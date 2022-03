Diego Hernández sin sanción, igual que Marichal; Yonathan Rodríguez dos partidos

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dictó este lunes los fallos correspondientes al partido que Wanderers y Nacional jugaron el domingo en el Parque Viera empatando 2-2 por la sexta fecha del Torneo Apertura.

El árbitro Andrés Matonte expulsó sobre el final del partido a Diego Hernández por realizar gestos hacia la tribuna de Nacional, mientras festejaba el golazo que le hizo a Sergio Rochet al minuto 89.

Eso llevó a que se generara un tumulto entre jugadores de los dos equipos. Por esa razón vieron la roja Yonathan Rodríguez de Nacional y Kevin Rolón de Wanderers.

Cuando el juego se reanudó se fue expulsado Nicolás Marichal por festejar el gol del empate definitivo de Franco Fagúndez contra la hinchada de Wanderers y en la última acción del encuentro, Juan Acosta vio roja directa por pegarle un codazo al colombiano Alex Castro.

Diego Battiste

Castro lo complicó y al final Acosta vio roja: dos partidos

Hernández, que fue el que originó los problemas con sus festejos de cara a la hinchada de Nacional, primero con el gesto de una metralleta y luego con un bailecito, salió sin sanción y el fallo dictado fue un "no tipifica".

¿Qué significa? Que la conducta realizada no se ajusta a ninguna de las normas descriptas en el Código Disciplinario, lo que en Derecho Penal, se conoce como encuadre típico y en este caso falta de tipicidad.

El jugador no insultó ni realizó gestos obscenos que en esos casos sí están tipificados y tienen una sanción especial.

Es más, Hernández pidió disculpas y dijo que los gestos fueron realizados para el fotógrafo del club que estaba ubicado delante de la tribuna Jorge Barrios donde se apostó parte de la hinchada de Nacional.

Diego Battiste

Hernández, la metralleta, el fotógrafo de Wanderers y la hinchada de Nacional

Igual criterio se adaptó con Marichal.

El hecho de que no fueron sancionados no significa que no tengan que cumplir sanción. Ninguno de los dos podrá disputar la próxima fecha, la séptima, porque deberán cumplir ahí la sanción automática. Hernández contra Danubio y Marichal ante Plaza Colonia.

Por "riña", Yonathan Rodríguez y Kevin Rolón deberán cumplir dos partidos.

Diego Battiste La riña por la que quedaron suspendidos Rodríguez y Rolón

Acosta, en tanto, también recibió dos partidos de castigo por "agresión".

Como ninguno de los tres tiene antecedentes en los últimos tres meses cuando cumplan un partido (50% de la pena) podrán pedir la semana siguiente al partido que no jueguen su rehabilitación.