden jugar juntos y son compatibles, respondió afirmativamente.

“Son compatibles, pueden jugar juntos. No han tenido en este Mundial la posibilidad de hacerlo, pero sí. Son dos buenos futbolistas, confío mucho en sus cualidades”, señaló.

La situación de Araujo

El DT fue consultado por la situación de Ronald Araujo y lo que dijo el presidente de FC Barcelona, su equipo, que no “difícilmente” pudiera jugar el Mundial por su lesión.

“Eso (que juegue) siempre va a depender de mí, que soy el entrenador, y de un acuerdo que hicimos con el club, en el que cuando el jugador estuviera el alta, iba a estar disponible. Y si hay un desacuerdo lo define un tercero, así de fácil”, explicó..

“Tenemos un contacto permanente con la gente de Barcelona”, agregó.

Sobre el estado de Araujo, dijo: “Sigue en evolución franca, en recuperación, y cuando esté apto va a poder participar (…) Es una cuestión médica de evolución que la estamos siguiendo. Por el momento no (está para jugar)”

Noticia en desarrollo