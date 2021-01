Diego Hernández, de sufrir desnutrición infantil a cumplir el sueño del pibe en Primera

¿Cómo es hacer un gol en un partido de fútbol cuándo ya le hiciste flor de golazo a la vida? Contame gurí. Vos, sí, vos, el 24 de Wanderers. A vos te hablo: Diego Hernández.

"Fue una sensación muy linda, cuando vi entrar la pelota no podía creerlo. Íbamos perdiendo 1-0, vino un centro, yo estaba en el segundo palo, me la peinan y le di fuerte, la pelota salió con mucha curva y el golero no pudo agarrarla".

Sí, ya sé, eso lo vimos por la tele. Fue el domingo en el Franzini contra Defensor Sporting. Perdían 1-0, Daniel Carreño te mandó a la cancha a los 63' por Lucas Morales y a los 95' metiste el gol del empate. Pero mirá que vos ganaste batallas dificilísimas...

Diego Battiste

"Cuando vivía con mi madre, con seis y siete años, llegué a sufrir desnutrición. La sufrí mucho, pasé tiempo sin comer. Ella sufre problemas de adicción y eso marcó mi desarrollo".

Fuerte, pero te sobrepusiste... "Mi abuela peleó por mi tenencia y cuando tenía 10 años le dijeron que mi desarrollo óseo correspondía a un niño de seis años. Me llegaron a inyectar hormonas... Cuando mi padre se vino de Estados Unidos me fui con mis tres hermanos a vivir con él. Ahí cambió la cosa y ya no me faltó nada".

Y aparecieron las oportunidades. Bah, te las ganaste. Con la pelota, claro. Si desde los 3 años no parabas de patear la pelota por todos lados. De jugar al baby en Villa Española, el barrio, Estudiantes, Fray Bentos y Carabelas, el Loco Raúl Ricardo Dos Santos te presentó al coordinador de juveniles de Peñarol, su amigo Juan Ahuntchain. ¿Te acordás cómo llovía aquel día que fuiste a probarte?

"No me olvido más, era una preséptima, me dieron el ok e hice 10 meses para después pasar a Séptima y hacer todas las divisionales hasta el primer año de Cuarta".

Diego Battiste

¡Qué recuerdos! ¿No? "En la Quinta con el Tato Martín García ganamos Apertura y Clausura. Jugaba de volante externo. Por derecha iba Brian Rodríguez. Arriba Facundo Torres y Nicolás García. El Tato fue el entrenador que más me marcó".

¿Qué decís Tato, te acordás? "Claro que sí, un muchacho espectacular Diego, era chiquito para la categoría, pero tenía una zurda increíble. Le tocó en una de las mejores categorías que dirigí, por lo cual alternaba. Se veía que se iba a superar. Llegar a la Primera de Peñarol no es fácil, pero la ida a Wanderers le hizo bien. Siempre traté de inculcarle a los jóvenes que la vida no se termina con Peñarol. Si yo cuando era juvenil me fui a préstamo a Bella Vista para buscar minutos. Y Diego siempre que le tocó entrar, respondió. Es un jugador de mucha calidad técnica. Lo ves en el gol que le hizo a Defensor, cómo sacó ese zapatazo con poco ángulo. Dicen que el golero se equivocó, pero mirá cómo la agarró de sobrepique y la dirección que le dio. Es una alegría verlo en Primera ahora, le deseo lo mejor. Sé que la pasó muy mal cuando era chico por eso siempre fui de ponerme del lado del futbolista, como padre o como amigo, para que siguiera metiéndole".

Vos también te diste cuenta de que llegar a Primera en Peñarol iba a estar durísimo. Te dijeron que iba a ser mejor buscar otro destino para encontrar tu lugar. Y lo aprovechaste. "Me fui a probar a una práctica de aspirantes de Tercera en Wanderers. Estaba el Colo (Alejandro) Curbelo y quedé".

Diego Battiste

Te echó el ojo Mauricio Larriera, miralo ahora, justo en Peñarol. "En 2020 seguí en Tercera con Bruno Piano y en el último partido antes del parate por la pandemia, Larriera fue a ver a la Tercera contra Nacional. Empatamos 1-1 e hice el gol. Cuando volvió el fútbol me subió a Primera".

El debut: 12 de setiembre de 2020, contra Plaza Colonia en el Viera. Entraste a los 73' por Leonardo Pais. Te hicieron contrato hasta agosto de 2023. Zurdo, rápido, buen pie, 1,75 m. Calzás justito con el estilo del bohemio: "El puesto que más me gusta es el de extremo derecho para jugar a perfil cambiado. Pero he jugado de mediapunta, de enganche o de volante externo". Hasta de doble 5, según el Tato.

Carreño también te tiene en cuenta: "Siempre me pide que ayude en la marca y después que juegue libre, que haga mi juego, me da muchísima confianza, es un gran técnico".

Leonardo Carreño

Contra Nacional, en la final del Intermedio

Mirá que la sufriste gurí. Y ahora toca disfrutar. Más que disfrutar, seguir creciendo. Esa es tu cabeza: "Hace un buen tiempo trabajo con Francisco Ramírez en un gimnasio para complementar la parte física. Tiene a varios jugadores y trabaja muy bien".

Mirá si la tendrás clara. Que la humildad no es una excusa para transar. Que no hay precio que pague tu libertad para recorrer este mundo: "En mi etapa de juvenil me ofrecieron plata, zapatos de fútbol, ropa, de todo, pero con mi padre siempre optamos por no tener representante hasta que fuera realmente necesario".

¿Sabés qué Diego? Divertite, que al final esto es un juego. Que esa zurda tire magia, que vengan más goles y asistencias: "Siempre me gustaron Messi, Everton, el Pity martinez y Ricky Centurión, siempre intento mirarles algo para después hacerlo en la cancha".

Ya ganaste hace rato gurí. Le ganaste a la vida. A los fantasmas de la infancia: "Hace como ocho meses que no sé de mi madre, como dice mi padre, cuando la veo se me cruzan los cables". Garra y corazón gurí. ¡Vamo' arriba!