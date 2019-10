Diego López: "El respaldo lo tengo, lo siento"

La conferencia de Diego López tras el triunfo de Peñarol ante Wanderers por la quinta fecha del Torneo Clausura se demoró mucho más de lo habitual. El presidente Jorge Barrera, Evaristo González, Rodolfo Catino y Alejandro Ruibal pasaron por zona de vestuarios y se reunieron con el el entrenador.

Posteriormente, el DT atendió a los medios y expresó a secas en la última pregunta (de Nicolás Falcón, sobre si sentía el respaldo de los dirigentes): "El respaldo lo tengo, lo siento". El periodista también le preguntó si con el triunfo estiraba una semana más su permanencia en el cargo y López se rió y dijo que su contrato es "hasta diciembre".

Antes, la conferencia se centró en el partido dejando de lado todo lo que pasó en la semana, cuando tras una reunión sostenida el lunes, el consejo directivo decidió mantenerlo en el cargo pero advirtiendo que el equipo debía retomar su rumbo, anímico, futbolístico y también en materia de resultados.

"Me gustó mucho el equipo. Wanderers es un rival que, como vimos por momentos, si los dejábamos jugar nos podía pasar lo que nos pasó contra Liverpool. Pero el equipo estuvo corto y fuerte, tuvo equilibrio en las dos fases y aparte se logró el resultado que era importante para el entrenador y los jugadores. Y se logró el resultado con buen juego, sobre todo en los primeros minutos donde tuvimos muchas chances de gol. Wanderers luego nos creó situaciones. No concretamos el segundo gol y por no cerrar los partidos terminás sufriendo, pero por la situación en que estamos es normal", dijo López.

Leo Carreño

"Se vio determinación en los entrenamientos. A veces no se reflejaba los domingos y es difícil explicarlo, pero hoy el equipo estuvo mucho más corto, se jugó y se dio lo que les pedí antes de venir al estadio: que en alguna jugada tiráramos más al arco y transmitiéramos un poco más, transmitiéramos emociones. En los partidos anteriores no tuvimos capacidad de llegar tantas veces. Teníamos que darnos cuenta de cambiar. Se trabajó bien y por momentos se disfrutó el partido. A Riolfo los dejamos recibir y nos hizo hacer 60 metros, pero otra veces concentrados y con buen equilibrio nos quedamos con la pelota", agregó.

"Los jugadores son conscientes que tenían que mejorar, saben mejor que yo lo que es Peñarol. Cuando no salen las cosas, se les nota en la cara. Cuando hay dificultades debemos estar todos juntos y estar fuertes. Hoy se hizo un cambio y se va a seguir mejorando; de eso se trata, de que no quede acá", manifestó.

Sobre el cambio de sistema táctico implementado en este partido, el entrenador dijo: "Lo hemos aplicado muchas veces el 4-1-4-1, lo hemos usado mucho cambiando en los partidos, no hicimos algo que no se entrenó. En el Apertura y en el Clausura del año pasado se ha hecho, fue importante la respuesta de los jugadores, me gustó cuando probé en días anteriores y por eso lo llevamos a cabo hoy".

"Últimamente no se dieron los resultados, pero Peñarol está bien y puede mejorar lo hecho hoy, los últimos números no son buenos, pero el grupo y los jugadores están fuertes para revertirlo", dijo el DT.

Sobre los goles de pelota quieta dijo: "Me gustaron mucho las llegadas que tuvimos al principio, por momento fue mérito del golero de Wanderers que no convirtiéramos, se puede mejorar, pero estoy contento de hacer goles de pelota quieta porque a veces los partidos se abren con pelotas quietas, o se cierran como nos pasó en el partido anterior".