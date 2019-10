La continuidad de Diego López en Peñarol es cuestionada por dirigentes

Peñarol sigue viviendo momentos intensos luego de los malos resultados. Hace dos semanas el consejo directivo decidió terminar el vínculo con el colombiano Misael Riascos luego de solo 57 minutos en tres partidos por bajo rendimiento y este lunes luego de una reunión por la mañana con el técnico Diego López de la Comisión de Fútbol, su continuidad está severamente cuestionada, según pudo saber Referí tras la sesión de la directiva.

Ese bajo rendimiento aludido, se volvió a ver este domingo pasado en Belvedere cuando se perdió 1-0 ante Liverpool.

Debido a ello fue que en la mañana de este lunes, antes de la tradicional reunión del consejo directivo en la sede del Palacio Cr. Gastón Guelfi, algunos directivos que integran la Comisión de Fútbol como Alejandro Ruibal, Carlos Scherschener y Eduardo Barbieri, a quien se sumó el secretario de la institución, Evaristo González, se reunieran con el director técnico Diego López y con el secretario técnico, Carlos “Tío” Sánchez en un hotel, a quienes les volvieron a pedir explicaciones del bajísimo momento del equipo.

La intención era llevar al propio consejo directivo un informe hecho entre la Comisión de Fútbol y Sánchez para discutir en la sesión del consejo.

Una vez terminada esa reunión, los dirigentes se trasladaron al Palacio para sesionar en un nuevo consejo directivo y como sucede en cada uno de los encuentros en la sede, también estuvo presente Sánchez.

Una larga charla en el Palacio

A pedido del presidente Jorge Barrera, la sesión fue en régimen de comisión general. Esto significa que los dirigentes no pueden realizar declaraciones públicas sobre lo conversado en la reunión.

Según pudo saber Referí, no es solo preocupante el tema de los puntos perdidos, sino la forma en que se perdieron los mismos.

Leonardo Carreño

Cabe recordar que desde la asunción de Álvaro Gutiérrez, Nacional sumó 15 puntos más que Peñarol en este lapso. Gutiérrez llegó con nueve unidades debajo de los aurinegros y ahora está seis arriba.

Esta es la primera vez desde que asumió que realmente las cosas están muy complicadas para Diego López.

Luego de que terminara la reunión, distintas fuentes consultadas por Referí llegaron a la misma conclusión: la continuidad del técnico está sumamente cuestionada, está en suspenso.

La respuesta que se le dio a Carlos Sánchez en el consejo directivo fue esa, con el foco en el entrenador y no en el secretario técnico, a quien no se lo cuestiona como sí lo hace parte de la hinchada.

“Fue una especie de ultimátum”, informó uno de los consultados.

Le pidieron explicaciones no solo del partido, sino del momento que se viene arrastrando desde el comienzo del Intermedio. No es por un resultado negativo ante Liverpool, sino por una sucesión de resultados negativos, de puntos, y, sobre todo, de la forma en que se han perdido varios de esos puntos.

Se prendieron las alarmas y se lo hicieron saber al técnico.

Diego Battiste

En Peñarol –como en cualquier equipo grande– todo debería ser positivo y ganar siempre. Cuando los resultados no ayudan, todo se enfoca en el técnico. Pero aparte de que estos son negativos, en lo que más énfasis se ha puesto es en la forma. Se entiende que se han dejado unidades por el camino de forma insólita, más allá de que lo que a veces lo empeora –como contra Liverpool– es la pobreza futbolística que exhibió el equipo.

Lo que quedó muy claro luego de la reunión del consejo directivo es que si llega a empatar el jueves ante Wanderers, –ya no perder–, la continuidad de López puede sufrir un cimbronazo que lo deje fuera del equipo.

Ni siquiera la semifinal asegurada del Campeonato Uruguayo por haber ganado el Torneo Apertura, calma las aguas de este momento.

