Diego López tras la derrota con River Plate: "El rendimiento fue bueno"

El técnico de Peñarol, Diego López, se mostró preocupado por los resultados de Peñarol que de los últimos nueve puntos solo ha conseguido dos. Sin embargo, se mostró conforme con lo mostrado por el equipo en la derrota de este sábado ante River Plate 1-0 en el Parque Saroldi. "El rendimiento fue bueno", dijo en conferencia de prensa. "La preocupación es solamente el resultado que fue negativo", agregó.

López se fue conforme principalmente con el rendimiento de Peñarol en la primera parte. "Hicimos las cosas que teníamos que hacer, la diferencia fue que no hicimos los goles. El primer tiempo me gustó: se abrió la cancha y se llegó por afuera y adentro", analizó.

Camilo dos Santos

El entrenador comentó que se fue más conforme de este partido con el darsenero que del encuentro disputado el domingo 18, cuando Peñarol empató 0-0 con Juventud. "Me fui más amargado en el partido anterior que en este porque en el anterior y no se hizo nada y fue un momento difícil", explicó. "A pesar de recibir el gol, (hoy) el equipo siguió jugando con las características que tiene este equipo", agregó.

"Esta vez no nos desordenamos a pesar del resultado adverso. No es un partido en el que hay que tirar todo. Me preocupa el resultado. Tenemos que estar atento a que empatamos dos partidos y este lo perdimos los resultados no los estamos obteniendo", dijo.

"Hay que poner mayor atención en la semana, en los trabajos y tener la cabecita en la cancha que es ahí donde arrancan las victorias", criticó el entrenador del equipo que en la próxima fecha enfrenta a Nacional.

Explicaciones por Gargano y Núñez

Walter Gargano no entrenó en la semana por estar en México. El volante no fue titular, pero ingresó a los 62' de partido por Jesús Trindade. "El Mota tenía que ir y no lo podíamos impedir, son cosas fiscales. La lástima es que llegó en el vuelo del viernes y no entrenó con el grupo", dijo López sobre el jugador carbonero que llegó a las cinco de la tarde del viernes y a las siete, informó el técnico, entrenó con el preparador fisico.

El entrenador decidió no incluir a Darwin Núñez en el plantel porque hay posibilidades de que el futbolista no continúe en Peñarol. "Lo de Darwin fue una elección mía para darle confianza a los que voy tener de aquí en adelante. Si no se vende va a volver con nosotros y va a estar a disposición", explicó.