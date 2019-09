El mensaje de la directiva de Peñarol al plantel luego del mea culpa

Los dirigentes de Peñarol, encabezados por el presidente Jorge Barrera, hicieron un mea culpa en el consejo directivo que se reunió el lunes al mediodía y a pedido del titular carbonero, decidieron rescindirle el contrato al delantero colombiano Misael Riascos.

Prácticamente de entrada, Barrera tomó la palabra para hablar de este tema. Quería que se definiera cuanto antes y minutos más tarde logró el consenso.

No solo tuvo el visto bueno de sus compañeros de consejo directivo, sino también del secretario técnico, Carlos “Tío” Sánchez.

El titular carbonero no estaba conforme con el desempeño del futbolista quien arribó a Montevideo el pasado 9 de agosto y hasta el momento, el técnico Diego López lo había colocado en los últimos tres encuentros, los primeros del Clausura, contra Defensor Sporting, Rampla Juniors y Juventud de Las Piedras.

Por su parte, una fuente comentó a Referí que el secretario técnico Carlos Sánchez informó en el consejo directivo que ya había hablado con el técnico Diego López acerca del bajísimo rendimiento del colombiano y que no iba a ser tenido en cuenta en próximos partidos si continuaba en el club.

Riascos ya no fue este lunes a Los Aromos luego de haber sido enterado de la situación.

Camilo dos Santos

Luego de su arribo, el colombiano demoró un mes y cinco días en debutar con la camiseta aurinegra.

En estos tres compromisos, disputó solamente 57 minutos, menos de una hora y no mostró prácticamente nada dentro de la cancha.

Desde la parte dirigencial, entienden que fue un error y lo peor que se puede hacer es persistir en el error. “Hay que tener el coraje y la valentía de asumirlo y rectificar el rumbo”, dijo un dirigente a Referí.

¿Qué lectura puede hacerse de esta situación?

Camilo dos Santos

Esto puede tomarse como un mensaje al plantel entero, no solamente al secretario técnico Carlos Sánchez, quien continúa teniendo el aval de la gran mayoría de los directivos, ya que cabe señalar que el pasado 9 de setiembre, Ignacio Ruglio pidió su remoción del cargo y no contó con el apoyo necesario como para conseguirlo. Ruglio está en contra de Sánchez debido a que sostiene que no hizo bien las cosas.

Barrera preguntó por Petryk

Hernán Petryk, el lateral derecho que ya fue campeón uruguayo con Peñarol en 2016 y 2017, desde hace más de un mes que entrena y juega con la Tercera división de los aurinegros.

Petryk, luego de haber jugado en el club, fue a préstamo a Chacarita Juniors en enero de 2018. Con ese club, descendió a la B Nacional y luego fue contratado por San Martín de Tucumán en agosto del año pasado. con el cual también perdió la categoría y su último encuentro fue en abril pasado.

Sin embargo, está jugando en la Tercera división aurinegra desde hace más de un mes.

El presidente Barrera preguntó cómo era su situación y Sánchez le contestó que ha tenido una buena participación, que está trabajando muy bien, por lo que antes de esta reunión del consejo directivo, ya lo habían evaluado que podía ser una posibilidad para el resto del campeonato.

De esta manera, todo apunta a que Petryk vuelva a entrenar con el plantel principal para dar una mano en la zona del fondo.

A su vez, en la práctica del lunes, estuvo presente el juvenil Agustín Dávila entre los delanteros que entrenaron en Los Aromos.

Hay nueva comisión de fútbol

Otro de los temas que también se determinó este lunes fue la conformación de la nueva comisión de fútbol del club integrada por Alejandro Ruibal, Carlos Scherschener y Eduardo Barbieri y cuyos suplentes serán Diego Shaw, Julio Herrera y Eduardo Zaidensztat.

Cabe recordar que la institución estaba sin esa comisión desde el pasado 28 de junio cuando sus miembros renunciaron por diferencias con el área deportiva del club a cargo del secretario técnico, Carlos “Tío” Sánchez.

Los primeros en renunciar habían sido Sergio Perrone y Nicolás Ghizzo, y luego se habían sumado Martín Fleitas, Álvaro Queijo, Julio Liguori y el propio Zaidensztat.

VOTARON POR UNANIMIDAD EL BALANCE

El consejo directivo de Peñarol reunido este lunes en la sede del Palacio Cr. Gastón Guelfi, votó por unanimidad el balance al 30 de noviembre de 2018. El mismo arrojó un déficit no especificado a Referí por parte de los directivos. No obstante, hacía muchos años que un hecho así –votar un balance del club por unanimidad– no acontecía. El mismo ahora debe ser llevado a la asamblea representativa de la institución para que sea ratificado como ocurre todos los años.