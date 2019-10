Diego López: "Sé que en el momento que pierda dos partidos van a traer otro entrenador porque en el fútbol se tiene la memoria muy corta"

El técnico de Peñarol, Diego López, expresó tener claro que si pierde dos partidos lo van a destituir, que en los momentos complicados del equipo no sintió el respaldo total, que no le molestó que los dirigentes hablaran con otros entrenadores y que se quedó en el club “por convicción”.

“El año pasado me preguntaron en la cancha de Liverpool cómo me sentía y obviamente no me gusta que me insulten pero yo me concentré en la cancha porque si los jugadores te responden es mucho más fácil. Cuando elegí ser entrenador sabía que iba a vivir momentos difíciles, que iba a estar adentro y por momentos con medio pie afuera, que pueden cambiar de entrenador. Lo vivo con normalidad. Por ahí no me gusta pero me las guardo. Se que es algo que tengo que vivir. Sé que en el momento que pierda dos partidos van a traer otro entrenador porque en el fútbol se tiene la memoria muy corta”, dijo el entrenador en el programa 100% Deportes de Sport 890.

Cuando fue consultado acerca de si perdió las riendas del plantel, el entrenador de los aurinegros respondió: “Si estoy acá es porque siento que el equipo está tratando de salir de una situación difícil. Yo lo pienso así, que sigo al frente porque estoy bien y me siento cómodo, entonces no ha pasado eso. En el momento donde hay mucha confusión afuera no hay que estar entreverado adentro. Pero soy una persona, siento, siento las cosas y trato de trabajar y dar lo máximo. En los momentos difíciles hay que tener equilibrio”.

¿Quién lo respalda?

López hizo referencia a las expresiones de su excompañero Nelson Olveira que manifestó que en su lugar, cuando la dirigencia habló con otros entrenadores, abandonaba el cargo.

“Soy amigo del Canario (Olveira), lo dijo como amigo. Pero no pasa por dignidad, pasa por las convicciones que tenga uno de creer en por qué no luchar contra las adversidades. Esas cosas cuando uno es entrenador no puede estar con que no nombren a otro entrenador, que hablen con otros entrenadores. La verdad a mi no me molesta. Si me preguntás si sentí el respaldo en su totalidad, te digo que no. Yo no soy boludo. Escucho poco la radio pero te llega todo. Esas cosas no son inventos de la prensa. Es así”.

Consultado sobre quién lo respalda en Peñarol, el técnico fue directo y respondió: “El respaldo de Alejandro Ruibal lo he sentido siempre, el del Tío Sánchez (gerente deportivo del club) lo he sentido siempre y después no sé. Eso se lo tienen que preguntar a ellos, a los dirigentes”.

La actitud de Gargano

Sobre la actitud de Walter Gargano, que tras ser sustituido en el partido ante Racing en Las Piedras no se quedó en el banco, el DT expresó que no sintió que el jugador le faltara el respeto.

“Hablo poco con los jugadores. Sobre lo del Mota (Gargano), él decidió irse para el vestuario, tuvo sus razones y hay que preguntarle a él. Él sabe lo que hizo bien y lo que hizo mal. A mi no me molestó para nada porque no me faltó el respeto en ningún momento”.

López habló de la decisión de concentrar cuando en la primera parte del año el plantel no lo hacía.

"Nosotros perdimos el clásico 3-0 y concentramos. El año pasado salimos campeones y no concentramos. Yo nunca puse mi posición delante de ninguna decisión. Se ha concentrado en estos partidos que se juegan domingo y miércoles porque el día posterior al partido entre semana entrenamos. No se ha hecho por los resultados. No he cambiado nada por decir ahora que estoy yo en la cuerda floja vamos a concentrar”.