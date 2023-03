Diego Polenta y la previa de Peñarol vs Nacional: “Laquintana es rápido, decimelo"

El zaguero y capitán de Nacional, Diego Polenta, habló este miércoles en conferencia de prensa en la previa del clásico ante Peñarol del próximo sábado a las 16:00 en el Campeón del Siglo.

“Feliz de pode restar acá y jugar este tipo de partido, que es algo muy importante, es una cosa muy linda que te deja esta carrera, así que a disfrutarlo al máximo”, dijo el defensor tricolor de cara al duelo ante el tradicional rival.

Además, fue consultado por la velocidad de Ignacio Laquintana, extremo de Peñarol. “Sí, es rápido, decimelo… Es un jugador bueno, que hay que estar atento, pero no creo que Peñarol pase por Laquintana, tiene muy buenos jugadores y entrenaremos para poder contrastarlo”, dijo.

El zaguero fue protagonista de una jugada en el pasado clásico del verano en la que Laquintana lo pasó a toda velocidad y con un caño.

Jugar el clásico y recuperar la titularidad

¿Qué tiene Álvaro Gutiérrez y el cambio de entrenador tras la salida de Ricardo Zielinski?

“Suerte… No, creo que Álvaro transmite esa paz, esa tranquilidad que nos transmite a todos. Entiende mucho al jugador. No quiere decir que Ricardo no lo hacía, Ricardo es un excelente entrenador también, lo único que no se le dieron los resultados. Muy buena persona también. Tienen muchas cosas en común. A Ricardo lamentablemente no se le dio y Álvaro debutó con triunfo, que es importante para lo que es el grupo, para él y la institución. Estamos muy contentos”.

Volver a la titularidad, ser capitán y la decisión de Zielinski de sacarlo.

“Venía trabajando para eso. Obviamente que la decisión de Ricardo fui el primero en entenderla. Creo que ustedes también pidieron un cambio y uno es consciente de lo que da y puede dar, no venía rindiendo de la mejor manera, por eso lo entendí. Aparte, vino el hombre (Zielinski) de frente, como a mí me gusta, y me lo dijo. Cuando pasa eso, uno quiere ser titular. Ya me había tocado con Deportivo Maldonado entrar en el segundo tiempo. Ahora vino Álvaro, me dio la confianza. Lo de la cinta sí, siempre es un orgullo ser capitán de Nacional, pero en este momento la cinta es del Chino y lo esperamos con ansías”.

¿Cómo ve a Peñarol y qué clásico se imagina?

¿Cómo lo veo? Lo veo bien, un rival difícil, que se armó para ganar el campeonato, lo viene haciendo de muy buena manera. Pero con nuestras armas trataremos de dar todo, de estar tranquilos y de jugar un partido inteligente. ¿Cómo veo el partido? Lo veo trabado, como todo clásico… Disputado. Que se va a llevar el resultado el que cometa menos errores”

Jugar sin hinchas, ¿lo motiva más o siente la presión?

“Para nosotros, cuando entras a la cancha te olvidas de todo el entorno. Obviamente sabemos que nuestra gente siempre nos apoya, esté o no esté, eso lo sentimos y es muy importante. Pero después que entrás a la cancha como que la atmosfera queda de lado”.

Laquintana y su velocidad en los últimos clásicos

“Sí, es rápido, decimelo… Creo que es un jugador bueno, que hay que estar atento, pero no creo que Peñarol pase por Laquintana, tiene muy buenos jugadores y entrenaremos para poder contrastarlo”.

El sorteo de la Copa Libertadores y el grupo de Nacional, ¿pudo analizarlo?

Pah, ni tiempo de pensarlo… No sé, es una copa, todos estamos ahí por algo.

Tiene opinión formado sobre el público visitante sí o no en los clásicos

“No tengo opinión. No me meto en un tema que para mí es más político. Yo juego a la pelota y trato de concentrarme en esto. Obviamente que siempre es lindo, pero nada, nuestra hinchada estando o no estando nos apoya. Con eso me quedo y es lo más importante. Pero no me meto en el tema porque tampoco sé mucho”

La decisión de Gutiérrez de dejar los hoteles y volver a concentrar en Los Céspedes

“Esto para mí es mi casa. Lo único que me faltaría son mis hijos. Es algo muy lindo, tiene esa mística de estar todos juntos. En un hotel capaz que no te ves tanto con los compañeros, capaz que solo en las cenas o en la charlas. Acá estás todo el día, tenemos todo. Estoy muy de acuerdo con Álvaro y estoy feliz de volver a concentrar acá porque para mí es mi casa. ¡Hasta la siesta duermo acá! Así que imaginate, es algo que me encanta”.