El gran tema de los jugadores

En esto, como siempre, la gran responsabilidad también pasa por los futbolistas. Los grandes referentes de este plantel, los que en algún momento supieron ponerse al hombro al equipo, han desaparecido futbolísticamente.

Solo por nombrar el encuentro ante Liverpool, Fabricio Formiliano se mostró muy bajo, Guzmán Pereira bajísimo en su rendimiento, Walter Gargano mostró algo, pero lejos de lo que puede, el capitán Cristian “Cebolla” Rodríguez –en una posición en la que le podía servir más al equipo y hacer incluso menos esfuerzo, ya que fue enganche–, prácticamente no apareció en Belvedere. Lo mismo se puede decir de los 45 minutos que jugó Fabián Estoyanoff. Y este no es un tema menor: los pesos pesados hoy no rinden.

Diego Martínez

“Primero hay que empezar por los jugadores”, dijo alguien puertas adentro de Peñarol. Y todos son contestes en ello, más allá de la complicada situación en la que hoy está el técnico.

Las decisiones de López

No es normal que un grande sume 15 puntos más que otro –que además venía de ser campeón del Apertura– en 21 partidos. Gutiérrez asumió en la sexta fecha del Apertura, y de allí en adelante, sumó esa cantidad de unidades más que el rival eterno.

Esto también se toma en cuenta cuando se habla de la continuidad o no de Diego López. Esto también pega. Tanto como la derrota clásica.

Después de coronarse campeón contra Fénix en el Capurro, este mismo equipo empató con Progreso y perdió con Cerro Largo por los últimos partidos del Apertura, y ya en el Intermedio, goleó a Boston River, pero igualó otra vez con los gauchos del Pantanoso, con Defensor, con Juventud, mientras que perdió ante River y Nacional. En el medio, quedó fuera de la Sudamericana sin mostrar absolutamente nada contra Fluminense.

Ya en este Clausura y tras ganarle sin jugar prácticamente a nada a Defensor y a Rampla, empató con Juventud y perdió ahora con Liverpool.

Entre varios encuentros, López tomó decisiones poco entendibles a la hora de formar el equipo e incluso el banco de suplentes.

Por ejemplo: ante Liverpool no estuvieron Gastón Rodríguez, Giovanni González, Agustín Canobbio ni Rodrigo Rojo. Los cuatro venían de ser titulares contra Juventud en el partido anterior. Se puede entender que decida no darles la titularidad, pero sacarlos hasta del banco, es extraño.

Camilo Dos Santos

“No los vi bien y por eso tomé esa decisión”, dijo tras perder en Belvedere. La pregunta surge sola: ¿Qué ha logrado ver Tabárez entonces en Giovanni González para citarlo a la selección, que no vio en estas semanas el entrenador de Peñarol?

Pero este tipo de variantes de López entre un partido y otro, no solo se dio en este compromiso. Ahora se notó más porque fue una derrota, pero es algo que últimamente ha desarrollado más que de costumbre.

También está el tema de la preparación física y en eso, existe consenso acerca de que el mes y días que estuvo fuera del plantel el profesor Alejandro Valenzuela –quien luego de una intervención quirúrgica, se fue a trabajar con Gustavo Matosas a San Luis de México–, se sintió más de lo esperado. Públicamente López no lo va a admitir porque se trata de un tema que tiene que ver con su propio cuerpo técnico, pero sabe que el nivel físico del plantel no es el mismo.

Belvedere marcó un antes y un después para Diego López el año pasado. A partir de allí, el equipo se afianzó y logró el título del bicampeonato uruguayo.

Belvedere puede marcar un antes y un después para Diego López este año. La derrota caló muy hondo en las entrañas del club y ya en tres días –la primera variante del técnico es que decidió concentrar para ese partido, otra de las cosas que se le cuestionan– ante Wanderers, si no gana, puede llegar el final de su ciclo en Peñarol.